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  • Tökéletes ízek a grillezéshez
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  • Tökéletes ízek a grillezéshez
  • Tökéletes ízek a grillezéshez
  • Tökéletes ízek a grillezéshez
  • Tökéletes ízek a grillezéshez
  • Tökéletes ízek a grillezéshez
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  • Tökéletes ízek a grillezéshez
  • Tökéletes ízek a grillezéshez
  • Tökéletes ízek a grillezéshez
  • Tökéletes ízek a grillezéshez

Asztali grillsütő

HD6212/90

2.4
| (7) Értékelések
Tökéletes ízek a grillezéshez
Hozza ki a legtöbbet az otthoni grillezésből a Philips asztali grillsütővel. A füstös aromáktól a puhább steakekig, az üvegfedél megőrzi az ízeket, így Ön élvezheti az ízletes grillezett ételeket.
Összes előny megtekintése

Füstölő és aromatartó edény a tökéletes ízért

Tökéletes ízek a grillezéshez

  • Füstölő

  • Aromatartó edény

  • Szabályozható hőmérséklet

  • 2400 W

  • Nagy grillezőfelület: 1250 cm²

Élvezze a grillezés füstös ízét

Élvezze a grillezés füstös ízét

Adjon hozzá faaprítékot, és zárja le a fedelet, hogy a füstös barbecue íz átjárja a húst és halat.

Aromatartó edény fűszernövényekhez, borokhoz és sok minden máshoz

Aromatartó edény fűszernövényekhez, borokhoz és sok minden máshoz

Az ételek ízét a fűszernövények vagy a bor természetes zamatával gazdagító aromatartó edény.

Állítható hőmérséklet a tökéletes eredményért

Állítható hőmérséklet a tökéletes eredményért

Az öt hőmérséklet-fokozat segítségével bármilyen hozzávaló tökéletesen grillezhető.

Műszaki adatok

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Értékelések

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2.4

5-ből

7

Értékelések

3
2

20/06/2025

Magyarország

Magyarország

Csodálatos készülék!

A HD6212/90 grillsütő nem csak gyönyörű grillezni is jó és egyszerű vele. A leírás róla pontos és mindenben megfelel a valóságnak. Az 5ös fokozaton a készülék grillező felületén mindenhol 220 C° mérhető .

Ez az értékelés a következőhöz készült: Philips asztali grillsütő

Ez az értékelés a következőhöz készült: Philips asztali grillsütő

27/09/2025

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Szépen teszi a dolgát

[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] Meg vagyok vele elégedve. Gyorsan felmelegszik, jól lehet rajta sütni.Egyetlen észrevétel. A sütés által keletkezett apró, odaégett darabkák hajszál karcot okoznak a sütő felületén. Remélem ez a későbbiekben nem fog problémát (leégést) okozni.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Philips asztali grillsütő

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Philips asztali grillsütő

31/07/2025

Magyarország

Magyarország

Lassan süss, tovább érsz

Sokkal lassabban süt, mint vártuk volna (egy faszenet grillhez képest pl), ugyanakkor ezerszer könnyebb takarítani. A tető, a párologtaró szuper kiegészítés!

Ez az értékelés a következőhöz készült: Philips asztali grillsütő

Ez az értékelés a következőhöz készült: Philips asztali grillsütő

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A csepegtetőnyílás nélküli Philips HD6212 modellhez képest, marhahúspogácsa használatával.