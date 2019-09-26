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Összes sorozat

  • HAJVÁGÓ 5000-es sorozat - Kétszer gyorsabban vág‧*
  • HAJVÁGÓ 5000-es sorozat - Kétszer gyorsabban vág‧*
  • HAJVÁGÓ 5000-es sorozat - Kétszer gyorsabban vág‧*
  • HAJVÁGÓ 5000-es sorozat - Kétszer gyorsabban vág‧*
  • HAJVÁGÓ 5000-es sorozat - Kétszer gyorsabban vág‧*
  • HAJVÁGÓ 5000-es sorozat - Kétszer gyorsabban vág‧*
  • HAJVÁGÓ 5000-es sorozat - Kétszer gyorsabban vág‧*
  • HAJVÁGÓ 5000-es sorozat - Kétszer gyorsabban vág‧*
  • HAJVÁGÓ 5000-es sorozat - Kétszer gyorsabban vág‧*
  • HAJVÁGÓ 5000-es sorozat - Kétszer gyorsabban vág‧*
  • HAJVÁGÓ 5000-es sorozat - Kétszer gyorsabban vág‧*
  • HAJVÁGÓ 5000-es sorozat - Kétszer gyorsabban vág‧*
  • HAJVÁGÓ 5000-es sorozat - Kétszer gyorsabban vág‧*
  • HAJVÁGÓ 5000-es sorozat - Kétszer gyorsabban vág‧*

Gyártás megszűnt

Hairclipper series 5000Hajvágó

HC5440/80

4.4
| (24) Értékelések | 85% ajánlja ezt a terméket
HAJVÁGÓ 5000-es sorozat - Kétszer gyorsabban vág‧*
A HAJVÁGÓ 5000-es sorozatot tartós használatra és kiváló teljesítményre tervezték. Az innovatív vágóelem, a rozsdamentes acél vágópengék és az állítható szakáll-és hajfésű úgy van kialakítva, hogy gyors és pontos vágást biztosítson minden alkalommal.
Összes előny megtekintése

A világ legkedveltebb férfi elektromos ápolómárkája1

DualCut technológia - gyorsabb és pontosabb vágás

HAJVÁGÓ 5000-es sorozat - Kétszer gyorsabban vág‧*

  • Rozsdamentes acélból készült vágópengék

  • 24 hosszbeállítás

  • 75perc vez. nélk. használat/8óra töltés

  • Állítható szakállfésű és tok

Kettős élű vágóegység csökkentett súrlódással

Kettős élű vágóegység csökkentett súrlódással

Bármilyen hajtípus esetén kiváló teljesítményt biztosít a speciális DualCut technológia, csökkentett súrlódással és kettős élű vágóegységgel. Az innovatív vágóegység úgy lett kialakítva, hogy kétszer olyan gyors hajvágást tegyen lehetővé, mint a hagyományos Philips hajvágók. A vágóegység tartósságra tervezett, nagyobb magabiztosságot jelentő robusztus, rozsdamentes acél védőrésszel van ellátva.

Önélező, acél vágópengék a hosszan tartó élesség érdekében

Önélező, acél vágópengék a hosszan tartó élesség érdekében

Önélező, rozsdamentes acél vágópengék a hosszan tartó élesség érdekében.

24 könnyen kiválasztható és rögzíthető hosszbeállítás 0,5 mm-től 23 mm-ig

24 könnyen kiválasztható és rögzíthető hosszbeállítás 0,5 mm-től 23 mm-ig

A zoom gombbal, ami 23, 1-től 23 mm-ig terjedő, rögzíthető hosszbeállítást tesz lehetővé, pontosan 1 mm különbséggel az egyes fokok között, egyszerűen kiválaszthatja és rögzítheti a kívánt hosszt. A készüléket fésű nélkül is használhatja 0,5 mm-es vágáshoz.

Műszaki adatok

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Alkatrészek és tartozékok

Értékelések

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A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.4

5-ből

24

Értékelések

85%

ajánlja ezt a terméket

3
2

26/09/2019

Magyarország

Magyarország

Nagyon jó kis gép

Nagyon jó kis gép! Ár/érték arányban ez a hajvágó volt a legjobb választás eddig.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 5000 HC5440/80 Hajvágó

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 5000 HC5440/80 Hajvágó

21/06/2019

România

România

ok

sunt foarte multumit de acest produs . acumulatorul tine mult

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 5000 HC5440/80 Aparat de tuns

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 5000 HC5440/80 Aparat de tuns

08/05/2019

România

România

Recomand

ll folosesc de aproape 5 ani si merge impecabil. Bateria tine, ergonomic in mana. Nota 10!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 5000 HC5440/80 Aparat de tuns

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 5000 HC5440/80 Aparat de tuns

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Egy 2024-ben 16 003, elektromos ápolóeszközt használó férfi körében végzett online felmérés 

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