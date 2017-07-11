TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Csak a kívánt vízmennyiséget forralja fel
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Csak a kívánt vízmennyiséget forralja fel
  • Csak a kívánt vízmennyiséget forralja fel
  • Csak a kívánt vízmennyiséget forralja fel
  • Csak a kívánt vízmennyiséget forralja fel
  • Csak a kívánt vízmennyiséget forralja fel
  • Csak a kívánt vízmennyiséget forralja fel
  • Csak a kívánt vízmennyiséget forralja fel
  • Csak a kívánt vízmennyiséget forralja fel
  • Csak a kívánt vízmennyiséget forralja fel
  • Csak a kívánt vízmennyiséget forralja fel
  • Csak a kívánt vízmennyiséget forralja fel
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Csak a kívánt vízmennyiséget forralja fel
  • Csak a kívánt vízmennyiséget forralja fel
  • Csak a kívánt vízmennyiséget forralja fel
  • Csak a kívánt vízmennyiséget forralja fel
  • Csak a kívánt vízmennyiséget forralja fel
  • Csak a kívánt vízmennyiséget forralja fel
  • Csak a kívánt vízmennyiséget forralja fel
  • Csak a kívánt vízmennyiséget forralja fel
  • Csak a kívánt vízmennyiséget forralja fel
  • Csak a kívánt vízmennyiséget forralja fel

Gyártás megszűnt

Vízforraló

HD4622/20

4.8
| (5) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Csak a kívánt vízmennyiséget forralja fel
A Philips HD4622/20 mini vízforraló egyedülálló „egycsészés kijelző” funkciójával kizárólag annyi vizet kell felforralnia, amennyire szüksége van. Az 50%-os energiamegtakarítás mellett csökkentheti a káros környezeti hatásokat is
Összes előny megtekintése

A vízforralóval akár 66 % energia is megtakarítható

Csak a kívánt vízmennyiséget forralja fel

  • 1,25 l, 2400 W

  • 1 csészés kijelző

  • Csiszolt fém

  • Billenő fedél

1 csészés kijelző a megfelelő vízmennyiség érdekében

1 csészés kijelző a megfelelő vízmennyiség érdekében

Lehetővé teszi, hogy a felhasználó pontosan annyi vizet forraljon fel amennyire szüksége van, így biztosítva a termék akár 66%-os energia- és vízmegtakarítását, amely jelentősen csökkenti a készülék környezetre gyakorolt káros hatását.

Nagy nyílású, billenő fedél - egyszerű tisztítás és vízfeltöltés

Nagy nyílású, billenő fedél - egyszerű tisztítás és vízfeltöltés

Nagy nyílással ellátott billenő fedél a tisztítás és a vízfeltöltés megkönnyítése, és a gőztől való védelem biztosítása érdekében.

Fény jelzi, amikor a vízforraló bekapcsolt állapotban van

Fény jelzi, amikor a vízforraló bekapcsolt állapotban van

A be/kikapcsoló gombon található elegáns piros fény jelzi, amikor a vízforraló bekapcsolt állapotban van.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.8

5-ből

5

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

11/07/2017

Česká republika

Česká republika

Skvělá malá konvice - škoda, že už se neprodává :-(

Praktická, malá a pěkná konvice, chtěla jsem ji koupit také mamince, ale bohužel už ji nikde nemají. Nevím, proč Philips vyrábí už jen samé obří nerezové konvice..

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HD4622/20 Varná konvice

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HD4622/20 Varná konvice

18/09/2015

Polska

Polska

Ellenőrzött vevő

wytrzymały jak mało który

To jest strzał w dziesiątkę. Używamy go w biurze, więc jest 30 razy dziennie włączany i nic się z nim nie dzieje. Inne czajniki dawno wysiadły, a ten jest i służy. Poza okresowym usuwaniem kamienia i obmyciem- zero problemów

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HD4622/20 Czajnik

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HD4622/20 Czajnik

03/09/2013

Polska

Polska

Fajny czajnik

Używam go od dwóch miesięcy. Narazie jestem bardzo zadowolona. Nawet przy wodzie z bardzo dużą ilością kamienia daje radę i nie powoduje brudnych osadów czy zacieków. Bardzo fajny czajnik. Polecam!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HD4622/20 Czajnik

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HD4622/20 Czajnik

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.