2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
MoistureProtect érzékelő
2300 W
Ionos kondicionálás
Hideglevegő-fokozat
A valóban innovatív MoistureProtect érzékelő infra technológiával folyamatosan felméri a szárítási hőmérsékletet és a haj szárítási igényeihez igazítja. Az intelligens érzékelő 4000-szer méri a haj felszíni hőmérsékletét egyetlen szárítás alatt, és úgy alakítja a hőt, hogy meggátolja a nedvességvesztést és hámsérüléseket. A nedvességmegtartás legnagyobb fokával az Ön haja is a lehető legragyogóbb és leglágyabb formáját hozhatja. Az érzékelő szükség szerint ki- és bekapcsolható.
Infra technológiával méri fel a haj állapotát, és úgy állítja be a hőmérsékletet, hogy megőrizze a haj természetes hidratáltságát.
A ThermoProtect hőmérséklet optimális szárítási hőmérsékletről gondoskodik, és további védelmet nyújt a hajnak a túlmelegedés ellen. Változatlanul erős légárammal érheti el a legjobb eredményt, mindezt gondoskodás mellett.
Díjak
4.8
5-ből
698
Értékelések
96%
ajánlja ezt a terméket
Pitypang27
20/01/2022
Magyarország
Tökéletes hajszárító
Hosszú, vastagszálú hajon már első használat után érezni lehetett a különbséget. A hajam fényes, puha élettelteli volt, nem volt száraz, durva tapintású. Nagyon örülök, hogy meg vásároltam ezt a terméket! Mindenkinek ajánlom! :)
Előnyök
Gyorsabban szárad a haj, nem roncsolja a hajat, nedvesség megőrző funkció
Hátrányok
Nincs
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DryCare Prestige HP8281/00 MoistureProtect hajszárító
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DryCare Prestige HP8281/00 MoistureProtect hajszárító
Edina1979
02/01/2022
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Kiváló termék
A legjobb döntést hoztam meg mikor meg rendeltem a hajszárítót! Egyszerűen imádom
Előnyök
Tökéletes
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DryCare Prestige HP8281/00 MoistureProtect hajszárító
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DryCare Prestige HP8281/00 MoistureProtect hajszárító
Edina1979
23/11/2021
Magyarország
Kiváló
Imádom! Tökéletes hajat képes varázsolni!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Prestige HP8281/81 Hair Dryer
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Prestige HP8281/81 Hair Dryer
XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át)