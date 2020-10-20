Mélyreható infravörös meleg

Az infravörös fény bizonyítottan hatékonyan csökkenti az izomfájdalmat valamint az ízületi merevséget. Az infravörös fény kellemes melege mélyen behatol a bőr alá, stimulálja a vérkeringést és melegíti az izmokat. Ez az izmokra nyugtató és lazító hatással van. Mivel rugalmasabbá teszi a szöveteket, a meleg csökkenti az ízületek merevségét, és hajlékonyabbá teszi azokat.