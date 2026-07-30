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Összes sorozat

  • Vasalóhoz hasonló eredmények, nehézségek nélkül
  • Vasalóhoz hasonló eredmények, nehézségek nélkül
  • Vasalóhoz hasonló eredmények, nehézségek nélkül
  • Vasalóhoz hasonló eredmények, nehézségek nélkül
  • Vasalóhoz hasonló eredmények, nehézségek nélkül
  • Vasalóhoz hasonló eredmények, nehézségek nélkül
  • Vasalóhoz hasonló eredmények, nehézségek nélkül
  • Vasalóhoz hasonló eredmények, nehézségek nélkül
  • Vasalóhoz hasonló eredmények, nehézségek nélkül
  • Vasalóhoz hasonló eredmények, nehézségek nélkül
  • Vasalóhoz hasonló eredmények, nehézségek nélkül
  • Vasalóhoz hasonló eredmények, nehézségek nélkül
  • Vasalóhoz hasonló eredmények, nehézségek nélkül
  • Vasalóhoz hasonló eredmények, nehézségek nélkül
  • Vasalóhoz hasonló eredmények, nehézségek nélkül
  • Vasalóhoz hasonló eredmények, nehézségek nélkül

Hibrid vasaló és gőzölőOneTurn

GC215/20

Vasalóhoz hasonló eredmények, nehézségek nélkül
A Philips OneTurn 2 az 1-ben vasaló és gőzölő készülékünkkel hatékony és precíz vasalást végezhet, vasalódeszka, várakozás és csepegés nélkül.* Vasaláshoz hasonló eredményt érhet el, gyorsan egy elegáns, könnyen használható készülékkel..**
Összes előny megtekintése

Innovatív technológia: egyenletes gőz, sima végeredmény**

Vasalóhoz hasonló eredmények, nehézségek nélkül

  • Tökéletes kényelem: Nincs beállítás, nincs bonyodalom

  • Vasalóhoz hasonló eredmények kompaktan és egyszerűen

  • Vasalóból gőzölő egyetlen mozdulattal: zökkenőmentes váltás vízszintes vasalás és függőleges gőzölés között

  • Rombusz alakú vasalótalp: precíz hegy a részletes munkához és sima siklás a hatékony vasalási élményért.

  • Kompakt és elegáns kialakítás, amely tökéletesen illeszkedhet az otthonába

Másodpercek alatt használatra kész: nincs vasalódeszka, nincs várakozás, nincs rendetlenség

Másodpercek alatt használatra kész: nincs vasalódeszka, nincs várakozás, nincs rendetlenség

A Philips OneTurn vasaló elég erős a teljes vasaláshoz, mégis másodpercek alatt készen áll. Nincs szükség hőmérsékletbeállításra, nincs várakozásra – csak megfelelő eredmény, amikor csak szüksége van rá. A puha vasalóalátéttel a OneTurn bármilyen felületet vasalóállomássá alakít.

Vasalásszerű eredmények, helytakarékosan

Vasalásszerű eredmények, helytakarékosan

Tapasztalja meg a teljes vasalási teljesítményt a hagyományos gőzölős vasaló súlya nélkül. Innovatív technológiánk erőteljes, egyenletes gőzkibocsájtást biztosít, garantáltan szivárgás nélkül*, hogy vasalásszerű eredményt érjen el bármilyen vasalható anyagon - a finom selyemtől a pamutig.

Vasalóból gőzölő egyetlen fordulattal

Vasalóból gőzölő egyetlen fordulattal

Tökéletes vasalás és kíméletes gőzölés egy könnyű készülékben. Egyszerű fordulattal válthat a strukturált darabok vízszintes vasalása és a kényes ruhadarabok függőleges gőzölése között. Az állandó gőzkibocsátás (45 g/perc) bármilyen szögben tökéletes eredményt biztosít.

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Normál háztartási használatra. A rendszeres karbantartás elengedhetetlen az optimális teljesítmény érdekében. Időszakos öblítés szükséges.

  2. A Philips gőzölős vasalókhoz képest, amelyek átlagos súlya 2 kg és felmelegedési ideje körülbelül 2 perc

  3. Javasoljuk, hogy a megfelelő gőzölési teljesítmény fenntartása érdekében havonta egyszer használja az öblítési funkciót. Ha kemény vizes területen él, használja gyakrabban a funkciót.

  4. A gőzteljesítmény alapján, összehasonlítva a Philips gőzölős vasalóval (DST6120) alapértelmezett üzemmódban

  5. 1800W 240V-on