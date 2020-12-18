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Összes sorozat

  • Mesésen göndör fürtök, professzionális automata göndörítés
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  • Mesésen göndör fürtök, professzionális automata göndörítés
  • Mesésen göndör fürtök, professzionális automata göndörítés
  • Mesésen göndör fürtök, professzionális automata göndörítés
  • Mesésen göndör fürtök, professzionális automata göndörítés
  • Mesésen göndör fürtök, professzionális automata göndörítés
  • Mesésen göndör fürtök, professzionális automata göndörítés
  • Mesésen göndör fürtök, professzionális automata göndörítés
  • Mesésen göndör fürtök, professzionális automata göndörítés
  • Mesésen göndör fürtök, professzionális automata göndörítés
  • Mesésen göndör fürtök, professzionális automata göndörítés
  • Mesésen göndör fürtök, professzionális automata göndörítés
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  • Mesésen göndör fürtök, professzionális automata göndörítés
  • Mesésen göndör fürtök, professzionális automata göndörítés
  • Mesésen göndör fürtök, professzionális automata göndörítés
  • Mesésen göndör fürtök, professzionális automata göndörítés
  • Mesésen göndör fürtök, professzionális automata göndörítés
  • Mesésen göndör fürtök, professzionális automata göndörítés
  • Mesésen göndör fürtök, professzionális automata göndörítés
  • Mesésen göndör fürtök, professzionális automata göndörítés
  • Mesésen göndör fürtök, professzionális automata göndörítés
  • Mesésen göndör fürtök, professzionális automata göndörítés

Gyártás megszűnt

ProCare Auto CurlerAutomata hajgöndörítő

HPS940/00

4.7
| (115) Értékelések | 96% ajánlja ezt a terméket

1 díj

Mesésen göndör fürtök, professzionális automata göndörítés
A Philips ProCare automatikus hajgöndörítő egyenletesen mesés fürtöket készít. A professzionális, kefe nélküli motor és a kerámiabevonatos titánból készült melegítőhenger automatikusan feltekeri, melegíti és göndöríti a hajat, ezáltal mindig tökéletesen göndör fürtöket készíthet.
Összes előny megtekintése
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át1

kefe nélküli motorral és titán kerámiabevonatos hengerrel

Mesésen göndör fürtök, professzionális automata göndörítés

  • Titán kerámiabevonatos henger

  • Kefe nélküli motor

  • 3 hőfok- és 3 időzítésbeállítás

  • Szalon minőségű eredmény

Mesésen göndör fürtök, professzionális automata göndörítés

Mesésen göndör fürtök, professzionális automata göndörítés

A Philips ProCare automatikus göndörítő a fűtött hengerre tekeri fel a hajat, és tökéletes göndör tincset varázsol minden alkalommal.

Titán kerámiabevonatos henger

Titán kerámiabevonatos henger

Professzionális, titánból készült henger a gyors göndörítésért, az egyenletes simításért és a ragyogó hajért. A kerámiabevonatos titánból készült hengert a tökéletes göndör tincsek létrehozása érdekében egyszerre jellemzi a kiváló hővezetés és a rendkívül sima felület.

Professzionális, kefe nélküli motor

Professzionális, kefe nélküli motor

Strapabíró, professzionális, kefe nélküli motor, melynek segítségével több különböző irányba göndöríthetők a tincsek. A szimmetrikus hatás eléréséhez készíthet jobbra és balra göndörödő tincseket, illetve a teljesen természetes hatás érdekében az automatikus göndörítő funkcióval mindegyik irányba göndörítheti haját.

Műszaki adatok

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Díjak

  • Award image AWARD-612378

Értékelések

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4.7

5-ből

115

Értékelések

96%

ajánlja ezt a terméket

18/12/2020

Magyarország

Magyarország

Nagyon megvagyok vele elégedve!!!!

Meg vagyok elégedve nagyon. Gyönyörű loknikat csinál.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: ProCare Auto Curler HPS940/00 Automata hajgöndörítő

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: ProCare Auto Curler HPS940/00 Automata hajgöndörítő

19/10/2019

Magyarország

Magyarország

Egyszerűen nagyszerű.

Végre egy szuper hajgöndörítő. Körülbelül 30 cm hosszú, szőke, festett vékony szálú hajam van, sajnos nem is marad meg benne tartósan semmi, de ezzel a göndörítővel már a legalacsonyabb fokozaton szép fürtöket tudtam csinálni. Már első könnyen ment a használata. Könnyen, természetes, tartós fürtöket csinál. Mindenkinek ajánlom, aki mesés hullámokkal szeretné feldobni a dolgos mindennapokat. :)

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: ProCare Auto Curler HPS940/00 Automata hajgöndörítő

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: ProCare Auto Curler HPS940/00 Automata hajgöndörítő

26/09/2019

Magyarország

Magyarország

Könnyen kezelhető

Könnyen kezelhető hajformázó. Rövid idő alatt szép göndör fürtöket varázsol. Ajánlom azoknak akik szép hullámokat szeretnének a hajukba.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: ProCare Auto Curler HPS940/00 Automata hajgöndörítő

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: ProCare Auto Curler HPS940/00 Automata hajgöndörítő

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át) 