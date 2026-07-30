Másodpercek alatt használatra kész: nincs vasalódeszka, nincs várakozás, nincs rendetlenség

A Philips OneTurn vasaló elég erős a teljes vasaláshoz, mégis másodpercek alatt készen áll. Nincs szükség hőmérsékletbeállításra, nincs várakozásra – csak megfelelő eredmény, amikor csak szüksége van rá. A puha vasalóalátéttel a OneTurn bármilyen felületet vasalóállomássá alakít.