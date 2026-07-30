2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
GC215/20
Tökéletes kényelem: Nincs beállítás, nincs bonyodalom
Vasalóhoz hasonló eredmények kompaktan és egyszerűen
Vasalóból gőzölő egyetlen mozdulattal: zökkenőmentes váltás vízszintes vasalás és függőleges gőzölés között
Rombusz alakú vasalótalp: precíz hegy a részletes munkához és sima siklás a hatékony vasalási élményért.
Kompakt és elegáns kialakítás, amely tökéletesen illeszkedhet az otthonába
A Philips OneTurn vasaló elég erős a teljes vasaláshoz, mégis másodpercek alatt készen áll. Nincs szükség hőmérsékletbeállításra, nincs várakozásra – csak megfelelő eredmény, amikor csak szüksége van rá. A puha vasalóalátéttel a OneTurn bármilyen felületet vasalóállomássá alakít.
Tapasztalja meg a teljes vasalási teljesítményt a hagyományos gőzölős vasaló súlya nélkül. Innovatív technológiánk erőteljes, egyenletes gőzkibocsájtást biztosít, garantáltan szivárgás nélkül*, hogy vasalásszerű eredményt érjen el bármilyen vasalható anyagon - a finom selyemtől a pamutig.
Tökéletes vasalás és kíméletes gőzölés egy könnyű készülékben. Egyszerű fordulattal válthat a strukturált darabok vízszintes vasalása és a kényes ruhadarabok függőleges gőzölése között. Az állandó gőzkibocsátás (45 g/perc) bármilyen szögben tökéletes eredményt biztosít.
Értékelések
Normál háztartási használatra. A rendszeres karbantartás elengedhetetlen az optimális teljesítmény érdekében. Időszakos öblítés szükséges.
A Philips gőzölős vasalókhoz képest, amelyek átlagos súlya 2 kg és felmelegedési ideje körülbelül 2 perc
Javasoljuk, hogy a megfelelő gőzölési teljesítmény fenntartása érdekében havonta egyszer használja az öblítési funkciót. Ha kemény vizes területen él, használja gyakrabban a funkciót.
A gőzteljesítmény alapján, összehasonlítva a Philips gőzölős vasalóval (DST6120) alapértelmezett üzemmódban
1800W 240V-on