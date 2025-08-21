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Gyártás megszűnt
HQ9090
Az elektromos borotva kettős vágóélrendszere megemeli a szőrszálat és a bőrfelszín alatt vágja el.
Az elektromos borotva hihetetlenül vékony körkéseinek rései a hosszú szőrszálakat, a lyukak pedig még a legrövidebb borostát is leborotválják.
A borotvaéles pengéket közelebb viszi a bőrfelszínhez, a kivételesen alapos borotválkozásért.
Értékelések
Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján.