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Összes sorozat

  • A higiénikus borotválkozás érdekében
  • A higiénikus borotválkozás érdekében

Gyártás megszűnt

Jet Clean tisztítófolyadék

HQ200/03

4.7
| (6) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
A higiénikus borotválkozás érdekében
A tiszta borotva maximális teljesítményt garantál. Használja a Jet Cleaning rendszer Philips HQ200/03 Jet Clean tisztítófolyadékát a Philips borotvafejek alapos tisztítása érdekében.
Összes előny megtekintése

Maximális teljesítmény

A higiénikus borotválkozás érdekében

  • Tisztítja és olajozza a borotvát

  • Hűvös szellő illat

Maximális borotválási teljesítményt biztosít

Maximális borotválási teljesítményt biztosít

Jet Clean megoldás az optimális karbantartáshoz; tisztítás után a borotvafej illata, megjelenése és teljesítménye épp olyan, mint újonnan.

Az alapos tisztítás érdekében

A tisztítást követően a Philips elektromos borotva borotvafejeinek illata, megjelenése és teljesítménye épp olyan, mint újonnan.

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.7

5-ből

6

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

14/08/2021

Magyarország

Magyarország

Philips alkalmazott

Ellenőrzött vevő

Kiváló

[Employee of philipsglobal] Termékleírás szerint kiválóan megfelelő! Könnyen alkalmazható!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HQ200/50 Jet Clean tisztítófolyadék

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HQ200/50 Jet Clean tisztítófolyadék

18/12/2021

Česká republika

Česká republika

Ellenőrzött vevő

Výrobek je levnější

Výrobek je levnější a ekologičtější, než kupovat celou čistící kazetu s kapalinou do čistící stanice holícího strojku

Előnyök

Praktičnost

Ez az értékelés a következőhöz készült: HQ200/50 Čistící roztok JetClean

Ez az értékelés a következőhöz készült: HQ200/50 Čistící roztok JetClean

09/08/2021

Česká republika

Česká republika

Ellenőrzött vevő

skvělý

Philips čistící roztok Jet Clean HQ200/50 - perfektně vyčistí

Előnyök

perfektně vyčistí

Hátrányok

žádné

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HQ200/50 Čistící roztok JetClean

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HQ200/50 Čistící roztok JetClean

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.