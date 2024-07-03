Sokáig keresem a megfelelő forrólevegős sütőt, számos márka ajánlatát megvizsgáltam és nagyon örülök, hogy végül a Philips mellett döntöttem. A gép amellett, hogy szép és stílusos kifejezetten egyszerűen kezelhető, a kezelési panel érthető, a hozzá tartozó applikáció pedig szuper receptekekel is szolgál. Az étel hamar elkészül, a sütése egyenletes, olaj nélkül is finom ételeket lehet varázsolni az asztalra.