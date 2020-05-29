2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Ápoló kiadás
25 mm-es henger
130-200 °C hőmérséklet
Keratin kerámia bevonat
Védő kerámiabevonat keratin borítással a haj kímélése érdekében
A 25 mm-es átmérőjű hengerrel könnyedén, erőfeszítés nélkül varázsolhat magának divatos, stílusos és természetesnek ható hullámos frizurát.
A szabályozó ellenállású tárcsa és a 8 hőmérséklet-beállítás (130-200 °C-ig) segítségével kiválaszthatja a hajának legmegfelelőbb hőmérsékletet
4.9
5-ből
10
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Dyttah
29/05/2020
Magyarország
Szuper
Könnyed loknikat lehet vele készíteni percek alatt, amik sokàig meg is maradnak.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8607/00 KeraShine göndörítő hajsütővas
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8607/00 KeraShine göndörítő hajsütővas
nyitnikek
18/01/2019
Magyarország
Könnyű használat
Rendben tesi a dolgát, szép fürtöket készít. Gyorsan felmelegszik és a hajamat sem roncsolja annyira, mint más hasonló termékek. Összességében jó váltás volt, utazáshoz is kiváló.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8607/00 KeraShine göndörítő hajsütővas
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8607/00 KeraShine göndörítő hajsütővas
Timikeee6
25/06/2018
Magyarország
Ez a termék a legjobb a hajgöndörítőknközött
Egyszerűen imádom,rendkívül hamar felmelegszik,gyönyörű göndör fürtöket lehet vele csinàlni
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8607/00 KeraShine göndörítő hajsütővas
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8607/00 KeraShine göndörítő hajsütővas
XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át)