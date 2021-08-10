2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
ThermoProtect, ionos
2200 W
Ionos ápolás
Masszírozó diffúzor
Ez a hajszárító a formatervezés modern, kifinomult megközelítése. A lágy, könnyed kontúrok és a meghosszabbított arányok finoman jelzik a nőiességet, míg a pontos részletek és a kiváló minőségű anyagok és bevonatok egyértelműen utalnak a termék kiváló teljesítményére.
A ThermoProtect hőmérséklet optimális szárítási hőmérsékletről gondoskodik, és további védelmet nyújt a hajnak a túlmelegedés ellen. Változatlanul erős légárammal érheti el a legjobb eredményt, mindezt gondoskodás mellett.
Ez a 2200 W-os professzionális hajszárító erős légáram létrehozására képes. Az erő és a sebesség találkozása gyorsabbá és egyszerűbbé teszi a szárítást és a formázást.
4.9
5-ből
355
Értékelések
99%
ajánlja ezt a terméket
Queenee
10/08/2021
Magyarország
Igazi csajos hajszárító
A sok pozitív visszajelzés ellenére, nem ezt a hajszárítót szerettem volna megrendelni, mert vékonyszáló festett hajam van, de nincsenek véletlenek. Igaz, még csak egyszer használtam, de már utána azonnal érezhető volt az az érzés, amiről mindig azt hittem, hogy csak "úúúgy" írják. Tömege lett a hajamnak és úgy éreztem megháromszorozódott. Könnyebben fésültem ki és nem lapult le félóra után sem. A környezetem is megkérdezte, hogy mit csináltam a hajammal.
Előnyök
igényes, olyan mint egy fodrász szalon hajszáírítója
Hátrányok
-
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DryCare Advanced HP8233/00 ThermoProtect ionos hajszárító
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DryCare Advanced HP8233/00 ThermoProtect ionos hajszárító
S.Ildi
04/08/2021
Magyarország
Ellenőrzött vevő
Nagy teljesítményű, de kíméletes
Kiváló hajszárító, nagy a teljesítménye és mivel szabályozható, kíméletes a hajhoz, nedveshez, szárazhoz egyaránt.
Előnyök
Szabályozható teljesítmény és hőfok.
Hátrányok
-
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DryCare Advanced HP8233/00 ThermoProtect ionos hajszárító
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DryCare Advanced HP8233/00 ThermoProtect ionos hajszárító
lau26
14/06/2021
Magyarország
megfelelő
Gyűlölök hajat szárítani, de ezzel annyira nem. Ár-érték arányban tökéletes.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8243/00 KeraShine hajszárító
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8243/00 KeraShine hajszárító
XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át)