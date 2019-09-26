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  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Kettle HD4676/40
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Kettle
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Mini kettle
  • Packaging photograph Philips Viva Collection Kettle

Gyártás megszűnt

Viva CollectionVízforraló

HD4676/40

5

| (8) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Csak a kívánt vízmennyiséget forralja fel

A stílusos Philips HD4676/40 vízforraló egyedülálló „egycsészés kijelző” funkciójával kizárólag annyi vizet kell felforralnia, amennyire szüksége van. A 66%-os energiamegtakarítás mellett csökkentheti a káros környezeti hatásokat is.

Összes előny megtekintése

A vízforralóval akár 66 % energia is megtakarítható

Csak a kívánt vízmennyiséget forralja fel

  • 1 l, 2400 W

  • 1 csészés kijelző

  • Fehér/levendula

  • Billenő fedél

1 csészés kijelző a megfelelő vízmennyiség érdekében

1 csészés kijelző a megfelelő vízmennyiség érdekében

Lehetővé teszi, hogy a felhasználó pontosan annyi vizet forraljon fel amennyire szüksége van, így biztosítva a termék akár 66%-os energia- és vízmegtakarítását, amely jelentősen csökkenti a készülék környezetre gyakorolt káros hatását.

A lapos fűtőelem elősegíti a gyors forralást és a könnyű tisztítást

A lapos fűtőelem elősegíti a gyors forralást és a könnyű tisztítást

A Philips vízforraló rejtett rozsdamentes acél fűtőeleme gyors forrást és egyszerű tisztítást tesz lehetővé.

Kettős vízkőszűrő a tiszta vízért

Kettős vízkőszűrő a tiszta vízért

Kettős vízkőszűrő a tiszta vízért és a tisztább vízforralóért.

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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5.0

5-ből

8

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

26/09/2019

Magyarország

Magyarország

Szuper

Szuper vízforraló, gyorsan melegít vizet, annyit amennyit szeretnék, könnyű tisztán tartani, jó benne a vízszűrő és nagyon szép.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Viva Collection HD4676/40 Vízforraló

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Viva Collection HD4676/40 Vízforraló

04/07/2019

Україна

Україна

Цей продукт дiйсно мае чудовi функції

Це дійсно гарний чайник, компактний, зручний, красивий, та ще й єкономічнтй

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Viva Collection HD4676/20 Чайник

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Viva Collection HD4676/20 Чайник

29/03/2016

Polska

Polska

Świetny wybór.

Czajnik jest bardzo ładny i prezentuje się dobrze na szafce we wspólnym pokoju, szybko gotuje wodę i dosyć głośno informuje o zakończeniu gotowania ładnym dzwoneczkiem. POLECAM!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Viva Collection HD4676/40 Czajnik

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Viva Collection HD4676/40 Czajnik

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.