2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Minden ruhán biztonsággal használható
USB-töltő
Egyszerűen használható
Bármilyen méretű bolyhok hatékony eltávolítása
Egyszerű leselejtezés
A speciális kialakítású borotvafej 1 mm-es ráhagyásával védi az érzékeny textíliát a sérülésektől.
USB-vel tölthető. Akár 90 perc üzemidő egyetlen teljes akkumulátortöltéssel. A fényriasztás alacsony töltöttséget szintet jelez.
Csak nyomja meg a gombot, és máris könnyedén szösztelenítheti ruháit. Kényelmes markolata révén hosszú ideig is könnyen kézben tartható.
Díjak
4.7
5-ből
44
Értékelések
95%
ajánlja ezt a terméket
KrBo
21/12/2023
Česká republika
Odžmolkovač
Žmolky ze svetru i kabátu jsou pryč. Výhodou je, že nemusím měnit baterky, velký zásobník na žmolky, jednoduchá manipulace
Előnyök
Odstraňuje žmolky, nemusím měnit baterie, šetrný
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 1000 Series GCA2100/20 Odžmolkovač
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 1000 Series GCA2100/20 Odžmolkovač
Uživatel.R.
17/12/2023
Česká republika
Praktický odžmolkovač
Odžmolkovač používám teprve krátce, ale i tak oceňuji jeho snadné používání, které je velmi funkční. Zvládá odstranit všechny žmolky a nestalo se mi, že by nože oblečení nějak poškodily. Nejlepší na něm ale je, že při vybití nemusím kupovat nové baterky, protože je v odžmolkovači baterie, kterou lze nabít pomocí USB kabelu. Super, že nad výrobou někdo přemýšlel :-)
Előnyök
Snadné použití, nabíjení integrované baterie přes USB kabel
Hátrányok
Žádné
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 1000 Series GCA2100/20 Odžmolkovač
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 1000 Series GCA2100/20 Odžmolkovač
Lukiss
17/12/2023
Česká republika
Odžmolkovač Philips
S tímto odžmolkovačem rád pracuji, padne do ruky, vydrží dlouho nabitý, odžmolkuje vše, co potřebuji
Előnyök
Velikost, USB nabíjení
Hátrányok
Nic
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 1000 Series GCA2100/20 Odžmolkovač
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 1000 Series GCA2100/20 Odžmolkovač