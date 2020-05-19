2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
2 pirítónyílás
3 funkció
Fekete/ezüst
Extra széles nyílású, zsemlemelegítő
A kenyérpirító automatikusan kikapcsol, ha a kenyér a készülékben ragad.
Melegítőrács zsemle és croissant melegítéséhez.
5.0
5-ből
6
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
finchcz
19/05/2020
Česká republika
Skvely topinkovac
Skvele opeka, neznecistuje se, skvely design, nemam vytek.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Viva Collection HD2630/20 Topinkovač
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Viva Collection HD2630/20 Topinkovač
Yuliia
31/08/2020
Україна
перший помічник вранці
не уявляю свого ранку без хрусткого шматочка гарячого хліба і тостер від Philips - найкращий у цьому помічник! не палить, чк робив мій попередній тостер від іншого бренду, а дійсно підсушує хліб...крихти не розсипаються навколо, а акуратно збираються у нижній ємності...і, що найголовніше, як на мене, за досить тривалий час - жодної поломки...обираю продукцію Philips саме із-за цього...
Előnyök
ціна, якість, надійність
Hátrányok
-
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Viva Collection HD2630/40 Toaster
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Viva Collection HD2630/40 Toaster
VeeKh
22/06/2019
Україна
Хороший и надежный тостер
Прльзуемся в семье тостером уже давно, так как любим хлеб с хрустящей корочкой и мягкой срединкой. В этом тостере поджарка хлеба равномерная и ее легко регулировать. Благодаря этому тостеру "подсадили" на поджаренный хлеб свекра и свекровь - теперь пользователей тостеров стало еще больше :)
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Viva Collection HD2630/20 Toaster
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Viva Collection HD2630/20 Toaster