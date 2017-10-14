2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
200 W
Fókuszált kezelési terület
Az infravörös fény bizonyítottan hatékonyan csökkenti az izomfájdalmat valamint az ízületi merevséget. Az infravörös fény kellemes melege mélyen behatol a bőr alá, stimulálja a vérkeringést és melegíti az izmokat. Ez az izmokra nyugtató és lazító hatással van. Mivel rugalmasabbá teszi a szöveteket, a meleg csökkenti az ízületek merevségét, és hajlékonyabbá teszi azokat.
4.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
andrev75
14/10/2017
Polska
przydatna do domowego leczenia bólu stawów
lampa prosta i łatwa w użyciu, przydaje się do leczenia bólu i schorzeń związanych z zapaleniem zatok
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP3621 Lampa podczerwieni InfraCare
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP3621 Lampa podczerwieni InfraCare