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  • Kényelmes és alapos
  • Kényelmes és alapos
  • Kényelmes és alapos
  • Kényelmes és alapos
  • Kényelmes és alapos
  • Kényelmes és alapos
  • Kényelmes és alapos
  • Kényelmes és alapos

Gyártás megszűnt

Shaver series 3000Elektromos borotva

HQ7340/16

4.5
| (4) Értékelések
Kényelmes és alapos
A Philips elektromos borotva az egyedülálló precíziós vágórendszerrel van felszerelve. Hihetetlenül vékony körkéseinek rései a hosszú szőrszálakat, a lyukak pedig a legrövidebb borostát borotválják le. A borotva teljesen lemosható.
Összes előny megtekintése
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A világ első számú elektromosborotva-márkájától1

A legrövidebb szőrszálakat is leborotválja

Kényelmes és alapos

  • Precíziós vágórendszer

Precíziós vágórendszer

Precíziós vágórendszer

A Philips borotva hihetetlenül vékony körkéseinek rései a hosszú szőrszálakat, a lyukak pedig a legrövidebb borostát borotválják le.

Reflex Action rendszer

Reflex Action rendszer

Automatikusan illeszkedik az arc és a nyak körvonalához.

Kíméletes körkések

Kíméletes körkések

A Philips borotvafejek bőrbarát kialakításának köszönhetően a borotva tökéletesen illeszkedik a bőrhöz, így kényelmes borotválást biztosít.

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Értékelések

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4.5

5-ből

4

Értékelések

4
2
1

14/08/2014

Polska

Polska

super

nie wiem co można napisać, jest to moja druga golarka i porównując ją z tą starą która była bardzo stara bez ruchomuch ostrzy i możliwości mycia pod wodą ta jest o niebo lepsza. Jestem zadowolony że wybrałem własnie tę.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver

22/05/2012

Polska

Polska

Doskonały produkt jak większość produktów Waszej Firmy

Polecam tą golarkę wszystkim, którzy chcą przejść na golenie golarką elektryczną.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver

15/05/2012

Polska

Polska

Doskonały produkt

Ta golarka jest fantastyczna, łatwa w obsłudze i wygodna w czyszczeniu. Eksploatuję ją od roku z powodzeniem i przyjemnością. Polecam.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján. 