2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Ápoló kiadás
Ionos
230 °C
Keratin kerámia bevonat
Védő kerámiabevonat keratin beillesztéssel a haj kímélése érdekében
Azonnali ápolás az ionos kondicionálás segítségével. A negatív töltésű ionok megszüntetik az elektrosztatikusságot, kondicionálják a hajat, selymesebbé teszik a hajszálak külső hámrétegét, és ezáltal az Ön haja fényesebb és ragyogóbb lesz. Az eredmény csodálatosan fényes, sima és könnyen fésülhető haj.
Ez a magas hőmérséklet lehetővé teszi haja formázását, és olyan tökéletes külsőt biztosít, amilyet szeretne.
4.7
5-ből
10
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Pippo
10/06/2018
Magyarország
Csak ajánlani tudom!
Gyorsan felmelegszik, nem éget, nem roncsolja a hajam. Könnyű hasznàlni. Elégedett vagyok vele!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8348/00 KeraShine Care&Control hajegyenesítő
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8348/00 KeraShine Care&Control hajegyenesítő
virag114
09/06/2018
Magyarország
Teljes mértékben elégedett vagyok a termékkel
Gyorsan felmelegszik, ami a reggeli készülődésnél, ahol minden perc számít, hatalmas előny. Rendkívül hatékony, így elég egyszer átsimítani egy-egy tincset, ezáltal gyorsan végezni lehet a hajvasalással. A vasalás után a hajam fényesebb és puhább lesz, ami 2-3 napig, a következő hajmosásig ki is tart. Ápoló lapjának köszönhetően kevésbé törik a hajam, amióta ezt a hajvasaót használom.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8348/00 KeraShine Care&Control hajegyenesítő
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8348/00 KeraShine Care&Control hajegyenesítő
kicsi11
07/06/2018
Magyarország
Jól használható, megbízható hajegyenesítő
Régóta kerestem egy megbízható, jól működő hajegyenesítőt. Hosszas válogatás után esett erre a modellre a választásom, és nem bántam meg. Gyorsan felmelegszik, szép egyenes és csillogó tőle a hajam. Mindenkinek csak ajánlani tudom.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8348/00 KeraShine Care&Control hajegyenesítő
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8348/00 KeraShine Care&Control hajegyenesítő
XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át)