Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.
2 év jótállás.
-15% az első vásárlásra
30 napos visszaküldési garancia
Sütés-főzés
Összes sorozat
Viva Collection Kenyérsütő
Gyártás megszűnt
Támogatás
HD9046/90
Ugrás az üzlethez
Jelentkezzen be vagy hozzon létre fiókot
Azonnal hozzáférést élvezhet kézikönyvekhez, személyre szabott támogatáshoz és sok minden máshoz. Ráadásul gyors és könnyű.
EU Declaration of conformity Philips Viva Collection Bread maker HD9046/90 - English (US)
User Manual Philips Viva Collection Bread maker
Philips elérhetőségek
Örömmel segítünk Önnek ebben