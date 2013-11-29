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Gyártás megszűnt
Hajformázás gondoskodással
Milyen hajstílust szeretne ma? A Salon Airstylist három sokoldalú formázótartozékkal és 650 W-os szárítóerővel rendelkezik, így hajformázáskor semmi sem állhatja útját kreativitásának.
3 formázó tartozék
3 hőfokozat
Ez a levegős hajformázó alacsony szintű, 650 W-os fűtőelemmel rendelkezik a kíméletes, mégis hatékony szárítás és hajformázás érdekében.
Ez egy kompakt és ergonomikus, modern kialakítású hajformázó. Kis tömegű és könnyen kezelhető, ráadásul olyan pici, hogy gyakorlatilag bárhol elfér.
A sebesség és a hőfok könnyedén állítható a tökéletes végeredmény érdekében. A három különböző beállítás maximális vezérelhetőséget biztosít a precíz és egyénre szabott formázáshoz.
4.5
5-ből
4
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
jagusia
29/11/2013
Polska
jest idealna
susz-lok 8650 jest w moim posiadaniu już kilka miesięcy i nie zamieniłabym jej na inna, jest idealna :)
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8650/00 Airstyler
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8650/00 Airstyler
Bogna72
07/11/2013
Polska
ten produkt jest bardzo dobry
Suszarko-lokówka HP8650/00 3 nasadki - spełnia swoją funkcję. Jest lekka, dobrze się nią nawija włosy, strumień powietrza jednakowy na całej długości szczotki podczas suszenia.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8650/00 Airstyler
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8650/00 Airstyler
Wanda69
19/12/2013
Polska
dobra jakość w dobrej cenie
Przyjemny wygląd, łatwość użycia oraz dobra jakość i solidne wykonanie
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8650/00 Airstyler
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8650/00 Airstyler
XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át)