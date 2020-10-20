650 wattos infravörös halogén lámpa

A Philips InfraCare HP 3643 készülék 60x40 cm-es felületeken (mint a teljes hát, mindkét váll és a nyak, illetve a comb) fellépő fájdalmak hatékony enyhítésére lett optimalizálva. Az InfraCare termékekben új infravörös halogénlámpa-technológia kerül alkalmazásra. A speciális lencse, szűrő és a nagyteljesítményű 650 wattos halogén lámpa az infravörös meleg egyenletes eloszlásával fél testre kiterjedő kezelést (60x40 cm), és még több kellemes meleget nyújt, mely egyenletesebben oszlik el a kezelési területen.