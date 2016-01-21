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Gyártás megszűnt

SatinelleEpilátor

HP6509/01

5

| (1) Vélemény | 100% ajánlja ezt a terméket

Tökéletesen sima bőr hosszabb ideig

Kezdjen hozzá a szőrtelenítéshez ezzel a Philips rendszerrel, amely a szőrhagymát is eltávolítja, és ezzel nem csupán napokra, hanem hetekre bársonyosan simává varázsolja a bőrt. Egy egyedülálló, kifejezetten első felhasználók számára tervezett tartozék kiegészítve, amely segít Önnek a legjobb eredmény elérésében.

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A Philips az első számú IPL márka a világon1

Bőre nem csak napokig, hanem hetekig sima marad

Tökéletesen sima bőr hosszabb ideig

  • Teljestest-szőrtelenítő, borotvafejjel

Ezt a kiegészítőt használja az alapos és kíméletesebb szőrtelenítéshez

Ezt a kiegészítőt használja az alapos és kíméletesebb szőrtelenítéshez

A rövid szőrszálakat is megemeli a hihetetlenül alapos szőrtelenítés érdekében, és ellazítva bőrét finoman távolítja el a szőrszálakat

Fésűvel ellátott borotvafej az érzékeny területeken való vágáshoz és borotváláshoz

Fésűvel ellátott borotvafej az érzékeny területeken való vágáshoz és borotváláshoz

A borotvafej tartozék tökéletesen követi bikinivonalának vagy hónaljának vonalait, alaposabb és gyengédebb borotválkozást nyújtva. A további fésűtartozék segítséget nyújt, akár az epilálás előtt, és a bikinivonal borotválása közben is.

Profilozott, ergonomikus fogantyú a kényelmes kezelésért

Profilozott, ergonomikus fogantyú a kényelmes kezelésért

A lekerekített forma a kényelmes szőrtelenítést szolgálja, tökéletesen illik a kézbe. Ráadásul még tetszetős is!

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Alkatrészek és tartozékok

Értékelések

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5.0

5-ből

1

Vélemény

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

21/01/2016

România

România

Ellenőrzött vevő

excelent

produsul este folosit saptamanal si se comporta foarte bine de cel putin 2ani,zgomotul este rezonabil

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle HP6509/01 Epilator

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle HP6509/01 Epilator

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  • -15% az első vásárlásra
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Jogi nyilatkozatok

  1. Forrás: Piacvezető kutatóintézet. Kereskedelmi érték éves összege, 2024. december. Kivéve az Egyesült Államok  