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Összes sorozat

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  • Kompakt és sokoldalú a tökéletes eredményért
  • Kompakt és sokoldalú a tökéletes eredményért
  • Kompakt és sokoldalú a tökéletes eredményért
  • Kompakt és sokoldalú a tökéletes eredményért
  • Kompakt és sokoldalú a tökéletes eredményért
  • Kompakt és sokoldalú a tökéletes eredményért
  • Kompakt és sokoldalú a tökéletes eredményért
  • Kompakt és sokoldalú a tökéletes eredményért
  • Kompakt és sokoldalú a tökéletes eredményért
  • Kompakt és sokoldalú a tökéletes eredményért
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  • Kompakt és sokoldalú a tökéletes eredményért
  • Kompakt és sokoldalú a tökéletes eredményért
  • Kompakt és sokoldalú a tökéletes eredményért
  • Kompakt és sokoldalú a tökéletes eredményért
  • Kompakt és sokoldalú a tökéletes eredményért
  • Kompakt és sokoldalú a tökéletes eredményért
  • Kompakt és sokoldalú a tökéletes eredményért
  • Kompakt és sokoldalú a tökéletes eredményért
  • Kompakt és sokoldalú a tökéletes eredményért
  • Kompakt és sokoldalú a tökéletes eredményért

3000 SeriesMini többfunkciós főzőkészülék

HD3090/80

5
| (20) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Kompakt és sokoldalú a tökéletes eredményért
Készítsen tökéletes, pergős rizst és még sok mást egyszerűen a Philips 3000 Series mini többfunkciós főzőkészülékkel. Az előre beállított programok megkönnyítik a sütést, főzést – a rizstől és a zabkásától a levesig, lencséig, süteményekig és joghurtig.
Összes előny megtekintése

Ideális 1–3 fő részére

Kompakt és sokoldalú a tökéletes eredményért

  • 1,8 literes kapacitás

  • 400 W

  • Fekete

  • 8 előre beállított program

Tökéletesen kompakt – a kis családok számára

Tökéletesen kompakt – a kis családok számára

1,8 literes űrtartalmának köszönhetően tökéletes méretű a kis családok számára, és könnyen tárolható bármilyen szekrényben.

8 előre beállított program a különböző típusú ételekhez

8 előre beállított program a különböző típusú ételekhez

Egyetlen gombnyomással elkészítheti kedvenc rizsét, leveseit, süteményeit, lencséjét, joghurtját és még sok mást.

5 rétegű belső edény tapadásmentes Bakuhanseki bevonattal az egyszerű főzéshez és tisztításhoz

5 rétegű belső edény tapadásmentes Bakuhanseki bevonattal az egyszerű főzéshez és tisztításhoz

A tartós, 5 rétegű belső edény egyenletesen melegszik fel az ásványi anyagokban gazdag Maifan kőből készült bevonatnak köszönhetően, amely ellenáll a tapadásnak és a karcolásnak.

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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5.0

5-ből

20

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

18/03/2025

Magyarország

Magyarország

Szuper termék

Sose tudtam jó rizst főzni, mindig nagyon szottyos lett vagy odaégett az edény aljára. Amióta ezt a terméket használom, mindig tökéletes a rizs. 4 főre elég rizst tudok elkészíteni benne.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 3000 Series

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 3000 Series

08/10/2025

Polska

Polska

Praktyczny ryżowar do codziennego użytku

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Ryżowar Philips HD3090/80 wygląda nowocześnie i dobrze prezentuje się w kuchni. Ma wygodny, czytelny panel i jest prosty w obsłudze – wystarczy ustawić program i wszystko robi sam. Po ugotowaniu ryżu urządzenie automatycznie przełącza się w tryb podtrzymywania ciepła, co jest bardzo praktyczne. Pojemność spokojnie wystarcza na obiad dla kilku osób. Ryż wychodzi sypki i dobrze ugotowany, choć przy większej ilości trzeba trochę uważać z wodą. Czyszczenie jest łatwe, bo nic nie przywiera do środka. Ogólnie to wygodne i solidne urządzenie, które ułatwia codzienne gotowanie.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Seria 3000

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Seria 3000

08/10/2025

Polska

Polska

Praktyczny pomocnik w kuchni

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Po kilku użyciach ryżowara Philips HD3090/80 mogę powiedzieć, że urządzenie naprawdę ułatwia gotowanie. Ryż zawsze wychodzi sypki i równomiernie ugotowany, niezależnie od rodzaju, czy to jaśminowy, czy brązowy. Dużym plusem jest automatyczne podtrzymywanie ciepła, które działa przez dłuższy czas, dzięki czemu nie trzeba się spieszyć z podaniem posiłku. Programy są dobrze dobrane i łatwe do uruchomienia, a czas gotowania zgadza się z opisem w instrukcji. Urządzenie działa cicho, nie przegrzewa się i nie przypala potraw. Czyszczenie misy zajmuję tylko chwilkę - powłoka nieprzywierająca naprawdę robi swoje. Co ważne, sprzęt świetnie sprawdza się także przy robieniu owsianki - nie przypala mleka i pozwala uzyskać idealnie kremową konsystencję. Wygląd urządzenia jest estetyczny i minimalistyczny. Kompaktowa forma, czarny kolor z delikatnymi akcentami, mieści się bezproblemowo na blacie. Panel sterowania jest prosty, intuicyjny, czytelny, co sprawia, że obsługa nie nastręcza trudności.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Seria 3000

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Seria 3000

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A főzési idő körülbelül 30 perc, 1 mérőpohárnyi rövid szemű rizs felhasználásával végzett tesztek alapján. A tényleges főzési idő változhat, olyan tényezőktől függően, mint a rizs típusa, a rizs mennyisége és a főzési körülmények.