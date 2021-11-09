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Porszívók és felmosók
Összes sorozat
Performer Porzsákos porszívó
Gyártás megszűnt
Támogatás
FC9170/01
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Fontos tudnivalók kézikönyve
Mind (5)
A Philips porszívóm tartozékai kompatibilisek más típusokkal?
Honnan tudhatom, hogy a Philips porszívó porzsákja megtelt?
Mikor és hogyan kell kicserélni a Philips porszívó porzsákját?
Hol található a Philips porszívó típus-/sorozatszáma?
Hogyan tisztítsam a Philips porszívóm szűrőjét?
Réstisztító fej
Super Parquet szívófej
Mikroszálas polírozópárna
s-bagPorzsákok porszívóhoz
PowerProRéstisztító fej
Kis méretű porszívófej
Cső
s-filter® kimeneti levegőszűrő
S-Bag PorzsákPorzsák
A Philips porszívó nem kapcsol be
A Philips porszívó túlmelegszik
A Philips porszívóm azt jelzi, hogy a porzsák megtelt, még akkor is, ha nem ez a helyzet
A Philips porszívó szívóereje alacsony
A Philips porszívó használatakor áramütést érzékelek.
Philips elérhetőségek
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