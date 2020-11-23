2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
1,2 l, 2400 W
Hőfokszabályzó
Fehér-narancssárga
Billenő fedél
Hőmérséklet-szabályzó gomb a tökéletes ízhatás érdekében italaihoz.
A kábel tartórésze feltekerhető, így a készülék egyszerűen elhelyezhető a konyhában.
Többrétű biztonsági rendszer a víz nélküli forralás ellen, illetve automata kikapcsolás, ha készen van
5.0
5-ből
2
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Liora1
23/11/2020
Україна
Хороший чайник!
Пашет более 10 лет!!! Симпатичный и качественный. Единственный минус - сломался регулятор температуры подогрева года 3-4 назад. А в остальном претензий нет!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Viva Collection HD4678/55 Чайник
Date of Use 2018-11-23
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Viva Collection HD4678/55 Чайник
Date of Use 2018-11-23
Nastjunya
18/11/2019
Україна
Это очень классный чайник
Чайник отличный!!!! Нравится, что можно воды просто подогреть, а не кипятить и в этом огромный плюс. Дарила маме на день рождения!!!! Она в восторге.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Viva Collection HD4678/55 Чайник
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Viva Collection HD4678/55 Чайник