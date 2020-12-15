2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
MoistureProtect technológia
Ionos
Állítható kerámialapok
Az érzékelő másodpercenként 30-szor felméri a haj állapotát és beállítja a hőmérsékletet haja természetes hidratáltságának megőrzése érdekében.
A negatív töltésű ionok megszüntetik az elektrosztatikusságot, kondicionálják a hajat, selymesebbé teszik a hajszálak külső hámrétegét, és ezáltal a haj fényesebb és ragyogóbb lesz. Az eredmény sima, fényes és könnyen fésülhető haj.
Az állítható lapok elmozdulnak, hogy a hajra gyakorolt nyomást megfelelően állítsák be. Ez megvédi a hajszálakat a sérüléstől, és ezáltal csökkenti a hajtöredezés lehetőségét.
Díjak
4.7
5-ből
467
Értékelések
94%
ajánlja ezt a terméket
Melitta28
15/12/2020
Magyarország
Termék kiváló.
A termék kitűnően müködik. Ajándékba kaptam. Szuper. Imádom. Napi használatban van.
Előnyök
Szuper egyenes haj.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: MoistureProtect HP8374/00 MoistureProtect hajegyenesítő
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: MoistureProtect HP8374/00 MoistureProtect hajegyenesítő
evike72
26/09/2019
Magyarország
Rendkívül mutatós.
Gyönyörű, kényelmes szuper csajos termék és minden igaz ami a leírásában szerepel.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: MoistureProtect HP8374/00 MoistureProtect hajegyenesítő
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: MoistureProtect HP8374/00 MoistureProtect hajegyenesítő
Viki25
27/01/2019
Magyarország
Nagyon jó termék
Gyorsan felmelegszik, jól egyenesit alacsonyabb hőfokon is, nem húzza a hajat.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: MoistureProtect HP8372/00 MoistureProtect hajegyenesítő
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: MoistureProtect HP8372/00 MoistureProtect hajegyenesítő
XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át)