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Vasalás
Összes sorozat
6400 series Nagynyomású vasalórendszer
Gyártás megszűnt
Támogatás
GC6440
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User Manual Philips 6400 series Pressurized ironing system
Használja ki a kompakt és hordozható vasalórendszer minden kényelmét és vasaljon kétszer gyorsabban a nagynyomású gőz segítségével.
Mind (2)
Milyen vizet használhatok a Philips gőzölős vasalóban vagy gőzölőkészülékben?
Hogyan tisztíthatom meg a Philips gőzállomás víztartályát?
500 SeriesSzövetborotva
Szövetborotva
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