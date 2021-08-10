2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
HQ56/50
CloseCut
Illeszkedik a HQ900 sorozatú termékekre
Illeszk. a HQ64, HQ66, HQ68, HQ69 termékre
A CloseCut pengék precíziós tervezése megbízhatóan alapos borotválkozási élményt nyújt Önnek minden alkalommal. A tartós kialakítású önélezős pengék nem kopnak el, így a borotválkozás minden alkalommal hatékony és gyors marad.
3.0
5-ből
2
Értékelések
Saca71
10/08/2021
Magyarország
Ellenőrzött vevő
A termék hibátlanul üzemel
Ár/érték aránya jó, megbízható, jó minőségű termék.
Előnyök
Kiváló
Hátrányok
Nem tudok
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HQ56/50 Körkések
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HQ56/50 Körkések
28/11/2023
Polska
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Głowice Golące ( w moim przypadku nieGolące
Odczuć brak, ponieważ wspomniane głowice nie golą. Co trochę zniechęciło mnie do dalszych zakupów
Előnyök
Brak
Hátrányok
Nie golą
Ez az értékelés a következőhöz készült: HQ56/50 głowice golące
Ez az értékelés a következőhöz készült: HQ56/50 głowice golące