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Gyártás megszűnt

Double ContourNői borotva érzékeny bőrre

HP6368/00

4.7

| (7) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Kíméletlen a szőrszálakkal, gyengéd a bőrrel

A Philips Double Contour Sensitive női borotvát a mai nők igényeinek megfelelően tervezték. Az innovatív dupla szitájú női borotva óvja bőrét és csodálatosan sima eredményt nyújt Önnek

Összes előny megtekintése
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A Philips az első számú IPL márka a világon1

Tökéletes borotválkozás a 4 az 1-ben bőrvédelemmel

Kíméletlen a szőrszálakkal, gyengéd a bőrrel

  • 4 az 1-ben női borotva

  • Nedves és száraz használathoz

A hipoallergén, arany színű borotvasziták védelmet nyújtanak bőre számára

A hipoallergén, arany színű borotvasziták védelmet nyújtanak bőre számára

A hipoallergén, arany színű borotvasziták minimálisra csökkentik a bőr irritációját és az allergiás reakciókat

Aloe vera csík a bőr hatékonyabb hidratálásához

Aloe vera csík a bőr hatékonyabb hidratálásához

A beépített aloe vera hidratálja a bőrt, így bársonyos és biztonságos borotválást biztosít

Alacsony töltöttséget jelző fény

Alacsony töltöttséget jelző fény

A jelzőfény alacsony akkumulátor-feszültség esetén jelez, és emlékeztet, hogy a következő borotválkozás előtt töltse fel a készüléket

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.7

5-ből

7

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

20/02/2015

Polska

Polska

Super produkt

Cicha, poręczna, dobrze leży w dłoni.Można się nią golić pod prysznicem - dla mnie to duży plus. Głowica dopasowuje się do kształtów ciała, golę nią również miejsca wrażliwe, nie podrażnia. Warto w nią zainwestować. Polecam !

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Double Contour HP6368/00 Ladyshave Sensitive

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Double Contour HP6368/00 Ladyshave Sensitive

20/02/2015

Polska

Polska

Super produkt

Cicha, poręczna, dobrze leży w dłoni.Można się nią golić pod prysznicem - dla mnie to duży plus. Głowica dopasowuje się do kształtów ciała, golę nią również miejsca wrażliwe, nie podrażnia. Warto w nią zainwestować. Polecam !

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Double Contour HP6368/00 Ladyshave Sensitive

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Double Contour HP6368/00 Ladyshave Sensitive

13/02/2015

Polska

Polska

Produkt wart zainteresowania

Posiadam tę golarkę od niedawna ale już mogę napisać o niej kilka zdań. Golarka jest łatwa w użyciu, zaletą jest to, że można ją używać zarówno na mokrą jak i suchą skórę. Przy powolnym prowadzeniu golarki dobrze goli miejsca, z których chce się usunąć włoski. Kolejnym plusem jest to, że jest mała, poręczna, można ją wszędzie ze sobą zabrać.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Double Contour HP6368/00 Ladyshave Sensitive

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Double Contour HP6368/00 Ladyshave Sensitive

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  • -15% az első vásárlásra
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  1. Forrás: Piacvezető kutatóintézet. Kereskedelmi érték éves összege, 2024. december. Kivéve az Egyesült Államok  