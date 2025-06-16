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Összes sorozat

  • Kompakt kialakítás a tökéletes pergős rizshez
  • Kompakt kialakítás a tökéletes pergős rizshez
  • Kompakt kialakítás a tökéletes pergős rizshez
  • Kompakt kialakítás a tökéletes pergős rizshez
  • Kompakt kialakítás a tökéletes pergős rizshez
  • Kompakt kialakítás a tökéletes pergős rizshez
  • Kompakt kialakítás a tökéletes pergős rizshez
  • Kompakt kialakítás a tökéletes pergős rizshez
  • Kompakt kialakítás a tökéletes pergős rizshez
  • Kompakt kialakítás a tökéletes pergős rizshez
  • Kompakt kialakítás a tökéletes pergős rizshez
  • Kompakt kialakítás a tökéletes pergős rizshez
  • Kompakt kialakítás a tökéletes pergős rizshez
  • Kompakt kialakítás a tökéletes pergős rizshez
  • Kompakt kialakítás a tökéletes pergős rizshez
  • Kompakt kialakítás a tökéletes pergős rizshez
  • Kompakt kialakítás a tökéletes pergős rizshez
  • Kompakt kialakítás a tökéletes pergős rizshez

3000 SeriesMini rizsfőző

HD3080/80

4.3
| (8) Értékelések | 83% ajánlja ezt a terméket
Kompakt kialakítás a tökéletes pergős rizshez
Főzzön tökéletes pergős rizst egyszerűen a különböző rizsfajtákhoz tervezett 5 előre beállított programmal. A Philips 3000 Series mini rizsfőző megfelelő méretű a kis családok számára, és kényelmesen tárolható bármilyen konyhaszekrényben.
Összes előny megtekintése

Ideális 1–3 fő részére

Kompakt kialakítás a tökéletes pergős rizshez

  • Kompakt (0,54 l nyers rizs)

  • 400 W

  • Fekete

  • 5 előre beállított program

Mini rizsfőző kis családok számára

Mini rizsfőző kis családok számára

Az akár 0,54 liter száraz rizs számára elegendő űrtartalmának köszönhetően tökéletes méretű a kis családok számára, és könnyen tárolható bármilyen szekrényben.

5 előre beállított program a különböző típusú rizsekhez

5 előre beállított program a különböző típusú rizsekhez

Főzzön fehér, barna vagy szusirizst egyetlen gombnyomással, ezenkívül zabkását is készíthet, és a Gyorsfőzés módot is igénybe veheti.

5 rétegű belső edény tapadásmentes Bakuhanseki bevonattal

5 rétegű belső edény tapadásmentes Bakuhanseki bevonattal

A tartós, 5 rétegű belső edény egyenletesen melegszik fel az ásványi anyagokban gazdag Maifan kőből készült bevonatnak köszönhetően, amely ellenáll a tapadásnak és a karcolásnak.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.3

5-ből

8

Értékelések

83%

ajánlja ezt a terméket

3
1

16/06/2025

Slovensko

Slovensko

Skvely a krasny ryzovar

je to skvely tichy ryzovar ktory robi presne to co ma - vari ryzu date 120-125g ryze a zalejete po "1", 250g zalejete po "2" a len kliknete na Fast cook... 5min pred koncom zacne ryzovar odpocitavat minuty a odporucame 10min po dovareni servirovat je pekny a lacny - kupili sme ho za 40 EUR na oficialnom eshope so zlavou nadoba je z kvalitneho materialu, na rozdiel od nadoby lidl ryzovaru za 20e ktory tiez robi dobru ryzu, ale nadoba sa casom olupe a konzumujete skodlive castice

Előnyök

vsetko top

Hátrányok

ziadne - ryza urcite neni rozvarena ako tu niekto pisal v recenziach, asi len nevedeli kolko maju dat vody.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Séria 3000 HD3080/80 Ryžovar

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Séria 3000 HD3080/80 Ryžovar

31/03/2025

Česká republika

Česká republika

Výborná volba, usnadnil mi vaření

Rýžovar Philips 3000 mi opravdu zjednodušil život. Dřív jsem rýži vařil klasicky na sporáku a výsledek byl pokaždé jiný – buď byla tvrdá, nebo se rozvařila. S tímhle rýžovarem je to ale úplně jiný level. Rýže je hotová během chvilky, přesně tak akorát a bez jakéhokoliv hlídání. Co mě potěšilo, je funkce udržení teploty – když nestíhám hned servírovat, rýže je i po půl hodině pořád teplá a dobrá. Také mě překvapilo, jak je lehký a skladný. Nepotřebuje skoro žádné nastavení, což mi naprosto vyhovuje – prostě jednoduché, rychlé a spolehlivé. Používám ho několikrát týdně a zatím všechno bez problému. Za tu cenu opravdu skvělý poměr výkon/cena. Můžu jen doporučit.

Ez az értékelés a következőhöz készült: 3000 Series HD3080/80 Rýžovar

Ez az értékelés a következőhöz készült: 3000 Series HD3080/80 Rýžovar

29/03/2025

Česká republika

Česká republika

Philips 3000 Series je skvělý rýžovar, který šetří čas i námahu. Vaří rychle a díky praktickým programům je příprava rýže naprosto bezstarostná. Kvalita uvaření je vždy perfektní a potěšilo mě i tiché fungování. Ideální pomocník do každé kuchyně!

Előnyök

Rychlost, funkce, dobře uvařená rýže

Hátrányok

Zadny

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 3000 Series HD3080/80 Rýžovar

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 3000 Series HD3080/80 Rýžovar

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A főzési idő körülbelül 30 perc, 1 mérőpohárnyi rövid szemű rizs felhasználásával végzett tesztek alapján. A tényleges főzési idő változhat, olyan tényezőktől függően, mint a rizs típusa, a rizs mennyisége és a főzési körülmények.