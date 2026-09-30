2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
HP6608/01
Hihetetlenül alapos a bársonyosan sima bőrért
Kezdjen hozzá a szőrtelenítéshez az új a Philips rendszerrel, amely a legrövidebb szőrszálakat is a gyökerétől távolítja el, hetekre bársonyosan simává varázsolva a bőrt. Az egyedülálló, kifejezetten kezdő felhasználók számára tervezett tartozékok segítségével a legjobb eredményt érheti el.
Optimal start
Ez a kombinált tartozék szőrtelenítés előtt ellazítja a bőrt, szőrtelenítés közben tökéletesen illeszkedik a bőrrel és az epilátort az optimális szögbe állítja a folyamatosan hatékony szőrtelenítés érdekében
A rövid szőrszálakat is megemeli a hihetetlenül alapos szőrtelenítés érdekében, és ellazítva bőrét finoman távolítja el a szőrszálakat
Ez a különösen érzékeny bőrre tervezett sapka finomabb szőrtelenítést tesz lehetővé az érzékeny területeken is.
Értékelések
Forrás: Piacvezető kutatóintézet. Kereskedelmi érték éves összege, 2024. december. Kivéve az Egyesült Államok