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Összes sorozat

  • Vasalóhoz hasonló eredmények, nehézségek nélkül
  • Vasalóhoz hasonló eredmények, nehézségek nélkül
  • Vasalóhoz hasonló eredmények, nehézségek nélkül
  • Vasalóhoz hasonló eredmények, nehézségek nélkül
  • Vasalóhoz hasonló eredmények, nehézségek nélkül
  • Vasalóhoz hasonló eredmények, nehézségek nélkül
  • Vasalóhoz hasonló eredmények, nehézségek nélkül
  • Vasalóhoz hasonló eredmények, nehézségek nélkül
  • Vasalóhoz hasonló eredmények, nehézségek nélkül
  • Vasalóhoz hasonló eredmények, nehézségek nélkül
  • Vasalóhoz hasonló eredmények, nehézségek nélkül
  • Vasalóhoz hasonló eredmények, nehézségek nélkül
  • Vasalóhoz hasonló eredmények, nehézségek nélkül
  • Vasalóhoz hasonló eredmények, nehézségek nélkül
  • Vasalóhoz hasonló eredmények, nehézségek nélkül
  • Vasalóhoz hasonló eredmények, nehézségek nélkül

Hibrid vasaló és gőzölőOneTurn

GC213/50

5
| (3) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Vasalóhoz hasonló eredmények, nehézségek nélkül
A Philips OneTurn 2 az 1-ben vasaló és gőzölő készülékünkkel hatékony és precíz vasalást végezhet, vasalódeszka, várakozás és csepegés nélkül.* Vasaláshoz hasonló eredményt érhet el, gyorsan egy elegáns, könnyen használható készülékkel.**
Összes előny megtekintése

Innovatív technológia: egyenletes gőz, sima végeredmény

Vasalóhoz hasonló eredmények, nehézségek nélkül

  • Maximális kényelem. Használatra készen, macera nélkül

  • Vasalóhoz hasonló eredmények kompaktan és egyszerűen

  • Vasalóból gőzölő egyetlen mozdulattal: zökkenőmentes váltás vízszintes vasalás és függőleges gőzölés között

  • Rombusz alakú vasalótalp: precíz hegy a részletes munkához és sima siklás a hatékony vasalási élményért.

  • Kompakt és elegáns kialakítás, amely tökéletesen illeszkedhet az otthonába

Másodpercek alatt használatra kész: nincs vasalódeszka, nincs várakozás, nincs rendetlenség

Másodpercek alatt használatra kész: nincs vasalódeszka, nincs várakozás, nincs rendetlenség

A Philips OneTurn vasaló elég erős a teljes vasaláshoz, mégis másodpercek alatt készen áll. Nincs szükség hőmérsékletbeállításra, nincs várakozásra – csak megfelelő eredmény, amikor csak szüksége van rá. A sebességet és rugalmasságot szem előtt tartva terveztük, és egy praktikus StyleMat-tal rendelkezik, amely lehetővé teszi a vasalást vagy gőzölést bárhol – asztalon, ágyon vagy konyhapulton –, miközben védi a felületeket.

Vasalásszerű eredmények, helytakarékosan

Vasalásszerű eredmények, helytakarékosan

Tapasztalja meg a teljes vasalási teljesítményt a hagyományos gőzölős vasaló súlya nélkül. Innovatív technológiánk erőteljes, egyenletes gőzkibocsájtást biztosít, garantáltan szivárgás nélkül*, hogy vasalásszerű eredményt érjen el bármilyen vasalható anyagon - a finom selyemtől a pamutig.

Vasalóból gőzölő egyetlen fordulattal

Vasalóból gőzölő egyetlen fordulattal

Tökéletes vasalás és kíméletes gőzölés egyetlen könnyű készülékben. Egyszerű fordulattal válthat a strukturált darabok vízszintes vasalása és a kényes ruhadarabok függőleges gőzölése között. Az állandó gőzkibocsátás (45 g/perc) bármilyen szögben tökéletes eredményt biztosít.

Műszaki adatok

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Értékelések

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5.0

5-ből

3

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

22/07/2026

Latvija

Latvija

Gludina visu

Labs gludeklis. Ātri visu var izgludināt nenoņemot no pakaramā, taču, krekliem gan labāk izmantot parastà gludekļa funkciju. Praktiski, ka ar vienu ierīci var gludināt gan kā ar klasisko gludekli, gan kā ar tvaika gludekli. Iesaku šo produktu.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hibrīdais gludeklis un tvaicētājs GC213/10 OneTurn

Date of Use 2026-05-12

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hibrīdais gludeklis un tvaicētājs GC213/10 OneTurn

Date of Use 2026-05-12

21/07/2026

Latvija

Latvija

Iesaku!

Ļoti praktisks un ērts gludeklis. Patīk, ka ir gan tradicionālā gludekļa funkcija, gan apģērba tvaicētāja funkcija vienā ierīcē!

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hibrīdais gludeklis un tvaicētājs GC213/10 OneTurn

Date of Use 2026-07-07

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hibrīdais gludeklis un tvaicētājs GC213/10 OneTurn

Date of Use 2026-07-07

15/06/2026

Latvija

Latvija

Praktisks un efektīvs

Esmu ļoti apmierināta ar šo pirkumu. Brīnišķīgs palīgs cilvēkiem, kuriem svarīgi, lai apģērbs vienmēr izskatās labi un nav saņurcīts, taču pats gludināšanas process šķiet apgrūtinošs. Šī ierīce lieliski apvieno parastā gludekļa un tvaicētāja funkcijas. Ļoti ērti, ka var gan ātri iztvaicēt saburzītu kleitu tieši uz pakaramā, gan arī izgludināt drēbes uz gludināmā dēļa. Lielisks ieguvums ikdienā, kas patiešām ietaupa laiku!

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hibrīdais gludeklis un tvaicētājs GC213/10 OneTurn

Date of Use 2026-06-11

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hibrīdais gludeklis un tvaicētājs GC213/10 OneTurn

Date of Use 2026-06-11

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Normál háztartási használatra. A rendszeres karbantartás elengedhetetlen az optimális teljesítmény érdekében. Időszakos öblítés szükséges.

  2. A Philips gőzölős vasalókhoz képest, amelyek átlagos súlya 2 kg és felmelegedési ideje körülbelül 2 perc

  3. Javasoljuk, hogy a megfelelő gőzölési teljesítmény fenntartása érdekében havonta egyszer használja az öblítési funkciót. Ha kemény vizes területen él, használja gyakrabban a funkciót.

  4. A Steamrate alapján, összehasonlítva a Philips gőzölős vasalóval (DST6120) alapértelmezett üzemmódban

  5. 1800W 240V-on