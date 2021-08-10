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Összes sorozat

  • Mindig alapos borotválkozás
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  • Mindig alapos borotválkozás
  • Mindig alapos borotválkozás
  • Mindig alapos borotválkozás
  • Mindig alapos borotválkozás
  • Mindig alapos borotválkozás
  • Mindig alapos borotválkozás
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  • Mindig alapos borotválkozás
  • Mindig alapos borotválkozás
  • Mindig alapos borotválkozás
  • Mindig alapos borotválkozás
  • Mindig alapos borotválkozás

Gyártás megszűnt

Körkések

HQ56/50

3
| (2) Értékelések
Mindig alapos borotválkozás
A borotva két év alatt 9 millió szőrszálat vág le az arcról. Cserélje ki a borotvafejeket, hogy újra 100%-os teljesítményt kapjon.
Összes előny megtekintése

A legjobb eredmény érdekében 2 évente cserélje a borotvafejeket

Mindig alapos borotválkozás

  • CloseCut

  • Illeszkedik a HQ900 sorozatú termékekre

  • Illeszk. a HQ64, HQ66, HQ68, HQ69 termékre

CloseCut pengék - tartós és önélező pengék az alapos borotválkozáshoz

CloseCut pengék - tartós és önélező pengék az alapos borotválkozáshoz

A CloseCut pengék precíziós tervezése megbízhatóan alapos borotválkozási élményt nyújt Önnek minden alkalommal. A tartós kialakítású önélezős pengék nem kopnak el, így a borotválkozás minden alkalommal hatékony és gyors marad.

A legrövidebb szőrszálakat is leborotválja

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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3.0

5-ből

2

Értékelések

4
3
2

10/08/2021

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

A termék hibátlanul üzemel

Ár/érték aránya jó, megbízható, jó minőségű termék.

Előnyök

Kiváló

Hátrányok

Nem tudok

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HQ56/50 Körkések

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HQ56/50 Körkések

28/11/2023

Polska

Polska

Ellenőrzött vevő

Głowice Golące ( w moim przypadku nieGolące

Odczuć brak, ponieważ wspomniane głowice nie golą. Co trochę zniechęciło mnie do dalszych zakupów

Előnyök

Brak

Hátrányok

Nie golą

Ez az értékelés a következőhöz készült: HQ56/50 głowice golące

Ez az értékelés a következőhöz készült: HQ56/50 głowice golące

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.