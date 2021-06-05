Go to promotion

Nyári kedvencek! Akár 33% kedvezmény

16

n

13

ó

:

27

p

:

13

mp

Megnézem

TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Csökkenti az izomfájdalmakat
  • Csökkenti az izomfájdalmakat
  • Csökkenti az izomfájdalmakat
  • Csökkenti az izomfájdalmakat
  • Csökkenti az izomfájdalmakat
  • Csökkenti az izomfájdalmakat
  • Csökkenti az izomfájdalmakat
  • Csökkenti az izomfájdalmakat
  • Csökkenti az izomfájdalmakat
  • Csökkenti az izomfájdalmakat
  • Csökkenti az izomfájdalmakat
  • Csökkenti az izomfájdalmakat
  • Csökkenti az izomfájdalmakat
  • Csökkenti az izomfájdalmakat
  • Csökkenti az izomfájdalmakat
  • Csökkenti az izomfájdalmakat
  • Csökkenti az izomfájdalmakat
  • Csökkenti az izomfájdalmakat

Gyártás megszűnt

InfraPhil infravörös lámpa

HP3616

5
| (2) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Csökkenti az izomfájdalmakat
Mélyreható, fókuszált hő az infravörös lámpából
Összes előny megtekintése

Mélyre ható, fókuszált infravörös melegítés

Csökkenti az izomfájdalmakat

  • 150 W

Mélyreható infravörös meleg

Mélyreható infravörös meleg

Az infravörös fény bizonyítottan hatékonyan csökkenti az izomfájdalmat valamint az ízületi merevséget. Az infravörös fény kellemes melege mélyen behatol a bőr alá, stimulálja a vérkeringést és melegíti az izmokat. Ez az izmokra nyugtató és lazító hatással van. Mivel rugalmasabbá teszi a szöveteket, a meleg csökkenti az ízületek merevségét, és hajlékonyabbá teszi azokat.

Állítható szög

Állítható szög

Az infravörös lámpa könnyedén hátradönthető, max. 40 fokban.

Be-/kikapcsoló

Be-/kikapcsoló

A készülék hátulján könnyen kezelhető be- és kikapcsoló gomb található, így a hálózati csatlakozódugót nem kell minden egyes használat után kihúzni a fali aljzatból.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

5.0

5-ből

2

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

05/06/2021

Česká republika

Česká republika

Funguje skvěle :)

Lampu mám už delší dobu a když ji potřebuji, vždy skvěle pomůže od bolesti zad nebo při nachlazení. Má jednouché intuitivní ovládání, které mi vyhovuje. Lehká a skladná, vždy připravená k použití. Prostě jedním slovem perfektní. Moc doporučuji všem zájemcům o tento typ zboží.

Előnyök

jednoduchost ovládání a funkce

Hátrányok

žádné

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP3616 Infračervená lampa InfraPhil

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP3616 Infračervená lampa InfraPhil

10/05/2017

Polska

Polska

Zdecydowanie polecam!!!

Lampa ma rewelacyjne właściwości. Testowana wielokrotnie przez całą Rodzinkę. Usuwa ból pleców, wysusza katar, poprawia kondycję skóry tam gdzie kremy nawilżające nie pomagają i wiele innych... Żałuję, że trafiła do mnie dopiero teraz. POLECAM!!!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP3616 Lampa podczerwieni InfraPhil

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP3616 Lampa podczerwieni InfraPhil

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.