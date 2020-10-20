2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
HP3641
650 W
Féltest-kezelés
63,5 cm magas
A Philips InfraCare HP 3643 készülék 60x40 cm-es felületeken (mint a teljes hát, mindkét váll és a nyak, illetve a comb) fellépő fájdalmak hatékony enyhítésére lett optimalizálva. Az InfraCare termékekben új infravörös halogénlámpa-technológia kerül alkalmazásra. A speciális lencse, szűrő és a nagyteljesítményű 650 wattos halogén lámpa az infravörös meleg egyenletes eloszlásával fél testre kiterjedő kezelést (60x40 cm), és még több kellemes meleget nyújt, mely egyenletesebben oszlik el a kezelési területen.
Az InfraCare HP 3643 maximális rugalmasságának köszönhetően könnyen használható féltest-, illetve különböző testhelyzetekben végzett kezelésekhez. A magasságállításon túl a lámpatest egyszerűen a kívánt helyzetbe forgatható a testfelület megfelelő kezelése érdekében, csupán el kell fordítania vízszintes vagy függőleges helyzetbe (balra/jobbra 90 fokkal), illetve felfelé vagy lefelé (45 fokkal).
Az infravörös fény bizonyítottan hatékonyan csökkenti az izomfájdalmat valamint az ízületi merevséget. Az infravörös fény kellemes melege mélyen behatol a bőr alá, stimulálja a vérkeringést és melegíti az izmokat. Ez az izmokra nyugtató és lazító hatással van. Mivel rugalmasabbá teszi a szöveteket, a meleg csökkenti az ízületek merevségét, és hajlékonyabbá teszi azokat.
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