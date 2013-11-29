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Gyártás megszűnt

Levegős hajformázó

HP8650/00

4.5

| (4) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Hajformázás gondoskodással

Milyen hajstílust szeretne ma? A Salon Airstylist három sokoldalú formázótartozékkal és 650 W-os szárítóerővel rendelkezik, így hajformázáskor semmi sem állhatja útját kreativitásának.

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DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

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Alakítsa ki saját stílusát a Salon Airstylist segítségével

Hajformázás gondoskodással

  • 3 formázó tartozék

  • 3 hőfokozat

650 W a tökéletes eredmény érdekében

650 W a tökéletes eredmény érdekében

Ez a levegős hajformázó alacsony szintű, 650 W-os fűtőelemmel rendelkezik a kíméletes, mégis hatékony szárítás és hajformázás érdekében.

Kompakt kialakítás, egyszerű kezelés

Kompakt kialakítás, egyszerű kezelés

Ez egy kompakt és ergonomikus, modern kialakítású hajformázó. Kis tömegű és könnyen kezelhető, ráadásul olyan pici, hogy gyakorlatilag bárhol elfér.

Három könnyen kezelhető beállítás a jobb vezérelhetőség érdekében

Három könnyen kezelhető beállítás a jobb vezérelhetőség érdekében

A sebesség és a hőfok könnyedén állítható a tökéletes végeredmény érdekében. A három különböző beállítás maximális vezérelhetőséget biztosít a precíz és egyénre szabott formázáshoz.

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.5

5-ből

4

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

29/11/2013

Polska

Polska

jest idealna

susz-lok 8650 jest w moim posiadaniu już kilka miesięcy i nie zamieniłabym jej na inna, jest idealna :)

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8650/00 Airstyler

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8650/00 Airstyler

07/11/2013

Polska

Polska

ten produkt jest bardzo dobry

Suszarko-lokówka HP8650/00 3 nasadki - spełnia swoją funkcję. Jest lekka, dobrze się nią nawija włosy, strumień powietrza jednakowy na całej długości szczotki podczas suszenia.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8650/00 Airstyler

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8650/00 Airstyler

19/12/2013

Polska

Polska

dobra jakość w dobrej cenie

Przyjemny wygląd, łatwość użycia oraz dobra jakość i solidne wykonanie

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8650/00 Airstyler

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8650/00 Airstyler

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át) 