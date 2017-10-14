Go to promotion

Nyári kedvencek! Akár 33% kedvezmény

15

n

23

ó

:

32

p

:

47

mp

Megnézem

TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Hatásos fájdalomcsillapítás
  • Hatásos fájdalomcsillapítás
  • Hatásos fájdalomcsillapítás
  • Hatásos fájdalomcsillapítás
  • Hatásos fájdalomcsillapítás
  • Hatásos fájdalomcsillapítás
  • Hatásos fájdalomcsillapítás
  • Hatásos fájdalomcsillapítás
  • Hatásos fájdalomcsillapítás
  • Hatásos fájdalomcsillapítás
  • Hatásos fájdalomcsillapítás
  • Hatásos fájdalomcsillapítás
  • Hatásos fájdalomcsillapítás
  • Hatásos fájdalomcsillapítás
  • Hatásos fájdalomcsillapítás
  • Hatásos fájdalomcsillapítás
  • Hatásos fájdalomcsillapítás
  • Hatásos fájdalomcsillapítás
  • Hatásos fájdalomcsillapítás
  • Hatásos fájdalomcsillapítás
  • Hatásos fájdalomcsillapítás
  • Hatásos fájdalomcsillapítás
  • Hatásos fájdalomcsillapítás
  • Hatásos fájdalomcsillapítás

Gyártás megszűnt

InfraCare infravörös lámpa

HP3621

4
| (1) Vélemény | 100% ajánlja ezt a terméket
Hatásos fájdalomcsillapítás
Mélyreható hő az infravörös lámpából
Összes előny megtekintése

Mélyreható infravörös meleg

Hatásos fájdalomcsillapítás

  • 200 W

  • Fókuszált kezelési terület

Mélyreható infravörös meleg

Mélyreható infravörös meleg

Az infravörös fény bizonyítottan hatékonyan csökkenti az izomfájdalmat valamint az ízületi merevséget. Az infravörös fény kellemes melege mélyen behatol a bőr alá, stimulálja a vérkeringést és melegíti az izmokat. Ez az izmokra nyugtató és lazító hatással van. Mivel rugalmasabbá teszi a szöveteket, a meleg csökkenti az ízületek merevségét, és hajlékonyabbá teszi azokat.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.0

5-ből

1

Vélemény

100%

ajánlja ezt a terméket

5
3
2
1

14/10/2017

Polska

Polska

przydatna do domowego leczenia bólu stawów

lampa prosta i łatwa w użyciu, przydaje się do leczenia bólu i schorzeń związanych z zapaleniem zatok

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP3621 Lampa podczerwieni InfraCare

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP3621 Lampa podczerwieni InfraCare

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.