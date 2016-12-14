2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Gyors és egyszerű forralás
A lapos fűtőelemének köszönhetően a vízforraló gyorsan felforralja a vizet, és egyszerűen tisztítható. A mosható vízkőszűrő tiszta vizet, azaz tisztább italokat biztosít.
1,6 l, 2400 W
Vízszintjelző
Fekete
Billenő fedél
A vízforraló a kiöntőnyílás vagy a billenő fedél nyílásán át is feltölthető.
Könnyen leolvasható vízszintjelzés a Philips elektromos vízforraló mindkét oldalán bal- és jobbkezes használathoz.
A kábel tartórésze feltekerhető, így a készülék egyszerűen elhelyezhető a konyhában.
4.7
5-ből
6
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
floo
14/12/2016
România
foarte bun
simplu,usor de folosit,excelent ca si pret de achizitie
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Daily Collection HD9300/13 Fierbător
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Daily Collection HD9300/13 Fierbător
kassike
04/09/2015
Eesti
Hinna ja kvaliteedi suhe on paigas.
Igati hea ja praktiline toode. Võin julgelt soovitada. Paraja suurusega, lihtne käsitleda.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Daily Collection HD9300/00 Kettle
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Daily Collection HD9300/00 Kettle
inna
04/09/2015
Latvija
cietam ūdenim nederiga
Viss jau būtu labi,ja vien šobrid,gadu pēc lietosanas vairs udeni lidz galam nevāra.Mums ir akas ūdens,ātri katlakmens veidojas.Reāli nelietojama.Atvārot ar lidzekliem,tāpat vairs nesilst. Kanna loti patika,cenas deļ vajadzetu būt labai... Kādu kannu jūs ieteiktu....? Nesīsim atpakaļ.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Daily Collection HD9300/90 Tējkanna
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Daily Collection HD9300/90 Tējkanna