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Összes sorozat

  • Alapos, még a nyak környékén is
  • Alapos, még a nyak környékén is
  • Alapos, még a nyak környékén is
  • Alapos, még a nyak környékén is
  • Alapos, még a nyak környékén is
  • Alapos, még a nyak környékén is
  • Alapos, még a nyak környékén is
  • Alapos, még a nyak környékén is
  • Alapos, még a nyak környékén is
  • Alapos, még a nyak környékén is
  • Alapos, még a nyak környékén is
  • Alapos, még a nyak környékén is
  • Alapos, még a nyak környékén is
  • Alapos, még a nyak környékén is

Gyártás megszűnt

Shaver series 3000Száraz elektromos borotva

HQ6990/16

5
| (4) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

1 díj

Alapos, még a nyak környékén is
Kellemesen simára borotválhatja bőrét, kedvező áron. A Flex & Float rendszer és Lift & Cut pengék kombinációja kellemes és alapos borotválást biztosít.
Összes előny megtekintése
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A világ első számú elektromosborotva-márkájától1

Lift&Cut pengék

Alapos, még a nyak környékén is

  • CloseCut körkések, Flex & Float

  • 35perc vez. nélk. használat/1óra töltés

  • Rugósan oldódó pajeszvágó

A Lift & Cut pengék megemelik a szőrszálakat az alapos borotválkozásért

A Lift & Cut kettős vágóélrendszer megemeli a szőrszálakat a kényelmes borotválkozásért

A Flex & Float rendszer illeszkedik az arc és a nyak körvonalához

A Flex & Float rendszer illeszkedik az arc és a nyak körvonalához

Automatikusan illeszkedik az arc és a nyak körvonalához az egyenletes borotválkozásért

35+ perc borotválkozási idő, 1 óra töltés

35+ perc borotválkozási idő, 1 óra töltés

35 perccel hosszabb borotválkozási idő, ami kb. 14 borotválkozást jelent 1 óra töltést követően. Csatlakoztassa 3 percre, ez elegendő energiát biztosít egy borotválkozáshoz.

Műszaki adatok

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Alkatrészek és tartozékok

Díjak

  • Award image AWARD-612375

Értékelések

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A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

5.0

5-ből

4

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

10/11/2021

Україна

Україна

"НАДОЇЛО" користуватись вічно !!!

Користуюсь даною бритвою майже 10 років. До тепер працює відмінно. Голюсь кожний день. Бриє по сьогодні як вперше. Ні разу не міняв ножі в цій бритві. "НАДОЇЛО" - тому, що хочеться нової бритви Philips. Але в мене є принцип - поки працює відмінно - жодглї заміни на нове. Тому користуюсь авто 124-м із 1993 року. Феном Philips Compact 1100 більше 7 років тощо. Всім рідним та друзям рекомендую бренд Philips.

Előnyök

За

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ6990/16 Електробритва для сухого гоління

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ6990/16 Електробритва для сухого гоління

21/09/2018

Україна

Україна

Я доволен

Два года пользовался пока не подтупились лезвия. Да, не так гладко как станком. Это уже кому как нравится. Мне бритва понравилась, следующую взял тоже Philips только с возможностью мокрого бритья. Очень приятно было получить скидку в честь дня рождения, спасибо.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ6990/16 Електробритва для сухого гоління

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ6990/16 Електробритва для сухого гоління

17/06/2014

Polska

Polska

Maszynka godna zaufania

Maszynka godna zaufania ,poręczna ,długa praca na akumulatorze

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján. 