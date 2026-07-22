2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Maximális kényelem. Használatra készen, macera nélkül
Vasalóhoz hasonló eredmények kompaktan és egyszerűen
Vasalóból gőzölő egyetlen mozdulattal: zökkenőmentes váltás vízszintes vasalás és függőleges gőzölés között
Rombusz alakú vasalótalp: precíz hegy a részletes munkához és sima siklás a hatékony vasalási élményért.
Kompakt és elegáns kialakítás, amely tökéletesen illeszkedhet az otthonába
A Philips OneTurn vasaló elég erős a teljes vasaláshoz, mégis másodpercek alatt készen áll. Nincs szükség hőmérsékletbeállításra, nincs várakozásra – csak megfelelő eredmény, amikor csak szüksége van rá. A sebességet és rugalmasságot szem előtt tartva terveztük, és egy praktikus StyleMat-tal rendelkezik, amely lehetővé teszi a vasalást vagy gőzölést bárhol – asztalon, ágyon vagy konyhapulton –, miközben védi a felületeket.
Tapasztalja meg a teljes vasalási teljesítményt a hagyományos gőzölős vasaló súlya nélkül. Innovatív technológiánk erőteljes, egyenletes gőzkibocsájtást biztosít, garantáltan szivárgás nélkül*, hogy vasalásszerű eredményt érjen el bármilyen vasalható anyagon - a finom selyemtől a pamutig.
Tökéletes vasalás és kíméletes gőzölés egyetlen könnyű készülékben. Egyszerű fordulattal válthat a strukturált darabok vízszintes vasalása és a kényes ruhadarabok függőleges gőzölése között. Az állandó gőzkibocsátás (45 g/perc) bármilyen szögben tökéletes eredményt biztosít.
5.0
5-ből
3
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Cepetis11
22/07/2026
Latvija
Gludina visu
Labs gludeklis. Ātri visu var izgludināt nenoņemot no pakaramā, taču, krekliem gan labāk izmantot parastà gludekļa funkciju. Praktiski, ka ar vienu ierīci var gludināt gan kā ar klasisko gludekli, gan kā ar tvaika gludekli. Iesaku šo produktu.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hibrīdais gludeklis un tvaicētājs GC213/10 OneTurn
Date of Use 2026-05-12
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hibrīdais gludeklis un tvaicētājs GC213/10 OneTurn
Date of Use 2026-05-12
zemene97
21/07/2026
Latvija
Iesaku!
Ļoti praktisks un ērts gludeklis. Patīk, ka ir gan tradicionālā gludekļa funkcija, gan apģērba tvaicētāja funkcija vienā ierīcē!
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hibrīdais gludeklis un tvaicētājs GC213/10 OneTurn
Date of Use 2026-07-07
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hibrīdais gludeklis un tvaicētājs GC213/10 OneTurn
Date of Use 2026-07-07
Palma D
15/06/2026
Latvija
Praktisks un efektīvs
Esmu ļoti apmierināta ar šo pirkumu. Brīnišķīgs palīgs cilvēkiem, kuriem svarīgi, lai apģērbs vienmēr izskatās labi un nav saņurcīts, taču pats gludināšanas process šķiet apgrūtinošs. Šī ierīce lieliski apvieno parastā gludekļa un tvaicētāja funkcijas. Ļoti ērti, ka var gan ātri iztvaicēt saburzītu kleitu tieši uz pakaramā, gan arī izgludināt drēbes uz gludināmā dēļa. Lielisks ieguvums ikdienā, kas patiešām ietaupa laiku!
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hibrīdais gludeklis un tvaicētājs GC213/10 OneTurn
Date of Use 2026-06-11
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hibrīdais gludeklis un tvaicētājs GC213/10 OneTurn
Date of Use 2026-06-11
Normál háztartási használatra. A rendszeres karbantartás elengedhetetlen az optimális teljesítmény érdekében. Időszakos öblítés szükséges.
A Philips gőzölős vasalókhoz képest, amelyek átlagos súlya 2 kg és felmelegedési ideje körülbelül 2 perc
Javasoljuk, hogy a megfelelő gőzölési teljesítmény fenntartása érdekében havonta egyszer használja az öblítési funkciót. Ha kemény vizes területen él, használja gyakrabban a funkciót.
A Steamrate alapján, összehasonlítva a Philips gőzölős vasalóval (DST6120) alapértelmezett üzemmódban
1800W 240V-on