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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
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Gyártás megszűnt
Kíméletlen a szőrszálakkal, gyengéd a bőrrel
A Philips Double Contour Sensitive női borotvát a mai nők igényeinek megfelelően tervezték. Az innovatív dupla szitájú női borotva óvja bőrét és csodálatosan sima eredményt nyújt Önnek
4 az 1-ben női borotva
Nedves és száraz használathoz
A hipoallergén, arany színű borotvasziták minimálisra csökkentik a bőr irritációját és az allergiás reakciókat
A beépített aloe vera hidratálja a bőrt, így bársonyos és biztonságos borotválást biztosít
A jelzőfény alacsony akkumulátor-feszültség esetén jelez, és emlékeztet, hogy a következő borotválkozás előtt töltse fel a készüléket
Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése
Tovább a pótalkatrészekhez és tartozékokhoz
4.7
5-ből
7
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Karolka1
20/02/2015
Polska
Super produkt
Cicha, poręczna, dobrze leży w dłoni.Można się nią golić pod prysznicem - dla mnie to duży plus. Głowica dopasowuje się do kształtów ciała, golę nią również miejsca wrażliwe, nie podrażnia. Warto w nią zainwestować. Polecam !
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Double Contour HP6368/00 Ladyshave Sensitive
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Double Contour HP6368/00 Ladyshave Sensitive
Halinka
20/02/2015
Polska
Super produkt
Cicha, poręczna, dobrze leży w dłoni.Można się nią golić pod prysznicem - dla mnie to duży plus. Głowica dopasowuje się do kształtów ciała, golę nią również miejsca wrażliwe, nie podrażnia. Warto w nią zainwestować. Polecam !
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Double Contour HP6368/00 Ladyshave Sensitive
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Double Contour HP6368/00 Ladyshave Sensitive
kasia2439
13/02/2015
Polska
Produkt wart zainteresowania
Posiadam tę golarkę od niedawna ale już mogę napisać o niej kilka zdań. Golarka jest łatwa w użyciu, zaletą jest to, że można ją używać zarówno na mokrą jak i suchą skórę. Przy powolnym prowadzeniu golarki dobrze goli miejsca, z których chce się usunąć włoski. Kolejnym plusem jest to, że jest mała, poręczna, można ją wszędzie ze sobą zabrać.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Double Contour HP6368/00 Ladyshave Sensitive
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Double Contour HP6368/00 Ladyshave Sensitive
Forrás: Piacvezető kutatóintézet. Kereskedelmi érték éves összege, 2024. december. Kivéve az Egyesült Államok