2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
4 db porzsák
Az eredeti Philips s-bag® minden Philips és Electrolux Group (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) porzsákos porszívóhoz használható. Felejtse el a porzsákok keresésének végtelen gondját, keresse az s-bag® logót.
Az Anti-Allergy s-bag® nagy szűrőkapacitása képes felfogni az akár 1 mikron méretű polleneket, porrészecskéket, poratkákat, az allergiát okozó apró élőlényeket és macskaszőrt is. Az ilyen hatékonyságú szűrés csökkenti családja allergéneknek való kitettségét, és jótékonyan hat az asztmától és allergiától szenvedők számára.
A Philips HEPA Anti-Allergy s-bag® porzsák elnyerte az ECARF minőséget tanúsító pecsétet. Ez a pecsét a biztosítéka a porzsák magas szintű szűrési képességének. Az ECARF minőséget tanúsító pecsétet azért hozták létre, hogy segítséget nyújtson az allergiás tünetektől szenvedőknek a megfelelő termékek és szolgáltatások kiválasztásában.
5.0
5-ből
5
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Edka1
06/08/2025
Magyarország
Minőségi termék
A legstrapabíróbb minöségi porzsák. Ha porszívó, akkor csak a Philips jöhet számításba a szükséges tarzozékokkal együtt.
Ez az értékelés a következőhöz készült: s-bag FC8022/04 Porzsák
Ez az értékelés a következőhöz készült: s-bag FC8022/04 Porzsák
Daisy
11/06/2019
România
Excelenți!
Sacii pentru aspiratorul Philips sunt f buni, se fixează ușor, se închid etanș atunci când îi scoți.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Saci s-bag pentru aspirator FC8022/04
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Saci s-bag pentru aspirator FC8022/04
FeliM2495
09/05/2019
România
Recomand acest produs
Sunt foarte usor de utilizat si își fac treaba, conform descrierii.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Saci s-bag pentru aspirator FC8022/04
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Saci s-bag pentru aspirator FC8022/04