2-szintű szűrőrendszer a gyors eltömődés megakadályozására

A Philips kézi porszívó 2 szintű szűrőrendszere garantálja, hogy a beszívott por ne szökhessen ki. Az első szűrő a szennyeződések nagy részét fogja fel, míg a redőzött második szűrő a finomabb porszemcséket zárja magába.