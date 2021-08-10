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Összes sorozat

  • Gyors szárítás alacsonyabb hőfokon a ThermoProtect segítségével
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  • Gyors szárítás alacsonyabb hőfokon a ThermoProtect segítségével
  • Gyors szárítás alacsonyabb hőfokon a ThermoProtect segítségével
  • Gyors szárítás alacsonyabb hőfokon a ThermoProtect segítségével
  • Gyors szárítás alacsonyabb hőfokon a ThermoProtect segítségével
  • Gyors szárítás alacsonyabb hőfokon a ThermoProtect segítségével
  • Gyors szárítás alacsonyabb hőfokon a ThermoProtect segítségével
  • Gyors szárítás alacsonyabb hőfokon a ThermoProtect segítségével
  • Gyors szárítás alacsonyabb hőfokon a ThermoProtect segítségével
  • Gyors szárítás alacsonyabb hőfokon a ThermoProtect segítségével
  • Gyors szárítás alacsonyabb hőfokon a ThermoProtect segítségével
  • Gyors szárítás alacsonyabb hőfokon a ThermoProtect segítségével
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  • Gyors szárítás alacsonyabb hőfokon a ThermoProtect segítségével
  • Gyors szárítás alacsonyabb hőfokon a ThermoProtect segítségével
  • Gyors szárítás alacsonyabb hőfokon a ThermoProtect segítségével
  • Gyors szárítás alacsonyabb hőfokon a ThermoProtect segítségével
  • Gyors szárítás alacsonyabb hőfokon a ThermoProtect segítségével
  • Gyors szárítás alacsonyabb hőfokon a ThermoProtect segítségével
  • Gyors szárítás alacsonyabb hőfokon a ThermoProtect segítségével
  • Gyors szárítás alacsonyabb hőfokon a ThermoProtect segítségével
  • Gyors szárítás alacsonyabb hőfokon a ThermoProtect segítségével
  • Gyors szárítás alacsonyabb hőfokon a ThermoProtect segítségével

Gyártás megszűnt

DryCare AdvancedThermoProtect ionos hajszárító

HP8233/00

4.9
| (355) Értékelések | 99% ajánlja ezt a terméket
Gyors szárítás alacsonyabb hőfokon a ThermoProtect segítségével
Gyors hajszárítás, miközben óvja hajszálait. A hajszárító többféle sebesség- és hőmérsékletbeállítással rendelkezik. A funkciók közé tartozik a ThermoProtect, mely gyors szárítást tesz lehetővé állandó, kíméletes hőmérsékleten, ezen kívül az ionos ápolás és a TurboBoost.
Összes előny megtekintése
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át1

masszírozó diffúzorral és 11 mm-es hajformázó fúvócsővel.

Gyors szárítás alacsonyabb hőfokon a ThermoProtect segítségével

  • ThermoProtect, ionos

  • 2200 W

  • Ionos ápolás

  • Masszírozó diffúzor

Teljesítményt és minőséget hangsúlyozó elegáns, nőies vonalvezetés

Teljesítményt és minőséget hangsúlyozó elegáns, nőies vonalvezetés

Ez a hajszárító a formatervezés modern, kifinomult megközelítése. A lágy, könnyed kontúrok és a meghosszabbított arányok finoman jelzik a nőiességet, míg a pontos részletek és a kiváló minőségű anyagok és bevonatok egyértelműen utalnak a termék kiváló teljesítményére.

ThermoProtect hőmérséklet-beállítás

ThermoProtect hőmérséklet-beállítás

A ThermoProtect hőmérséklet optimális szárítási hőmérsékletről gondoskodik, és további védelmet nyújt a hajnak a túlmelegedés ellen. Változatlanul erős légárammal érheti el a legjobb eredményt, mindezt gondoskodás mellett.

Professzionális 2200 W-os hajszárító a tökéletes eredmény érdekében

Professzionális 2200 W-os hajszárító a tökéletes eredmény érdekében

Ez a 2200 W-os professzionális hajszárító erős légáram létrehozására képes. Az erő és a sebesség találkozása gyorsabbá és egyszerűbbé teszi a szárítást és a formázást.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.9

5-ből

355

Értékelések

99%

ajánlja ezt a terméket

10/08/2021

Magyarország

Magyarország

Igazi csajos hajszárító

A sok pozitív visszajelzés ellenére, nem ezt a hajszárítót szerettem volna megrendelni, mert vékonyszáló festett hajam van, de nincsenek véletlenek. Igaz, még csak egyszer használtam, de már utána azonnal érezhető volt az az érzés, amiről mindig azt hittem, hogy csak "úúúgy" írják. Tömege lett a hajamnak és úgy éreztem megháromszorozódott. Könnyebben fésültem ki és nem lapult le félóra után sem. A környezetem is megkérdezte, hogy mit csináltam a hajammal.

Előnyök

igényes, olyan mint egy fodrász szalon hajszáírítója

Hátrányok

-

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: DryCare Advanced HP8233/00 ThermoProtect ionos hajszárító

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: DryCare Advanced HP8233/00 ThermoProtect ionos hajszárító

04/08/2021

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Nagy teljesítményű, de kíméletes

Kiváló hajszárító, nagy a teljesítménye és mivel szabályozható, kíméletes a hajhoz, nedveshez, szárazhoz egyaránt.

Előnyök

Szabályozható teljesítmény és hőfok.

Hátrányok

-

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: DryCare Advanced HP8233/00 ThermoProtect ionos hajszárító

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: DryCare Advanced HP8233/00 ThermoProtect ionos hajszárító

14/06/2021

Magyarország

Magyarország

megfelelő

Gyűlölök hajat szárítani, de ezzel annyira nem. Ár-érték arányban tökéletes.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8243/00 KeraShine hajszárító

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8243/00 KeraShine hajszárító

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át) 