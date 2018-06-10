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Összes sorozat

  • Biztonságos hajegyenesítés a selymesen sima hajért
  • Biztonságos hajegyenesítés a selymesen sima hajért
  • Biztonságos hajegyenesítés a selymesen sima hajért
  • Biztonságos hajegyenesítés a selymesen sima hajért
  • Biztonságos hajegyenesítés a selymesen sima hajért
  • Biztonságos hajegyenesítés a selymesen sima hajért
  • Biztonságos hajegyenesítés a selymesen sima hajért
  • Biztonságos hajegyenesítés a selymesen sima hajért

Gyártás megszűnt

KeraShine Care&Control hajegyenesítő

HP8348/00

4.7
| (10) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Biztonságos hajegyenesítés a selymesen sima hajért
Az új Philips KeraShine ionos hajegyenesítő keratin borítású kerámialapjai lehetővé teszik az Ön számára, hogy kedve szerint egyenesítse haját, miközben a legnagyobb óvatossággal jár el.
Összes előny megtekintése
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Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át1

keratinos borítású kerámialapokkal

Biztonságos hajegyenesítés a selymesen sima hajért

  • Ápoló kiadás

  • Ionos

  • 230 °C

  • Keratin kerámia bevonat

Védő kerámiabevonat keratin beillesztéssel

Védő kerámiabevonat keratin beillesztéssel

Védő kerámiabevonat keratin beillesztéssel a haj kímélése érdekében

Még gondosabb ápolás az ionos kondicionálással a fényes, sima hajért

Még gondosabb ápolás az ionos kondicionálással a fényes, sima hajért

Azonnali ápolás az ionos kondicionálás segítségével. A negatív töltésű ionok megszüntetik az elektrosztatikusságot, kondicionálják a hajat, selymesebbé teszik a hajszálak külső hámrétegét, és ezáltal az Ön haja fényesebb és ragyogóbb lesz. Az eredmény csodálatosan fényes, sima és könnyen fésülhető haj.

230 °C-os, fodrászszalonokban is használt hőmérséklet a tökéletes eredményért

230 °C-os, fodrászszalonokban is használt hőmérséklet a tökéletes eredményért

Ez a magas hőmérséklet lehetővé teszi haja formázását, és olyan tökéletes külsőt biztosít, amilyet szeretne.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.7

5-ből

10

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

10/06/2018

Magyarország

Magyarország

Csak ajánlani tudom!

Gyorsan felmelegszik, nem éget, nem roncsolja a hajam. Könnyű hasznàlni. Elégedett vagyok vele!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8348/00 KeraShine Care&Control hajegyenesítő

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8348/00 KeraShine Care&Control hajegyenesítő

09/06/2018

Magyarország

Magyarország

Teljes mértékben elégedett vagyok a termékkel

Gyorsan felmelegszik, ami a reggeli készülődésnél, ahol minden perc számít, hatalmas előny. Rendkívül hatékony, így elég egyszer átsimítani egy-egy tincset, ezáltal gyorsan végezni lehet a hajvasalással. A vasalás után a hajam fényesebb és puhább lesz, ami 2-3 napig, a következő hajmosásig ki is tart. Ápoló lapjának köszönhetően kevésbé törik a hajam, amióta ezt a hajvasaót használom.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8348/00 KeraShine Care&Control hajegyenesítő

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8348/00 KeraShine Care&Control hajegyenesítő

07/06/2018

Magyarország

Magyarország

Jól használható, megbízható hajegyenesítő

Régóta kerestem egy megbízható, jól működő hajegyenesítőt. Hosszas válogatás után esett erre a modellre a választásom, és nem bántam meg. Gyorsan felmelegszik, szép egyenes és csillogó tőle a hajam. Mindenkinek csak ajánlani tudom.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8348/00 KeraShine Care&Control hajegyenesítő

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8348/00 KeraShine Care&Control hajegyenesítő

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át) 