2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gőzölés nyomással fektetve/felakasztva
Gőzkibocsátás: akár 32 g/perc
De-Calc technológia
Garantáltan nem éget
Akár 32 g/perc erőteljes gőzleadás a gyors eredményért mindennap.
Mindössze 60 másodpercen belül készen áll a használatra.
Gőzölje a ruháját mindössze 3 perc alatt**. A melegítőtalp megakadályozza a páralecsapódást a ruhákon, a gyors eredmény érdekében.
Díjak
4.2
5-ből
77
Értékelések
82%
ajánlja ezt a terméket
Valjak
17/10/2024
Česká republika
Naprostá spokojenost
S ručním napařovačem Philips jsem maximálně spokojený! Napařovač je lehký, snadno se ovládá a zahřívá se během několika vteřin, což mi šetří spoustu času. Perfektně se hodí na rychlé osvěžení oblečení nebo vyžehlení záhybů přímo na ramínku. Líbí se mi také, že mohu napařovač použít na citlivější materiály, které bych se bál žehlit běžnou žehličkou. Navíc ho bez problémů beru na cesty díky kompaktní velikosti. Rozhodně doporučuji.
Előnyök
Praktičnost a účinnost
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 8000 Series GC810/20 Ruční napařovač
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 8000 Series GC810/20 Ruční napařovač
Odio
16/12/2023
Česká republika
Výrobek doporučuji
Zpočátku jsem byla trochu skeptická a ani jsem neočekávala, že bude žehlit nějak skvěle. Jsem ale mile překvapená, jak dobře funguje! Velmi rychle se nahřívá a vyžehlí kvalitně! Při využití podložky jsem perfektně vyžehlila i manželovy oblekové kalhoty. Oceňuji, že nemusím vytahovat žehlící prkno, když spěchám a můžu s ním vyžehlit různé materiály - funguje na vlnu i hedvábí! Super rychlý pomocník!
Előnyök
Rychlost, snadné používání
Hátrányok
Žádné
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 8000 Series GC810/20 Ruční napařovač
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 8000 Series GC810/20 Ruční napařovač
Hejtly
16/12/2023
Česká republika
Skvělá věc!
Od výrobku jsem si sliboval dvě věci, rychlost a taky kvalitu vyžehlení. Často nosím košile a obleky. Jako správný chlap žehlím na poslední chvíli a jen to, co je potřeba. Na kvalitu provedení mám ale celkem vysoké nároky. Co se mi líbí je, že celá příprava zabere maximálně dvě minuty a můžu se pustit do žehlení,které taky nezabere moc času. Nepotřebuji tahat žehlící prkno a ještě připravovat žehličku. Všechno zmáknu na ramínku. Výsledek je výborný. Zkoušel jsem ho také na obleky. Vše perfektně vyžehleno bez jakéhokoliv poškození. Košilím, které jsou z materiálu, který se hůř žehlí se musí věnovat trochu víc času ale jinak pecka!
Előnyök
rychlost,kvalita žehlení, vzhled
Hátrányok
hůře žehlitelné materiály potřebují více času
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 8000 Series GC810/20 Ruční napařovač
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 8000 Series GC810/20 Ruční napařovač
Külső fél által bevizsgálva álló helyzetben, 10 másodperc időtartamig Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538 és Canidia albicans ATCC 10231 baktériumok esetén.
Női pamut pólón és térdszoknyán, maximális gőzkibocsátás mellett, a Philips laboratóriuma által végzett teszt