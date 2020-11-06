2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
HP4698/01
10 tartozék
Kerámia
A hajegyenesítő lapok egyik legkiválóbb alapanyaga a kerámia, mely természetéből adódóan rendkívül sima és tartós. A lapok könnyedén siklanak végig a haján, a haja pedig tökéletesen csillogó lesz.
A kerámialapok könnyedén siklanak végig a haján, a haja pedig tökéletesen egyenes és csillogó lesz.
Nincs olyan hajstílus, amelyet ne tudna megvalósítani a sokoldalú hajformázó eszközökkel! Használja a kreativitását!
4.3
5-ből
9
Értékelések
Vikroria
06/11/2020
Україна
Виріб має чудові функції !
Отримала дану плойку в подарунок!) Дуже її хотіла. Користуюсь нею вже протягом 4-5років!!) дуже зручна,багато насадок! Для мого волосся всі насадки підходять! Теж зручно з собою брати в дорогу(зручний мішечок) задоволена і роботою і якістю ! Philips моя улюблена продукція))
Előnyök
Чудові насадки,гарно крутить і вирівнює волосся
Hátrányok
Немає
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP4698/10 Мультистайлер
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP4698/10 Мультистайлер
Czesio87
23/09/2015
Polska
Ellenőrzött vevő
Ten produkt jest dobry.
Produkt jest super jeszcze z nim nie było problemów ani jakichkolwiek usterek. Polecam.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP4698/22 Multi-Styler
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP4698/22 Multi-Styler
Barbarka18
01/12/2013
Polska
bardzo dobra
Bardzo dobre urządzenie do każdej długości włosów. Bardzo szybko można ułożyć fryzurę
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP4698/22 Multi-Styler
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP4698/22 Multi-Styler
XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át)