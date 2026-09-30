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  • Fénykép a termék elejéről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
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Gyártás megszűnt

SatinelleEpilátor

HP6608/01

Hihetetlenül alapos a bársonyosan sima bőrért

Kezdjen hozzá a szőrtelenítéshez az új a Philips rendszerrel, amely a legrövidebb szőrszálakat is a gyökerétől távolítja el, hetekre bársonyosan simává varázsolva a bőrt. Az egyedülálló, kifejezetten kezdő felhasználók számára tervezett tartozékok segítségével a legjobb eredményt érheti el.

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A Philips az első számú IPL márka a világon1

A legrövidebb szőrszálakat is eltávolítja tökéletes eredményt biztosítva

Hihetetlenül alapos a bársonyosan sima bőrért

  • Optimal start

Opti-start masszírozósapka a hatékony és gyengéd szőrtelenítéshez

Opti-start masszírozósapka a hatékony és gyengéd szőrtelenítéshez

Ez a kombinált tartozék szőrtelenítés előtt ellazítja a bőrt, szőrtelenítés közben tökéletesen illeszkedik a bőrrel és az epilátort az optimális szögbe állítja a folyamatosan hatékony szőrtelenítés érdekében

Ezt a kiegészítőt használja az alapos és kíméletesebb szőrtelenítéshez

Ezt a kiegészítőt használja az alapos és kíméletesebb szőrtelenítéshez

A rövid szőrszálakat is megemeli a hihetetlenül alapos szőrtelenítés érdekében, és ellazítva bőrét finoman távolítja el a szőrszálakat

Precíziós sapka az érzékeny bőrre

Precíziós sapka az érzékeny bőrre

Ez a különösen érzékeny bőrre tervezett sapka finomabb szőrtelenítést tesz lehetővé az érzékeny területeken is.

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Forrás: Piacvezető kutatóintézet. Kereskedelmi érték éves összege, 2024. december. Kivéve az Egyesült Államok  