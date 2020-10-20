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Összes sorozat

  • Hatásos fájdalomcsillapítás
  • Hatásos fájdalomcsillapítás
  • Hatásos fájdalomcsillapítás
  • Hatásos fájdalomcsillapítás
  • Hatásos fájdalomcsillapítás
  • Hatásos fájdalomcsillapítás

Gyártás megszűnt

InfraCare infravörös lámpa

HP3641

Hatásos fájdalomcsillapítás
A Philips InfraCare hatékonyan csillapítja az ízületi és izomfájdalmakat. A 650 wattos infravörös lámpa kellemes melege mélyen a bőr alá hatol, serkenti a vérkeringést és így hatékonyan csökkenti a fájdalmat 60x40 cm-es felületen.
Összes előny megtekintése

Mélyreható infravörös meleg

Hatásos fájdalomcsillapítás

  • 650 W

  • Féltest-kezelés

  • 63,5 cm magas

650 wattos infravörös halogén lámpa

650 wattos infravörös halogén lámpa

A Philips InfraCare HP 3643 készülék 60x40 cm-es felületeken (mint a teljes hát, mindkét váll és a nyak, illetve a comb) fellépő fájdalmak hatékony enyhítésére lett optimalizálva. Az InfraCare termékekben új infravörös halogénlámpa-technológia kerül alkalmazásra. A speciális lencse, szűrő és a nagyteljesítményű 650 wattos halogén lámpa az infravörös meleg egyenletes eloszlásával fél testre kiterjedő kezelést (60x40 cm), és még több kellemes meleget nyújt, mely egyenletesebben oszlik el a kezelési területen.

Forgatással állítható szög

Forgatással állítható szög

Az InfraCare HP 3643 maximális rugalmasságának köszönhetően könnyen használható féltest-, illetve különböző testhelyzetekben végzett kezelésekhez. A magasságállításon túl a lámpatest egyszerűen a kívánt helyzetbe forgatható a testfelület megfelelő kezelése érdekében, csupán el kell fordítania vízszintes vagy függőleges helyzetbe (balra/jobbra 90 fokkal), illetve felfelé vagy lefelé (45 fokkal).

Mélyreható infravörös meleg

Mélyreható infravörös meleg

Az infravörös fény bizonyítottan hatékonyan csökkenti az izomfájdalmat valamint az ízületi merevséget. Az infravörös fény kellemes melege mélyen behatol a bőr alá, stimulálja a vérkeringést és melegíti az izmokat. Ez az izmokra nyugtató és lazító hatással van. Mivel rugalmasabbá teszi a szöveteket, a meleg csökkenti az ízületek merevségét, és hajlékonyabbá teszi azokat.

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.