Go to promotion

Nyári kedvencek! Akár 33% kedvezmény

16

n

00

ó

:

56

p

:

29

mp

Megnézem

TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Mindig alapos borotválkozás
  • Mindig alapos borotválkozás
  • Mindig alapos borotválkozás
  • Mindig alapos borotválkozás
  • Mindig alapos borotválkozás
  • Mindig alapos borotválkozás

Gyártás megszűnt

körkések

HQ8/50

4.4
| (7) Értékelések | 86% ajánlja ezt a terméket
Mindig alapos borotválkozás
Egy borotva két év alatt átlagosan 9 millió szőrszálat vág le az arcról. Cserélje a borotvafejeket, hogy újra 100%-os teljesítményt nyújtsanak.
Összes előny megtekintése

A legjobb eredmény érdekében 2 évente cserélje a borotvafejeket

Mindig alapos borotválkozás

  • Megszűnt

  • Vásároljon helyette SH50 terméket

Super Lift & Cut borotvatechnológia kettős vágóélrendszerrel

Super Lift & Cut borotvatechnológia kettős vágóélrendszerrel

A Philips borotva kettős vágóélrendszere: az első penge megemeli, a második pedig levágja a szőrszálakat a kényelmes és alapos borotválkozás érdekében.

Precíziós vágórendszer

Precíziós vágórendszer

A Philips borotva hihetetlenül vékony körkéseinek rései a hosszú szőrszálakat, a lyukak pedig a legrövidebb borostát borotválják le.

Kíméletes körkések

Kíméletes körkések

A Philips borotvafejek bőrbarát kialakítása tökéletesen illeszkedik a bőrhöz, így kényelmes borotválást biztosít.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.4

5-ből

7

Értékelések

86%

ajánlja ezt a terméket

2
1

20/01/2019

Magyarország

Magyarország

Hihetetlen élettartam és megbízhatóság.

Soha nem találtam elég alaposnak a villanyborotvákat. Négy éve azonban kaptam egy Philips elektromos borotvát. Lenyűgözött a kényelme és a tisztíthatóságának egyszerűsége. A hagyományos borotvák tisztítása mind a mai napig nehézkes. Ennél a borotvánál csak egy mozdulat. A hatásfoka kiváló, élettartama hihetetlen. Igazi igásló a mindennapokra Achilles sarkak nélkül. Még a kábel is tartós. Nem találtam gyenge pontot.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HQ8/50 körkések

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HQ8/50 körkések

19/04/2015

România

România

Excelent

Il am din 2009 si il folosesc si in prezent cu aceeasi eficienta, avand in vedere ca ma barbieresc zilnic...il recomand 100%

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HQ8/50 capete de bărbierit

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HQ8/50 capete de bărbierit

01/01/2016

Česká republika

Česká republika

Ellenőrzött vevő

Vynikající produkt.

Tento výrobek jsem zakoupil po dvou letech provozu původních frézek.Těším se na další dva roky výborného holení.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HQ8/50 Holící hlava Dual Precision

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HQ8/50 Holící hlava Dual Precision

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.