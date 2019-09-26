2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Rozsdamentes acélból készült vágópengék
24 hosszbeállítás
75perc vez. nélk. használat/8óra töltés
Állítható szakállfésű és tok
Bármilyen hajtípus esetén kiváló teljesítményt biztosít a speciális DualCut technológia, csökkentett súrlódással és kettős élű vágóegységgel. Az innovatív vágóegység úgy lett kialakítva, hogy kétszer olyan gyors hajvágást tegyen lehetővé, mint a hagyományos Philips hajvágók. A vágóegység tartósságra tervezett, nagyobb magabiztosságot jelentő robusztus, rozsdamentes acél védőrésszel van ellátva.
Önélező, rozsdamentes acél vágópengék a hosszan tartó élesség érdekében.
A zoom gombbal, ami 23, 1-től 23 mm-ig terjedő, rögzíthető hosszbeállítást tesz lehetővé, pontosan 1 mm különbséggel az egyes fokok között, egyszerűen kiválaszthatja és rögzítheti a kívánt hosszt. A készüléket fésű nélkül is használhatja 0,5 mm-es vágáshoz.
4.4
5-ből
24
Értékelések
85%
ajánlja ezt a terméket
legokatona
26/09/2019
Magyarország
Nagyon jó kis gép
Nagyon jó kis gép! Ár/érték arányban ez a hajvágó volt a legjobb választás eddig.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 5000 HC5440/80 Hajvágó
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 5000 HC5440/80 Hajvágó
Cristian78
21/06/2019
România
ok
sunt foarte multumit de acest produs . acumulatorul tine mult
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 5000 HC5440/80 Aparat de tuns
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 5000 HC5440/80 Aparat de tuns
Andrei88
08/05/2019
România
Recomand
ll folosesc de aproape 5 ani si merge impecabil. Bateria tine, ergonomic in mana. Nota 10!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 5000 HC5440/80 Aparat de tuns
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 5000 HC5440/80 Aparat de tuns
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