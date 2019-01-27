2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Keratin kerámia bevonat
Ionos
800 W
3 tartozék
Miután haját 80%-ban megszárította, helyezzen egy hajtincset a légáramos göndörítőtartozék nyílásához. Egyetlen gomb megnyomására a hajtincs eltűnik a göndörítőegységben, ahol megszárad, és formát kap. Gyönyörűen kifésült, csodálatos, természetes hatású lokni lesz az eredmény.
Az 50 mm-es termo hajkefe tökéletes módot biztosít Önnek, hogy haját dúsabbá, testesebbé és csillogóbbá tegye. Majdnem száraz hajon történő használat esetén haját csodálatosan beszáríthatja, akár egy fodrászszalonban.
A negatív töltésű ionok megszüntetik az elektrosztatikusságot, kondicionálják a hajat, selymesebbé teszik a hajszálak külső hámrétegét, és ezáltal a haj fényesebb és ragyogóbb lesz. Az eredmény sima, fényes és könnyen fésülhető haj.
4.3
5-ből
20
Értékelések
84%
ajánlja ezt a terméket
zsoca07
27/01/2019
Magyarország
Kíméletes göndörítés
Nagyon egyszerű hasznáni, csak egy kicsit hosszadalmas. Nagyon természetes hullámokat készít, egyáltalán nem mesterkélt ahatás. De mindenekelőtt a legfontosabb, hogy mindezt nagyon kíméletesen teszi.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: StyleCare HP8668/00 levegős hajformázó
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: StyleCare HP8668/00 levegős hajformázó
ibart
21/01/2019
Magyarország
Nagyon könnyű a körkefés beszárítás
Rövidebb a hajam, így egyelőre a körkefe funkciót használom, nagyon praktikus, gyors, egyszerű használat, előtte a sima hajszárító + körkefével nem tudtam beszárítani a hajam, ezzel viszont nagyon dús és szép lesz a végeredmény, tényleg nagyon egyszerű használni! Ami nagyon tetszik még, hogy kifelé is be lehet szárítani, így kettő teljesen eltérő frizurát lehet csak a körkefével kialakítani! Szívesen ajánlom!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: StyleCare HP8668/00 levegős hajformázó
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: StyleCare HP8668/00 levegős hajformázó
Ramona84
07/05/2019
România
Un produs ideal
Am peria de aproximativ 3 ani de zile si este geniala. Pur si simplu nu mai ai nevoie de coafor. O folosesc in general la fiecare spalare si imi usuc parul cu cu peria rotativa. Daca am mai mult timp la dispozitie pot inclusiv sa imi fac si cateva suvite ondulate.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: StyleCare HP8668/00 Perie rotativă automată
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: StyleCare HP8668/00 Perie rotativă automată
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