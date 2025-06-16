2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Kompakt (0,54 l nyers rizs)
400 W
Fekete
5 előre beállított program
Az akár 0,54 liter száraz rizs számára elegendő űrtartalmának köszönhetően tökéletes méretű a kis családok számára, és könnyen tárolható bármilyen szekrényben.
Főzzön fehér, barna vagy szusirizst egyetlen gombnyomással, ezenkívül zabkását is készíthet, és a Gyorsfőzés módot is igénybe veheti.
A tartós, 5 rétegű belső edény egyenletesen melegszik fel az ásványi anyagokban gazdag Maifan kőből készült bevonatnak köszönhetően, amely ellenáll a tapadásnak és a karcolásnak.
4.3
5-ből
8
Értékelések
83%
ajánlja ezt a terméket
Michal P.
16/06/2025
Slovensko
Skvely a krasny ryzovar
je to skvely tichy ryzovar ktory robi presne to co ma - vari ryzu date 120-125g ryze a zalejete po "1", 250g zalejete po "2" a len kliknete na Fast cook... 5min pred koncom zacne ryzovar odpocitavat minuty a odporucame 10min po dovareni servirovat je pekny a lacny - kupili sme ho za 40 EUR na oficialnom eshope so zlavou nadoba je z kvalitneho materialu, na rozdiel od nadoby lidl ryzovaru za 20e ktory tiez robi dobru ryzu, ale nadoba sa casom olupe a konzumujete skodlive castice
Előnyök
vsetko top
Hátrányok
ziadne - ryza urcite neni rozvarena ako tu niekto pisal v recenziach, asi len nevedeli kolko maju dat vody.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Séria 3000 HD3080/80 Ryžovar
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Séria 3000 HD3080/80 Ryžovar
DominikMat
31/03/2025
Česká republika
Výborná volba, usnadnil mi vaření
Rýžovar Philips 3000 mi opravdu zjednodušil život. Dřív jsem rýži vařil klasicky na sporáku a výsledek byl pokaždé jiný – buď byla tvrdá, nebo se rozvařila. S tímhle rýžovarem je to ale úplně jiný level. Rýže je hotová během chvilky, přesně tak akorát a bez jakéhokoliv hlídání. Co mě potěšilo, je funkce udržení teploty – když nestíhám hned servírovat, rýže je i po půl hodině pořád teplá a dobrá. Také mě překvapilo, jak je lehký a skladný. Nepotřebuje skoro žádné nastavení, což mi naprosto vyhovuje – prostě jednoduché, rychlé a spolehlivé. Používám ho několikrát týdně a zatím všechno bez problému. Za tu cenu opravdu skvělý poměr výkon/cena. Můžu jen doporučit.
Ez az értékelés a következőhöz készült: 3000 Series HD3080/80 Rýžovar
Ez az értékelés a következőhöz készült: 3000 Series HD3080/80 Rýžovar
Lukyntumic
29/03/2025
Česká republika
Philips 3000 Series je skvělý rýžovar, který šetří čas i námahu. Vaří rychle a díky praktickým programům je příprava rýže naprosto bezstarostná. Kvalita uvaření je vždy perfektní a potěšilo mě i tiché fungování. Ideální pomocník do každé kuchyně!
Előnyök
Rychlost, funkce, dobře uvařená rýže
Hátrányok
Zadny
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 3000 Series HD3080/80 Rýžovar
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 3000 Series HD3080/80 Rýžovar
A főzési idő körülbelül 30 perc, 1 mérőpohárnyi rövid szemű rizs felhasználásával végzett tesztek alapján. A tényleges főzési idő változhat, olyan tényezőktől függően, mint a rizs típusa, a rizs mennyisége és a főzési körülmények.