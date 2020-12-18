2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Titán kerámiabevonatos henger
Kefe nélküli motor
3 hőfok- és 3 időzítésbeállítás
Szalon minőségű eredmény
A Philips ProCare automatikus göndörítő a fűtött hengerre tekeri fel a hajat, és tökéletes göndör tincset varázsol minden alkalommal.
Professzionális, titánból készült henger a gyors göndörítésért, az egyenletes simításért és a ragyogó hajért. A kerámiabevonatos titánból készült hengert a tökéletes göndör tincsek létrehozása érdekében egyszerre jellemzi a kiváló hővezetés és a rendkívül sima felület.
Strapabíró, professzionális, kefe nélküli motor, melynek segítségével több különböző irányba göndöríthetők a tincsek. A szimmetrikus hatás eléréséhez készíthet jobbra és balra göndörödő tincseket, illetve a teljesen természetes hatás érdekében az automatikus göndörítő funkcióval mindegyik irányba göndörítheti haját.
Díjak
4.7
5-ből
115
Értékelések
96%
ajánlja ezt a terméket
Pella
18/12/2020
Magyarország
Nagyon megvagyok vele elégedve!!!!
Meg vagyok elégedve nagyon. Gyönyörű loknikat csinál.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: ProCare Auto Curler HPS940/00 Automata hajgöndörítő
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: ProCare Auto Curler HPS940/00 Automata hajgöndörítő
Fru92
19/10/2019
Magyarország
Egyszerűen nagyszerű.
Végre egy szuper hajgöndörítő. Körülbelül 30 cm hosszú, szőke, festett vékony szálú hajam van, sajnos nem is marad meg benne tartósan semmi, de ezzel a göndörítővel már a legalacsonyabb fokozaton szép fürtöket tudtam csinálni. Már első könnyen ment a használata. Könnyen, természetes, tartós fürtöket csinál. Mindenkinek ajánlom, aki mesés hullámokkal szeretné feldobni a dolgos mindennapokat. :)
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: ProCare Auto Curler HPS940/00 Automata hajgöndörítő
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: ProCare Auto Curler HPS940/00 Automata hajgöndörítő
Ildikó08
26/09/2019
Magyarország
Könnyen kezelhető
Könnyen kezelhető hajformázó. Rövid idő alatt szép göndör fürtöket varázsol. Ajánlom azoknak akik szép hullámokat szeretnének a hajukba.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: ProCare Auto Curler HPS940/00 Automata hajgöndörítő
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: ProCare Auto Curler HPS940/00 Automata hajgöndörítő
XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át)