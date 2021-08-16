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Összes sorozat

  • Gyors szárítás alacsonyabb hőfokon a ThermoProtect segítségével
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  • Gyors szárítás alacsonyabb hőfokon a ThermoProtect segítségével
  • Gyors szárítás alacsonyabb hőfokon a ThermoProtect segítségével
  • Gyors szárítás alacsonyabb hőfokon a ThermoProtect segítségével
  • Gyors szárítás alacsonyabb hőfokon a ThermoProtect segítségével
  • Gyors szárítás alacsonyabb hőfokon a ThermoProtect segítségével
  • Gyors szárítás alacsonyabb hőfokon a ThermoProtect segítségével
  • Gyors szárítás alacsonyabb hőfokon a ThermoProtect segítségével
  • Gyors szárítás alacsonyabb hőfokon a ThermoProtect segítségével
  • Gyors szárítás alacsonyabb hőfokon a ThermoProtect segítségével
  • Gyors szárítás alacsonyabb hőfokon a ThermoProtect segítségével
  • Gyors szárítás alacsonyabb hőfokon a ThermoProtect segítségével
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  • Gyors szárítás alacsonyabb hőfokon a ThermoProtect segítségével
  • Gyors szárítás alacsonyabb hőfokon a ThermoProtect segítségével
  • Gyors szárítás alacsonyabb hőfokon a ThermoProtect segítségével
  • Gyors szárítás alacsonyabb hőfokon a ThermoProtect segítségével
  • Gyors szárítás alacsonyabb hőfokon a ThermoProtect segítségével
  • Gyors szárítás alacsonyabb hőfokon a ThermoProtect segítségével
  • Gyors szárítás alacsonyabb hőfokon a ThermoProtect segítségével
  • Gyors szárítás alacsonyabb hőfokon a ThermoProtect segítségével
  • Gyors szárítás alacsonyabb hőfokon a ThermoProtect segítségével
  • Gyors szárítás alacsonyabb hőfokon a ThermoProtect segítségével

Gyártás megszűnt

DryCare AdvancedThermoProtect hajszárító

HP8230/00

4.9
| (179) Értékelések | 98% ajánlja ezt a terméket
Gyors szárítás alacsonyabb hőfokon a ThermoProtect segítségével
Gyors hajszárítás, miközben óvja hajszálait. A többféle sebesség- és hőmérsékletbeállítás közül választhat a kívánt szárító hatás elérése érdekében, illetve az állandó, kíméletes hőmérsékleten gyors szárítást lehetővé tévő ThermoProtect beállítást is használhatja.
Összes előny megtekintése
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át1

14 mm-es hajformázó fúvócsővel.

Gyors szárítás alacsonyabb hőfokon a ThermoProtect segítségével

  • ThermoProtect

  • 2100 W

  • 6 hő- és sebességfokozat

  • Hideglevegő-fokozat

ThermoProtect hőmérséklet-beállítás

ThermoProtect hőmérséklet-beállítás

A ThermoProtect hőmérséklet optimális szárítási hőmérsékletről gondoskodik, és további védelmet nyújt a hajnak a túlmelegedés ellen. Változatlanul erős légárammal érheti el a legjobb eredményt, mindezt gondoskodás mellett.

Professzionális 2100 W-os hajszárító a tökéletes eredmény érdekében

Professzionális 2100 W-os hajszárító a tökéletes eredmény érdekében

Ez a 2100 W-os professzionális hajszárító erős légáram létrehozására képes. Az erő és a sebesség találkozása gyorsabbá és egyszerűbbé teszi a szárítást és a formázást.

6 rugalmas sebesség- és hőmérséklet-beállítás a teljes vezérlés érdekében

6 rugalmas sebesség- és hőmérséklet-beállítás a teljes vezérlés érdekében

A sebesség és a hőfok könnyedén állítható a tökéletes frizura érdekében. A hat különböző beállítás teljes kontrollt biztosít a precíz és egyénre szabott formázáshoz.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.9

5-ből

179

Értékelések

98%

ajánlja ezt a terméket

16/08/2021

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Imádom

Gyorsan megszárítja, az eléggé dús középhosszú hajamat, ár, érték arányban tökéletes, otthoni felhasználásra teljesen megfelelő.

Előnyök

Olcsó, és nagyon jól szárít

Hátrányok

Talán csak annyi, hogy kicsit hangos

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: DryCare Advanced HP8230/00 ThermoProtect hajszárító

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: DryCare Advanced HP8230/00 ThermoProtect hajszárító

09/08/2021

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

A termék remek

Ajánlom mindenkinek aki ár- érték arányban keres új hajszárítót.

Előnyök

Ez egy Philips termék!!!

Hátrányok

Nincs

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: ThermoProtect HP8204/10 Hajszárító

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: ThermoProtect HP8204/10 Hajszárító

08/08/2021

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Nagy teljesítmény. Nagy hatékonyság

Nekem nem kell formázni a frizurámat, de mióta megvettem a készüléket,sokkal rövidebb idő alatt szárítom meg a hajam, mint elődeivel. Könnyű kézbentartani formája és súlya miatt is. Az, hogy akasztóval van ellátva, az elhelyézhez is kiváló, kis helyen elfér.

Előnyök

Nagy teljesítmény! Könnyű, kevés helyet foglal

Hátrányok

Eddig nem találtam ilyet!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: ThermoProtect HP8204/10 Hajszárító

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: ThermoProtect HP8204/10 Hajszárító

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át) 