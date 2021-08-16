2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
ThermoProtect
2100 W
6 hő- és sebességfokozat
Hideglevegő-fokozat
A ThermoProtect hőmérséklet optimális szárítási hőmérsékletről gondoskodik, és további védelmet nyújt a hajnak a túlmelegedés ellen. Változatlanul erős légárammal érheti el a legjobb eredményt, mindezt gondoskodás mellett.
Ez a 2100 W-os professzionális hajszárító erős légáram létrehozására képes. Az erő és a sebesség találkozása gyorsabbá és egyszerűbbé teszi a szárítást és a formázást.
A sebesség és a hőfok könnyedén állítható a tökéletes frizura érdekében. A hat különböző beállítás teljes kontrollt biztosít a precíz és egyénre szabott formázáshoz.
4.9
5-ből
179
Értékelések
98%
ajánlja ezt a terméket
*Nikcy*
16/08/2021
Magyarország
Ellenőrzött vevő
Imádom
Gyorsan megszárítja, az eléggé dús középhosszú hajamat, ár, érték arányban tökéletes, otthoni felhasználásra teljesen megfelelő.
Előnyök
Olcsó, és nagyon jól szárít
Hátrányok
Talán csak annyi, hogy kicsit hangos
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DryCare Advanced HP8230/00 ThermoProtect hajszárító
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DryCare Advanced HP8230/00 ThermoProtect hajszárító
Kisszepi
09/08/2021
Magyarország
Ellenőrzött vevő
A termék remek
Ajánlom mindenkinek aki ár- érték arányban keres új hajszárítót.
Előnyök
Ez egy Philips termék!!!
Hátrányok
Nincs
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: ThermoProtect HP8204/10 Hajszárító
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: ThermoProtect HP8204/10 Hajszárító
Adrienn57
08/08/2021
Magyarország
Ellenőrzött vevő
Nagy teljesítmény. Nagy hatékonyság
Nekem nem kell formázni a frizurámat, de mióta megvettem a készüléket,sokkal rövidebb idő alatt szárítom meg a hajam, mint elődeivel. Könnyű kézbentartani formája és súlya miatt is. Az, hogy akasztóval van ellátva, az elhelyézhez is kiváló, kis helyen elfér.
Előnyök
Nagy teljesítmény! Könnyű, kevés helyet foglal
Hátrányok
Eddig nem találtam ilyet!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: ThermoProtect HP8204/10 Hajszárító
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: ThermoProtect HP8204/10 Hajszárító
XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át)