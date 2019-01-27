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Összes sorozat

  • Lágy fürtök, hullámok, dús hatás az auto. légáramos göndörítéssel
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  • Lágy fürtök, hullámok, dús hatás az auto. légáramos göndörítéssel
  • Lágy fürtök, hullámok, dús hatás az auto. légáramos göndörítéssel
  • Lágy fürtök, hullámok, dús hatás az auto. légáramos göndörítéssel
  • Lágy fürtök, hullámok, dús hatás az auto. légáramos göndörítéssel
  • Lágy fürtök, hullámok, dús hatás az auto. légáramos göndörítéssel
  • Lágy fürtök, hullámok, dús hatás az auto. légáramos göndörítéssel
  • Lágy fürtök, hullámok, dús hatás az auto. légáramos göndörítéssel
  • Lágy fürtök, hullámok, dús hatás az auto. légáramos göndörítéssel
  • Lágy fürtök, hullámok, dús hatás az auto. légáramos göndörítéssel
  • Lágy fürtök, hullámok, dús hatás az auto. légáramos göndörítéssel
  • Lágy fürtök, hullámok, dús hatás az auto. légáramos göndörítéssel
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  • Lágy fürtök, hullámok, dús hatás az auto. légáramos göndörítéssel
  • Lágy fürtök, hullámok, dús hatás az auto. légáramos göndörítéssel
  • Lágy fürtök, hullámok, dús hatás az auto. légáramos göndörítéssel
  • Lágy fürtök, hullámok, dús hatás az auto. légáramos göndörítéssel
  • Lágy fürtök, hullámok, dús hatás az auto. légáramos göndörítéssel
  • Lágy fürtök, hullámok, dús hatás az auto. légáramos göndörítéssel
  • Lágy fürtök, hullámok, dús hatás az auto. légáramos göndörítéssel
  • Lágy fürtök, hullámok, dús hatás az auto. légáramos göndörítéssel
  • Lágy fürtök, hullámok, dús hatás az auto. légáramos göndörítéssel
  • Lágy fürtök, hullámok, dús hatás az auto. légáramos göndörítéssel

Gyártás megszűnt

StyleCarelevegős hajformázó

HP8668/00

4.3
| (20) Értékelések | 84% ajánlja ezt a terméket
Lágy fürtök, hullámok, dús hatás az auto. légáramos göndörítéssel
Az új, automatikusan forgó hajformázó egyedülálló göndörítő tartozéka lágy fürtöket és hullámokat, míg kerek keféje dús hatást és rugalmas kinézetet nyújt hajának, továbbá fúvócsőfeje kíméletes szárítást biztosít. Ezáltal Önnek kíméletes szárítási és formázási élményben lehet része.
Összes előny megtekintése
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át1

Lágy fürtök, hullámok, dús hatás az auto. légáramos göndörítéssel

  • Keratin kerámia bevonat

  • Ionos

  • 800 W

  • 3 tartozék

Hullámok és puha fürtök az automatikus légáramos göndörítőtartozékkal

Hullámok és puha fürtök az automatikus légáramos göndörítőtartozékkal

Miután haját 80%-ban megszárította, helyezzen egy hajtincset a légáramos göndörítőtartozék nyílásához. Egyetlen gomb megnyomására a hajtincs eltűnik a göndörítőegységben, ahol megszárad, és formát kap. Gyönyörűen kifésült, csodálatos, természetes hatású lokni lesz az eredmény.

50 mm-es kerek kefe a dúsabb és élénkebb hajért

50 mm-es kerek kefe a dúsabb és élénkebb hajért

Az 50 mm-es termo hajkefe tökéletes módot biztosít Önnek, hogy haját dúsabbá, testesebbé és csillogóbbá tegye. Majdnem száraz hajon történő használat esetén haját csodálatosan beszáríthatja, akár egy fodrászszalonban.

Megelőzi az elektrosztatikus feltöltődést, sima és ragyogó hajat eredményezve

Megelőzi az elektrosztatikus feltöltődést, sima és ragyogó hajat eredményezve

A negatív töltésű ionok megszüntetik az elektrosztatikusságot, kondicionálják a hajat, selymesebbé teszik a hajszálak külső hámrétegét, és ezáltal a haj fényesebb és ragyogóbb lesz. Az eredmény sima, fényes és könnyen fésülhető haj.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.3

5-ből

20

Értékelések

84%

ajánlja ezt a terméket

27/01/2019

Magyarország

Magyarország

Kíméletes göndörítés

Nagyon egyszerű hasznáni, csak egy kicsit hosszadalmas. Nagyon természetes hullámokat készít, egyáltalán nem mesterkélt ahatás. De mindenekelőtt a legfontosabb, hogy mindezt nagyon kíméletesen teszi.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: StyleCare HP8668/00 levegős hajformázó

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: StyleCare HP8668/00 levegős hajformázó

21/01/2019

Magyarország

Magyarország

Nagyon könnyű a körkefés beszárítás

Rövidebb a hajam, így egyelőre a körkefe funkciót használom, nagyon praktikus, gyors, egyszerű használat, előtte a sima hajszárító + körkefével nem tudtam beszárítani a hajam, ezzel viszont nagyon dús és szép lesz a végeredmény, tényleg nagyon egyszerű használni! Ami nagyon tetszik még, hogy kifelé is be lehet szárítani, így kettő teljesen eltérő frizurát lehet csak a körkefével kialakítani! Szívesen ajánlom!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: StyleCare HP8668/00 levegős hajformázó

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: StyleCare HP8668/00 levegős hajformázó

07/05/2019

România

România

Un produs ideal

Am peria de aproximativ 3 ani de zile si este geniala. Pur si simplu nu mai ai nevoie de coafor. O folosesc in general la fiecare spalare si imi usuc parul cu cu peria rotativa. Daca am mai mult timp la dispozitie pot inclusiv sa imi fac si cateva suvite ondulate.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: StyleCare HP8668/00 Perie rotativă automată

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: StyleCare HP8668/00 Perie rotativă automată

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át) 