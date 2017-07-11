2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
1,25 l, 2400 W
1 csészés kijelző
Csiszolt fém
Billenő fedél
Lehetővé teszi, hogy a felhasználó pontosan annyi vizet forraljon fel amennyire szüksége van, így biztosítva a termék akár 66%-os energia- és vízmegtakarítását, amely jelentősen csökkenti a készülék környezetre gyakorolt káros hatását.
Nagy nyílással ellátott billenő fedél a tisztítás és a vízfeltöltés megkönnyítése, és a gőztől való védelem biztosítása érdekében.
A be/kikapcsoló gombon található elegáns piros fény jelzi, amikor a vízforraló bekapcsolt állapotban van.
4.8
5-ből
5
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Milly
11/07/2017
Česká republika
Skvělá malá konvice - škoda, že už se neprodává :-(
Praktická, malá a pěkná konvice, chtěla jsem ji koupit také mamince, ale bohužel už ji nikde nemají. Nevím, proč Philips vyrábí už jen samé obří nerezové konvice..
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HD4622/20 Varná konvice
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HD4622/20 Varná konvice
OKSM
18/09/2015
Polska
Ellenőrzött vevő
wytrzymały jak mało który
To jest strzał w dziesiątkę. Używamy go w biurze, więc jest 30 razy dziennie włączany i nic się z nim nie dzieje. Inne czajniki dawno wysiadły, a ten jest i służy. Poza okresowym usuwaniem kamienia i obmyciem- zero problemów
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HD4622/20 Czajnik
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HD4622/20 Czajnik
Annn
03/09/2013
Polska
Fajny czajnik
Używam go od dwóch miesięcy. Narazie jestem bardzo zadowolona. Nawet przy wodzie z bardzo dużą ilością kamienia daje radę i nie powoduje brudnych osadów czy zacieków. Bardzo fajny czajnik. Polecam!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HD4622/20 Czajnik
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HD4622/20 Czajnik