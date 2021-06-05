2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
150 W
Az infravörös fény bizonyítottan hatékonyan csökkenti az izomfájdalmat valamint az ízületi merevséget. Az infravörös fény kellemes melege mélyen behatol a bőr alá, stimulálja a vérkeringést és melegíti az izmokat. Ez az izmokra nyugtató és lazító hatással van. Mivel rugalmasabbá teszi a szöveteket, a meleg csökkenti az ízületek merevségét, és hajlékonyabbá teszi azokat.
Az infravörös lámpa könnyedén hátradönthető, max. 40 fokban.
A készülék hátulján könnyen kezelhető be- és kikapcsoló gomb található, így a hálózati csatlakozódugót nem kell minden egyes használat után kihúzni a fali aljzatból.
5.0
5-ből
2
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
milye
05/06/2021
Česká republika
Funguje skvěle :)
Lampu mám už delší dobu a když ji potřebuji, vždy skvěle pomůže od bolesti zad nebo při nachlazení. Má jednouché intuitivní ovládání, které mi vyhovuje. Lehká a skladná, vždy připravená k použití. Prostě jedním slovem perfektní. Moc doporučuji všem zájemcům o tento typ zboží.
Előnyök
jednoduchost ovládání a funkce
Hátrányok
žádné
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP3616 Infračervená lampa InfraPhil
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP3616 Infračervená lampa InfraPhil
BetiG
10/05/2017
Polska
Zdecydowanie polecam!!!
Lampa ma rewelacyjne właściwości. Testowana wielokrotnie przez całą Rodzinkę. Usuwa ból pleców, wysusza katar, poprawia kondycję skóry tam gdzie kremy nawilżające nie pomagają i wiele innych... Żałuję, że trafiła do mnie dopiero teraz. POLECAM!!!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP3616 Lampa podczerwieni InfraPhil
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP3616 Lampa podczerwieni InfraPhil