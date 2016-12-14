TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Kettle
  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Kettle

Gyártás megszűnt

Daily CollectionVízforraló

HD9300/90

4.7

| (6) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Gyors és egyszerű forralás

A lapos fűtőelemének köszönhetően a vízforraló gyorsan felforralja a vizet, és egyszerűen tisztítható. A mosható vízkőszűrő tiszta vizet, azaz tisztább italokat biztosít.

Összes előny megtekintése

Hatékony vízforraló, könnyen tisztítható fűtőelemmel

Gyors és egyszerű forralás

  • 1,6 l, 2400 W

  • Vízszintjelző

  • Fekete

  • Billenő fedél

- Töltés a fedélen/kitöltőnyíláson

- Töltés a fedélen/kitöltőnyíláson

A vízforraló a kiöntőnyílás vagy a billenő fedél nyílásán át is feltölthető.

Könnyen leolvasható vízszintjelzés mindkét oldalon

Könnyen leolvasható vízszintjelzés mindkét oldalon

Könnyen leolvasható vízszintjelzés a Philips elektromos vízforraló mindkét oldalán bal- és jobbkezes használathoz.

Feltekerhető tápkábel a könnyű tárolás érdekében

Feltekerhető tápkábel a könnyű tárolás érdekében

A kábel tartórésze feltekerhető, így a készülék egyszerűen elhelyezhető a konyhában.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.7

5-ből

6

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

14/12/2016

România

România

foarte bun

simplu,usor de folosit,excelent ca si pret de achizitie

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Daily Collection HD9300/13 Fierbător

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Daily Collection HD9300/13 Fierbător

04/09/2015

Eesti

Eesti

Hinna ja kvaliteedi suhe on paigas.

Igati hea ja praktiline toode. Võin julgelt soovitada. Paraja suurusega, lihtne käsitleda.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Daily Collection HD9300/00 Kettle

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Daily Collection HD9300/00 Kettle

04/09/2015

Latvija

Latvija

cietam ūdenim nederiga

Viss jau būtu labi,ja vien šobrid,gadu pēc lietosanas vairs udeni lidz galam nevāra.Mums ir akas ūdens,ātri katlakmens veidojas.Reāli nelietojama.Atvārot ar lidzekliem,tāpat vairs nesilst. Kanna loti patika,cenas deļ vajadzetu būt labai... Kādu kannu jūs ieteiktu....? Nesīsim atpakaļ.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Daily Collection HD9300/90 Tējkanna

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Daily Collection HD9300/90 Tējkanna

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.