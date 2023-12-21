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Összes sorozat

  • Szövetborotva ruhákhoz
  • Szövetborotva ruhákhoz
  • Szövetborotva ruhákhoz
  • Szövetborotva ruhákhoz
  • Szövetborotva ruhákhoz
  • Szövetborotva ruhákhoz
  • Szövetborotva ruhákhoz
  • Szövetborotva ruhákhoz
  • Szövetborotva ruhákhoz
  • Szövetborotva ruhákhoz

1000 SeriesSzövetborotvák

GCA2100/20

4.7
| (44) Értékelések | 95% ajánlja ezt a terméket

1 díj

Szövetborotva ruhákhoz
A Philips Clothes Fabric Shaver gyorsan eltávolítja a textilbolyhokat minden ruhatípusról. Az új Philips Fabric borotvával egyetlen kattintással simává varázsolhatja az összes ruhadarabot!
Összes előny megtekintése

Intsen végleg búcsút a szöszöknek!

Szövetborotva ruhákhoz

  • Minden ruhán biztonsággal használható

  • USB-töltő

  • Egyszerűen használható

  • Bármilyen méretű bolyhok hatékony eltávolítása

  • Egyszerű leselejtezés

A borotvafej védi a kényes textíliát a sérülésektől

A borotvafej védi a kényes textíliát a sérülésektől

A speciális kialakítású borotvafej 1 mm-es ráhagyásával védi az érzékeny textíliát a sérülésektől.

Akár 90 perc üzemidő egyetlen teljes akkumulátorfeltöltéssel

Akár 90 perc üzemidő egyetlen teljes akkumulátorfeltöltéssel

USB-vel tölthető. Akár 90 perc üzemidő egyetlen teljes akkumulátortöltéssel. A fényriasztás alacsony töltöttséget szintet jelez.

A kényelmes markolatnak köszönhetően hosszú ideig is könnyen kézben tartható

A kényelmes markolatnak köszönhetően hosszú ideig is könnyen kézben tartható

Csak nyomja meg a gombot, és máris könnyedén szösztelenítheti ruháit. Kényelmes markolata révén hosszú ideig is könnyen kézben tartható.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

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Díjak

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Értékelések

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4.7

5-ből

44

Értékelések

95%

ajánlja ezt a terméket

3

21/12/2023

Česká republika

Česká republika

Odžmolkovač

Žmolky ze svetru i kabátu jsou pryč. Výhodou je, že nemusím měnit baterky, velký zásobník na žmolky, jednoduchá manipulace

Előnyök

Odstraňuje žmolky, nemusím měnit baterie, šetrný

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 1000 Series GCA2100/20 Odžmolkovač

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 1000 Series GCA2100/20 Odžmolkovač

17/12/2023

Česká republika

Česká republika

Praktický odžmolkovač

Odžmolkovač používám teprve krátce, ale i tak oceňuji jeho snadné používání, které je velmi funkční. Zvládá odstranit všechny žmolky a nestalo se mi, že by nože oblečení nějak poškodily. Nejlepší na něm ale je, že při vybití nemusím kupovat nové baterky, protože je v odžmolkovači baterie, kterou lze nabít pomocí USB kabelu. Super, že nad výrobou někdo přemýšlel :-)

Előnyök

Snadné použití, nabíjení integrované baterie přes USB kabel

Hátrányok

Žádné

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 1000 Series GCA2100/20 Odžmolkovač

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 1000 Series GCA2100/20 Odžmolkovač

17/12/2023

Česká republika

Česká republika

Odžmolkovač Philips

S tímto odžmolkovačem rád pracuji, padne do ruky, vydrží dlouho nabitý, odžmolkuje vše, co potřebuji

Előnyök

Velikost, USB nabíjení

Hátrányok

Nic

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 1000 Series GCA2100/20 Odžmolkovač

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 1000 Series GCA2100/20 Odžmolkovač

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.