2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
HP3631
300 W
Területi kezelés
Digitális óra
Az infravörös fény bizonyítottan hatékonyan csökkenti az izomfájdalmat valamint az ízületi merevséget. Az infravörös fény kellemes melege mélyen behatol a bőr alá, stimulálja a vérkeringést és melegíti az izmokat. Ez az izmokra nyugtató és lazító hatással van. Mivel rugalmasabbá teszi a szöveteket, a meleg csökkenti az ízületek merevségét, és hajlékonyabbá teszi azokat.
Értékelések