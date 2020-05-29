Go to promotion

Nyári kedvencek! Akár 33% kedvezmény

16

n

01

ó

:

17

p

:

59

mp

Megnézem

TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Gondos formázás a természetes hatású fürtökért
  • Gondos formázás a természetes hatású fürtökért
  • Gondos formázás a természetes hatású fürtökért
  • Gondos formázás a természetes hatású fürtökért
  • Gondos formázás a természetes hatású fürtökért
  • Gondos formázás a természetes hatású fürtökért
  • Gondos formázás a természetes hatású fürtökért
  • Gondos formázás a természetes hatású fürtökért

Gyártás megszűnt

KeraShine göndörítő hajsütővas

HP8607/00

4.9
| (10) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Gondos formázás a természetes hatású fürtökért
Könnyen elkészíthető, természetesnek ható hullámokra vágyik anélkül, hogy ez szárítaná és károsítaná haját? 25 mm-es, kerámiabevonatos hengerrel és állítható hőmérséklettel rendelkező, új KeraShine hajsütővas
Összes előny megtekintése
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át1

keratinos borítású kerámialapokkal

Gondos formázás a természetes hatású fürtökért

  • Ápoló kiadás

  • 25 mm-es henger

  • 130-200 °C hőmérséklet

  • Keratin kerámia bevonat

Védő kerámiabevonat keratin beillesztéssel

Védő kerámiabevonat keratin beillesztéssel

Védő kerámiabevonat keratin borítással a haj kímélése érdekében

25 mm-es henger a természetes hullámokért

25 mm-es henger a természetes hullámokért

A 25 mm-es átmérőjű hengerrel könnyedén, erőfeszítés nélkül varázsolhat magának divatos, stílusos és természetesnek ható hullámos frizurát.

Szabályozó tárcsa és 8 hőmérséklet-beállítás

A szabályozó ellenállású tárcsa és a 8 hőmérséklet-beállítás (130-200 °C-ig) segítségével kiválaszthatja a hajának legmegfelelőbb hőmérsékletet

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.9

5-ből

10

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

29/05/2020

Magyarország

Magyarország

Szuper

Könnyed loknikat lehet vele készíteni percek alatt, amik sokàig meg is maradnak.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8607/00 KeraShine göndörítő hajsütővas

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8607/00 KeraShine göndörítő hajsütővas

18/01/2019

Magyarország

Magyarország

Könnyű használat

Rendben tesi a dolgát, szép fürtöket készít. Gyorsan felmelegszik és a hajamat sem roncsolja annyira, mint más hasonló termékek. Összességében jó váltás volt, utazáshoz is kiváló.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8607/00 KeraShine göndörítő hajsütővas

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8607/00 KeraShine göndörítő hajsütővas

25/06/2018

Magyarország

Magyarország

Ez a termék a legjobb a hajgöndörítőknközött

Egyszerűen imádom,rendkívül hamar felmelegszik,gyönyörű göndör fürtöket lehet vele csinàlni

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8607/00 KeraShine göndörítő hajsütővas

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8607/00 KeraShine göndörítő hajsütővas

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át) 