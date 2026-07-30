2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
FC6050/99
3,6 V
A Philips kézi porszívó FC6050 sorozat rendelkezik egy, külön a precíziós tisztításra tervezett, hosszú, keskeny szívófejjel. A meghosszabbított szívófejjel könnyű takarítani a sarkokban és az egyenetlen felületeken.
A Philips kézi porszívó akkumulátora a vezeték nélküli takarítás szabadságát biztosítja, így bárhová elérhet.
A Philips kézi porszívó 2 szintű szűrőrendszere garantálja, hogy a beszívott por ne szökhessen ki. Az első szűrő a szennyeződések nagy részét fogja fel, míg a redőzött második szűrő a finomabb porszemcséket zárja magába.
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