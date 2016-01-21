2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
30% kedvezmény a PRE30 kuponkóddal!
kísértetiesen jó ajánlatok! 2026.10.19. - 11.01. között a Philips.hu-n.
Gyártás megszűnt
Tökéletesen sima bőr hosszabb ideig
Kezdjen hozzá a szőrtelenítéshez ezzel a Philips rendszerrel, amely a szőrhagymát is eltávolítja, és ezzel nem csupán napokra, hanem hetekre bársonyosan simává varázsolja a bőrt. Egy egyedülálló, kifejezetten első felhasználók számára tervezett tartozék kiegészítve, amely segít Önnek a legjobb eredmény elérésében.
Teljestest-szőrtelenítő, borotvafejjel
A rövid szőrszálakat is megemeli a hihetetlenül alapos szőrtelenítés érdekében, és ellazítva bőrét finoman távolítja el a szőrszálakat
A borotvafej tartozék tökéletesen követi bikinivonalának vagy hónaljának vonalait, alaposabb és gyengédebb borotválkozást nyújtva. A további fésűtartozék segítséget nyújt, akár az epilálás előtt, és a bikinivonal borotválása közben is.
A lekerekített forma a kényelmes szőrtelenítést szolgálja, tökéletesen illik a kézbe. Ráadásul még tetszetős is!
5.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
underflo
21/01/2016
România
Ellenőrzött vevő
excelent
produsul este folosit saptamanal si se comporta foarte bine de cel putin 2ani,zgomotul este rezonabil
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle HP6509/01 Epilator
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle HP6509/01 Epilator
Forrás: Piacvezető kutatóintézet. Kereskedelmi érték éves összege, 2024. december. Kivéve az Egyesült Államok