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Gyártás megszűnt
Élvezze a szatén érintését
A Philips SatinSoft epilátor bőrvédő rendszerének köszönhetően megóvja bőrét a kellemetlen feszülő érzéstől és teljes körű higiéniai védelmet biztosít. Száraz és vizes használatra is alkalmas, hogy könnyen beilleszthesse napi tisztálkodási rutinjába. Precíziós sapkával az érzékeny területekhez.
Bőrvédő rendszer
Nedves és száraz használathoz
Egyedülálló Philips kivitel, tökéletes higiéniát biztosító hipoallergén tárcsákkal, továbbá a vizesen és szárazon is használható készülék tökéletesen illeszkedik a kézbe, így minden körülmények között biztos fogást nyújt.
A gyengéden rezgő masszázsrendszer stimulálja és nyugtatja a bőrt, kellemesebbé téve az epilálást.
Az epilátor gyengéd csipeszelő tárcsákkal rendelkezik, melyek a bőr húzása nélkül távolítják el a szőrszálakat.
4.0
5-ből
2
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Kasia7kk
23/09/2013
Polska
Ten produkt sprawia, że depilacja jest nawet przyjemna.
Od kiedy stosuję depilator Philips depilacja jest dla mnie przyjemnym obowiązkiem. Produkt nie ciągnie skóry, nie mam podrażnień. Mógłby jednak być dokładniejszy.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinSoft HP6521/01 Epilator
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinSoft HP6521/01 Epilator
Kasia7kk
26/08/2013
Polska
Dzięki temu produktowi depilacja jest nawet przyjemna.
Depilacja nie boli, nie mam podrażnień, ale mógłby być bardziej dokładny, bo niestety zostawia dużo włosków, co wymusza poprawki.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinSoft HP6521/01 Epilator
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinSoft HP6521/01 Epilator
Forrás: Piacvezető kutatóintézet. Kereskedelmi érték éves összege, 2024. december. Kivéve az Egyesült Államok