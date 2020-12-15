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  • Őrizze meg haja természetes hidratáltságát
  • Őrizze meg haja természetes hidratáltságát
  • Őrizze meg haja természetes hidratáltságát
  • Őrizze meg haja természetes hidratáltságát
  • Őrizze meg haja természetes hidratáltságát
  • Őrizze meg haja természetes hidratáltságát
  • Őrizze meg haja természetes hidratáltságát
  • Őrizze meg haja természetes hidratáltságát
  • Őrizze meg haja természetes hidratáltságát
  • Őrizze meg haja természetes hidratáltságát
  • Őrizze meg haja természetes hidratáltságát
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  • Őrizze meg haja természetes hidratáltságát
  • Őrizze meg haja természetes hidratáltságát
  • Őrizze meg haja természetes hidratáltságát
  • Őrizze meg haja természetes hidratáltságát
  • Őrizze meg haja természetes hidratáltságát
  • Őrizze meg haja természetes hidratáltságát
  • Őrizze meg haja természetes hidratáltságát
  • Őrizze meg haja természetes hidratáltságát
  • Őrizze meg haja természetes hidratáltságát
  • Őrizze meg haja természetes hidratáltságát

Gyártás megszűnt

MoistureProtectMoistureProtect hajegyenesítő

HP8372/00

4.7
| (467) Értékelések | 94% ajánlja ezt a terméket

2 Díjak

Őrizze meg haja természetes hidratáltságát
Az érzékelőtechnológia megőrzi a haj nedvességtartalmának egyensúlyát. Az érzékelő másodpercenként 30-szor méri fel a haj állapotát, és úgy állítja be a hőmérsékletet, hogy megőrizze a haj természetes hidratáltságát. Akár 63% nedvességmegtartás (1 művelet után mért adat, 2013).
Összes előny megtekintése
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át1

Az egészségesen fénylő hajért

Őrizze meg haja természetes hidratáltságát

  • MoistureProtect technológia

  • Ionos

  • Állítható kerámialapok

Tökéletes nedvességmegtartás innovatív érzékelővel

Tökéletes nedvességmegtartás innovatív érzékelővel

Az érzékelő másodpercenként 30-szor felméri a haj állapotát és beállítja a hőmérsékletet haja természetes hidratáltságának megőrzése érdekében.

Megelőzi a haj elektrosztatikus feltöltődését,így sima, ragyogó a haj

Megelőzi a haj elektrosztatikus feltöltődését,így sima, ragyogó a haj

A negatív töltésű ionok megszüntetik az elektrosztatikusságot, kondicionálják a hajat, selymesebbé teszik a hajszálak külső hámrétegét, és ezáltal a haj fényesebb és ragyogóbb lesz. Az eredmény sima, fényes és könnyen fésülhető haj.

Kisebb nyomást gyakorol a hajra, hogy csökkentse a töredezés kockázatát

Kisebb nyomást gyakorol a hajra, hogy csökkentse a töredezés kockázatát

Az állítható lapok elmozdulnak, hogy a hajra gyakorolt nyomást megfelelően állítsák be. Ez megvédi a hajszálakat a sérüléstől, és ezáltal csökkenti a hajtöredezés lehetőségét.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Díjak

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.7

5-ből

467

Értékelések

94%

ajánlja ezt a terméket

15/12/2020

Magyarország

Magyarország

Termék kiváló.

A termék kitűnően müködik. Ajándékba kaptam. Szuper. Imádom. Napi használatban van.

Előnyök

Szuper egyenes haj.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: MoistureProtect HP8374/00 MoistureProtect hajegyenesítő

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: MoistureProtect HP8374/00 MoistureProtect hajegyenesítő

26/09/2019

Magyarország

Magyarország

Rendkívül mutatós.

Gyönyörű, kényelmes szuper csajos termék és minden igaz ami a leírásában szerepel.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: MoistureProtect HP8374/00 MoistureProtect hajegyenesítő

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: MoistureProtect HP8374/00 MoistureProtect hajegyenesítő

27/01/2019

Magyarország

Magyarország

Nagyon jó termék

Gyorsan felmelegszik, jól egyenesit alacsonyabb hőfokon is, nem húzza a hajat.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: MoistureProtect HP8372/00 MoistureProtect hajegyenesítő

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: MoistureProtect HP8372/00 MoistureProtect hajegyenesítő

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át) 