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Összes sorozat

  • Igazán finom pirítós
  • Igazán finom pirítós
  • Igazán finom pirítós
  • Igazán finom pirítós
  • Igazán finom pirítós
  • Igazán finom pirítós
  • Igazán finom pirítós
  • Igazán finom pirítós
  • Igazán finom pirítós
  • Igazán finom pirítós
  • Igazán finom pirítós
  • Igazán finom pirítós
  • Igazán finom pirítós
  • Igazán finom pirítós
  • Igazán finom pirítós
  • Igazán finom pirítós
  • Igazán finom pirítós
  • Igazán finom pirítós
  • Igazán finom pirítós
  • Igazán finom pirítós

Gyártás megszűnt

Viva CollectionKenyérpirító

HD2630/20

5
| (6) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Igazán finom pirítós
A széles, mély, középrezáró nyílásokkal rendelkező Philips HD2630/20 kenyérpirító egyenletes aranybarna pirítóst készít, legyen akár vastag, akár vékony. Beépített zsemlemelegítővel, kihúzható morzsatálcával, továbbá egyérintéses újramelegítő és kiolvasztó gombbal rendelkezik.
Összes előny megtekintése

Kenyérpirító a mindig aranybarna kenyérért

Igazán finom pirítós

  • 2 pirítónyílás

  • 3 funkció

  • Fekete/ezüst

  • Extra széles nyílású, zsemlemelegítő

Automatikus biztonsági kikapcsolás arra az esetre, ha a pirítós bennragadna

Automatikus biztonsági kikapcsolás arra az esetre, ha a pirítós bennragadna

A kenyérpirító automatikusan kikapcsol, ha a kenyér a készülékben ragad.

Melegítőrács zsemle és croissant melegítéséhez

Melegítőrács zsemle és croissant melegítéséhez

Melegítőrács zsemle és croissant melegítéséhez.

A kiadó gombbal bármikor befejezheti a pirítást

A kiadó gombbal bármikor befejezheti a pirítást

Műszaki adatok

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Értékelések

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5.0

5-ből

6

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

19/05/2020

Česká republika

Česká republika

Skvely topinkovac

Skvele opeka, neznecistuje se, skvely design, nemam vytek.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Viva Collection HD2630/20 Topinkovač

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Viva Collection HD2630/20 Topinkovač

31/08/2020

Україна

Україна

перший помічник вранці

не уявляю свого ранку без хрусткого шматочка гарячого хліба і тостер від Philips - найкращий у цьому помічник! не палить, чк робив мій попередній тостер від іншого бренду, а дійсно підсушує хліб...крихти не розсипаються навколо, а акуратно збираються у нижній ємності...і, що найголовніше, як на мене, за досить тривалий час - жодної поломки...обираю продукцію Philips саме із-за цього...

Előnyök

ціна, якість, надійність

Hátrányok

-

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Viva Collection HD2630/40 Toaster

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Viva Collection HD2630/40 Toaster

22/06/2019

Україна

Україна

Хороший и надежный тостер

Прльзуемся в семье тостером уже давно, так как любим хлеб с хрустящей корочкой и мягкой срединкой. В этом тостере поджарка хлеба равномерная и ее легко регулировать. Благодаря этому тостеру "подсадили" на поджаренный хлеб свекра и свекровь - теперь пользователей тостеров стало еще больше :)

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Viva Collection HD2630/20 Toaster

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Viva Collection HD2630/20 Toaster

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.