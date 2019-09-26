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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Csak a kívánt vízmennyiséget forralja fel
A stílusos Philips HD4676/40 vízforraló egyedülálló „egycsészés kijelző” funkciójával kizárólag annyi vizet kell felforralnia, amennyire szüksége van. A 66%-os energiamegtakarítás mellett csökkentheti a káros környezeti hatásokat is.
1 l, 2400 W
1 csészés kijelző
Fehér/levendula
Billenő fedél
Lehetővé teszi, hogy a felhasználó pontosan annyi vizet forraljon fel amennyire szüksége van, így biztosítva a termék akár 66%-os energia- és vízmegtakarítását, amely jelentősen csökkenti a készülék környezetre gyakorolt káros hatását.
A Philips vízforraló rejtett rozsdamentes acél fűtőeleme gyors forrást és egyszerű tisztítást tesz lehetővé.
Kettős vízkőszűrő a tiszta vízért és a tisztább vízforralóért.
5.0
5-ből
8
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Vercsi
26/09/2019
Magyarország
Szuper
Szuper vízforraló, gyorsan melegít vizet, annyit amennyit szeretnék, könnyű tisztán tartani, jó benne a vízszűrő és nagyon szép.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Viva Collection HD4676/40 Vízforraló
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Viva Collection HD4676/40 Vízforraló
ВАСИЛИЙ
04/07/2019
Україна
Цей продукт дiйсно мае чудовi функції
Це дійсно гарний чайник, компактний, зручний, красивий, та ще й єкономічнтй
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Viva Collection HD4676/20 Чайник
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Viva Collection HD4676/20 Чайник
SewSew
29/03/2016
Polska
Świetny wybór.
Czajnik jest bardzo ładny i prezentuje się dobrze na szafce we wspólnym pokoju, szybko gotuje wodę i dosyć głośno informuje o zakończeniu gotowania ładnym dzwoneczkiem. POLECAM!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Viva Collection HD4676/40 Czajnik
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Viva Collection HD4676/40 Czajnik