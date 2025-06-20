2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
HD6212/90
Füstölő
Aromatartó edény
Szabályozható hőmérséklet
2400 W
Nagy grillezőfelület: 1250 cm²
Adjon hozzá faaprítékot, és zárja le a fedelet, hogy a füstös barbecue íz átjárja a húst és halat.
Az ételek ízét a fűszernövények vagy a bor természetes zamatával gazdagító aromatartó edény.
Az öt hőmérséklet-fokozat segítségével bármilyen hozzávaló tökéletesen grillezhető.
2.4
5-ből
7
Értékelések
Mama8
20/06/2025
Magyarország
Csodálatos készülék!
A HD6212/90 grillsütő nem csak gyönyörű grillezni is jó és egyszerű vele. A leírás róla pontos és mindenben megfelel a valóságnak. Az 5ös fokozaton a készülék grillező felületén mindenhol 220 C° mérhető .
Ez az értékelés a következőhöz készült: Philips asztali grillsütő
Ez az értékelés a következőhöz készült: Philips asztali grillsütő
ZoliBp
27/09/2025
Magyarország
Ellenőrzött vevő
Szépen teszi a dolgát
[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] Meg vagyok vele elégedve. Gyorsan felmelegszik, jól lehet rajta sütni.Egyetlen észrevétel. A sütés által keletkezett apró, odaégett darabkák hajszál karcot okoznak a sütő felületén. Remélem ez a későbbiekben nem fog problémát (leégést) okozni.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Philips asztali grillsütő
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Philips asztali grillsütő
Zhavasi
31/07/2025
Magyarország
Lassan süss, tovább érsz
Sokkal lassabban süt, mint vártuk volna (egy faszenet grillhez képest pl), ugyanakkor ezerszer könnyebb takarítani. A tető, a párologtaró szuper kiegészítés!
Ez az értékelés a következőhöz készült: Philips asztali grillsütő
Ez az értékelés a következőhöz készült: Philips asztali grillsütő
A csepegtetőnyílás nélküli Philips HD6212 modellhez képest, marhahúspogácsa használatával.