2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
lábra
Vezetékes epilátor
Ergonomikus fogantyú
A lekerekített forma a kényelmes szőrtelenítést szolgálja, tökéletesen illik a kézbe. Ráadásul még tetszetős is!
Az epilátor gyengéd csipeszelő tárcsái a bőr húzása nélkül távolítják el a 0,5 mm hosszú szőrszálakat.
Az epilátor feje mosható. A fej lecsatolható, és folyó víz alatt megtisztítható a tökéletes higiénia érdekében.
4.7
5-ből
318
Értékelések
97%
ajánlja ezt a terméket
VaPa
22/11/2020
Magyarország
Ellenőrzött vevő
Tökéletesen működik.
Eddig ugyanezen termék korábbi változatát használtam, azzal is teljesen elégedett voltam, ezért választottam újra ezt a gépet.
Előnyök
Minden szőrszálat eltávolít.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle Essential HP6420/00 Kompakt epilátor
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle Essential HP6420/00 Kompakt epilátor
Bebi88
11/11/2020
Magyarország
Nagyon jó döntés
Mindenkinek ajánlom ezt az epilatort,nagyon egyszerű a használata,kényelmes, könnyen tisztítható.
Előnyök
Kényelmes egyszerű, könnyen lehet tisztítani
Hátrányok
Nincs
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle Essential HP6420/00 Kompakt epilátor
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle Essential HP6420/00 Kompakt epilátor
Vicike
23/02/2020
Magyarország
Szeretem használni!
Szeretem mert használatkor kíméletesen szedi a szőrt, nem tépi. Könnyen kezelhető, praktikus.
Előnyök
Kicsi, könnyű, praktikus
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle Essential HP6420/00 Kompakt epilátor
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle Essential HP6420/00 Kompakt epilátor
Forrás: Piacvezető kutatóintézet. Kereskedelmi érték éves összege, 2024. december. Kivéve az Egyesült Államok