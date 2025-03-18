2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
1,8 literes kapacitás
400 W
Fekete
8 előre beállított program
1,8 literes űrtartalmának köszönhetően tökéletes méretű a kis családok számára, és könnyen tárolható bármilyen szekrényben.
Egyetlen gombnyomással elkészítheti kedvenc rizsét, leveseit, süteményeit, lencséjét, joghurtját és még sok mást.
A tartós, 5 rétegű belső edény egyenletesen melegszik fel az ásványi anyagokban gazdag Maifan kőből készült bevonatnak köszönhetően, amely ellenáll a tapadásnak és a karcolásnak.
5.0
5-ből
20
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Annamari99
18/03/2025
Magyarország
Szuper termék
Sose tudtam jó rizst főzni, mindig nagyon szottyos lett vagy odaégett az edény aljára. Amióta ezt a terméket használom, mindig tökéletes a rizs. 4 főre elég rizst tudok elkészíteni benne.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 3000 Series
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 3000 Series
_pstryczek__
08/10/2025
Polska
Praktyczny ryżowar do codziennego użytku
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Ryżowar Philips HD3090/80 wygląda nowocześnie i dobrze prezentuje się w kuchni. Ma wygodny, czytelny panel i jest prosty w obsłudze – wystarczy ustawić program i wszystko robi sam. Po ugotowaniu ryżu urządzenie automatycznie przełącza się w tryb podtrzymywania ciepła, co jest bardzo praktyczne. Pojemność spokojnie wystarcza na obiad dla kilku osób. Ryż wychodzi sypki i dobrze ugotowany, choć przy większej ilości trzeba trochę uważać z wodą. Czyszczenie jest łatwe, bo nic nie przywiera do środka. Ogólnie to wygodne i solidne urządzenie, które ułatwia codzienne gotowanie.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Seria 3000
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Seria 3000
Kornelia1990
08/10/2025
Polska
Praktyczny pomocnik w kuchni
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Po kilku użyciach ryżowara Philips HD3090/80 mogę powiedzieć, że urządzenie naprawdę ułatwia gotowanie. Ryż zawsze wychodzi sypki i równomiernie ugotowany, niezależnie od rodzaju, czy to jaśminowy, czy brązowy. Dużym plusem jest automatyczne podtrzymywanie ciepła, które działa przez dłuższy czas, dzięki czemu nie trzeba się spieszyć z podaniem posiłku. Programy są dobrze dobrane i łatwe do uruchomienia, a czas gotowania zgadza się z opisem w instrukcji. Urządzenie działa cicho, nie przegrzewa się i nie przypala potraw. Czyszczenie misy zajmuję tylko chwilkę - powłoka nieprzywierająca naprawdę robi swoje. Co ważne, sprzęt świetnie sprawdza się także przy robieniu owsianki - nie przypala mleka i pozwala uzyskać idealnie kremową konsystencję. Wygląd urządzenia jest estetyczny i minimalistyczny. Kompaktowa forma, czarny kolor z delikatnymi akcentami, mieści się bezproblemowo na blacie. Panel sterowania jest prosty, intuicyjny, czytelny, co sprawia, że obsługa nie nastręcza trudności.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Seria 3000
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Seria 3000
A főzési idő körülbelül 30 perc, 1 mérőpohárnyi rövid szemű rizs felhasználásával végzett tesztek alapján. A tényleges főzési idő változhat, olyan tényezőktől függően, mint a rizs típusa, a rizs mennyisége és a főzési körülmények.