2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Tisztítja és olajozza a borotvát
Hűvös szellő illat
Jet Clean megoldás az optimális karbantartáshoz; tisztítás után a borotvafej illata, megjelenése és teljesítménye épp olyan, mint újonnan.
A tisztítást követően a Philips elektromos borotva borotvafejeinek illata, megjelenése és teljesítménye épp olyan, mint újonnan.
4.7
5-ből
6
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Zozók889
14/08/2021
Magyarország
Philips alkalmazott
Ellenőrzött vevő
Kiváló
[Employee of philipsglobal] Termékleírás szerint kiválóan megfelelő! Könnyen alkalmazható!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HQ200/50 Jet Clean tisztítófolyadék
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HQ200/50 Jet Clean tisztítófolyadék
MM16
18/12/2021
Česká republika
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Výrobek je levnější
Výrobek je levnější a ekologičtější, než kupovat celou čistící kazetu s kapalinou do čistící stanice holícího strojku
Előnyök
Praktičnost
Ez az értékelés a következőhöz készült: HQ200/50 Čistící roztok JetClean
Ez az értékelés a következőhöz készült: HQ200/50 Čistící roztok JetClean
Hanka551
09/08/2021
Česká republika
Ellenőrzött vevő
skvělý
Philips čistící roztok Jet Clean HQ200/50 - perfektně vyčistí
Előnyök
perfektně vyčistí
Hátrányok
žádné
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HQ200/50 Čistící roztok JetClean
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HQ200/50 Čistící roztok JetClean