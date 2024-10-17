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  • Nagy teljesítményű és kényelmes a gyors eredményért mindennap
  • Nagy teljesítményű és kényelmes a gyors eredményért mindennap
  • Nagy teljesítményű és kényelmes a gyors eredményért mindennap
  • Nagy teljesítményű és kényelmes a gyors eredményért mindennap
  • Nagy teljesítményű és kényelmes a gyors eredményért mindennap
  • Nagy teljesítményű és kényelmes a gyors eredményért mindennap
  • Nagy teljesítményű és kényelmes a gyors eredményért mindennap
  • Nagy teljesítményű és kényelmes a gyors eredményért mindennap
  • Nagy teljesítményű és kényelmes a gyors eredményért mindennap
  • Nagy teljesítményű és kényelmes a gyors eredményért mindennap
  • Nagy teljesítményű és kényelmes a gyors eredményért mindennap
  • Nagy teljesítményű és kényelmes a gyors eredményért mindennap
  • Nagy teljesítményű és kényelmes a gyors eredményért mindennap
  • Nagy teljesítményű és kényelmes a gyors eredményért mindennap
  • Nagy teljesítményű és kényelmes a gyors eredményért mindennap
  • Nagy teljesítményű és kényelmes a gyors eredményért mindennap
  • Nagy teljesítményű és kényelmes a gyors eredményért mindennap
  • Nagy teljesítményű és kényelmes a gyors eredményért mindennap
  • Nagy teljesítményű és kényelmes a gyors eredményért mindennap
  • Nagy teljesítményű és kényelmes a gyors eredményért mindennap

8000 SeriesKézi gőzölő

GC810/20

4.2
| (77) Értékelések | 82% ajánlja ezt a terméket

1 díj

Nagy teljesítményű és kényelmes a gyors eredményért mindennap
Az új Philips 8000 Series a ruhái gyors és könnyed gyűrődésmentesítését biztosítja minden nap; egyszerre akár 5 ruha kezelhető vele, és vasalódeszkára sincs szükség. Biztonságosan használható minden anyagon, még a kényes anyagokon is; garantáltan nem fényesíti ki és nem égeti ki a ruhát.
Összes előny megtekintése

Nincs szükség vasalódeszkára!

Nagy teljesítményű és kényelmes a gyors eredményért mindennap

  • Gőzölés nyomással fektetve/felakasztva

  • Gőzkibocsátás: akár 32 g/perc

  • De-Calc technológia

  • Garantáltan nem éget

32 g/perc erőteljes gőzleadás a gyors eredményért

32 g/perc erőteljes gőzleadás a gyors eredményért

Akár 32 g/perc erőteljes gőzleadás a gyors eredményért mindennap.

60 másodpercen belül készen áll a használatra

60 másodpercen belül készen áll a használatra

Mindössze 60 másodpercen belül készen áll a használatra.

Melegítőtalp a gyors eredményekért

Melegítőtalp a gyors eredményekért

Gőzölje a ruháját mindössze 3 perc alatt**. A melegítőtalp megakadályozza a páralecsapódást a ruhákon, a gyors eredmény érdekében.

Műszaki adatok

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Alkatrészek és tartozékok

Díjak

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.2

5-ből

77

Értékelések

82%

ajánlja ezt a terméket

2

17/10/2024

Česká republika

Česká republika

Naprostá spokojenost

S ručním napařovačem Philips jsem maximálně spokojený! Napařovač je lehký, snadno se ovládá a zahřívá se během několika vteřin, což mi šetří spoustu času. Perfektně se hodí na rychlé osvěžení oblečení nebo vyžehlení záhybů přímo na ramínku. Líbí se mi také, že mohu napařovač použít na citlivější materiály, které bych se bál žehlit běžnou žehličkou. Navíc ho bez problémů beru na cesty díky kompaktní velikosti. Rozhodně doporučuji.

Előnyök

Praktičnost a účinnost

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 8000 Series GC810/20 Ruční napařovač

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 8000 Series GC810/20 Ruční napařovač

16/12/2023

Česká republika

Česká republika

Výrobek doporučuji

Zpočátku jsem byla trochu skeptická a ani jsem neočekávala, že bude žehlit nějak skvěle. Jsem ale mile překvapená, jak dobře funguje! Velmi rychle se nahřívá a vyžehlí kvalitně! Při využití podložky jsem perfektně vyžehlila i manželovy oblekové kalhoty. Oceňuji, že nemusím vytahovat žehlící prkno, když spěchám a můžu s ním vyžehlit různé materiály - funguje na vlnu i hedvábí! Super rychlý pomocník!

Előnyök

Rychlost, snadné používání

Hátrányok

Žádné

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 8000 Series GC810/20 Ruční napařovač

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 8000 Series GC810/20 Ruční napařovač

16/12/2023

Česká republika

Česká republika

Skvělá věc!

Od výrobku jsem si sliboval dvě věci, rychlost a taky kvalitu vyžehlení. Často nosím košile a obleky. Jako správný chlap žehlím na poslední chvíli a jen to, co je potřeba. Na kvalitu provedení mám ale celkem vysoké nároky. Co se mi líbí je, že celá příprava zabere maximálně dvě minuty a můžu se pustit do žehlení,které taky nezabere moc času. Nepotřebuji tahat žehlící prkno a ještě připravovat žehličku. Všechno zmáknu na ramínku. Výsledek je výborný. Zkoušel jsem ho také na obleky. Vše perfektně vyžehleno bez jakéhokoliv poškození. Košilím, které jsou z materiálu, který se hůř žehlí se musí věnovat trochu víc času ale jinak pecka!

Előnyök

rychlost,kvalita žehlení, vzhled

Hátrányok

hůře žehlitelné materiály potřebují více času

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 8000 Series GC810/20 Ruční napařovač

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 8000 Series GC810/20 Ruční napařovač

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Külső fél által bevizsgálva álló helyzetben, 10 másodperc időtartamig Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538 és Canidia albicans ATCC 10231 baktériumok esetén.

  2. Női pamut pólón és térdszoknyán, maximális gőzkibocsátás mellett, a Philips laboratóriuma által végzett teszt