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Összes sorozat

  • Hatásos fájdalomcsillapítás
  • Hatásos fájdalomcsillapítás
  • Hatásos fájdalomcsillapítás
  • Hatásos fájdalomcsillapítás
  • Hatásos fájdalomcsillapítás
  • Hatásos fájdalomcsillapítás
  • Hatásos fájdalomcsillapítás
  • Hatásos fájdalomcsillapítás
  • Hatásos fájdalomcsillapítás
  • Hatásos fájdalomcsillapítás
  • Hatásos fájdalomcsillapítás
  • Hatásos fájdalomcsillapítás
  • Hatásos fájdalomcsillapítás
  • Hatásos fájdalomcsillapítás
  • Hatásos fájdalomcsillapítás
  • Hatásos fájdalomcsillapítás
  • Hatásos fájdalomcsillapítás
  • Hatásos fájdalomcsillapítás
  • Hatásos fájdalomcsillapítás
  • Hatásos fájdalomcsillapítás
  • Hatásos fájdalomcsillapítás
  • Hatásos fájdalomcsillapítás

Gyártás megszűnt

InfraCare infravörös lámpa

HP3631

Hatásos fájdalomcsillapítás
A Philips InfraCare hatékonyan csillapítja az izületi és izomfájdalmakat. A 300 wattos infravörös lámpa kellemes melege mélyen a bőr alá hatol, serkenti a vérkeringést, és így csökkenti a fájdalmat egy 40x30 cm-es felületen.
Összes előny megtekintése

Mélyreható infravörös meleg

Hatásos fájdalomcsillapítás

  • 300 W

  • Területi kezelés

  • Digitális óra

Mélyreható infravörös meleg

Mélyreható infravörös meleg

Az infravörös fény bizonyítottan hatékonyan csökkenti az izomfájdalmat valamint az ízületi merevséget. Az infravörös fény kellemes melege mélyen behatol a bőr alá, stimulálja a vérkeringést és melegíti az izmokat. Ez az izmokra nyugtató és lazító hatással van. Mivel rugalmasabbá teszi a szöveteket, a meleg csökkenti az ízületek merevségét, és hajlékonyabbá teszi azokat.

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.