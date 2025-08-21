A tökéletesen alapos borotválkozás

A tökéletes megoldásokat kedvelő férfiak számára a kétkörkéses SmartTouch-XL borotva a speciális Speed-XL körkéseket és az egyedülálló SmartTouch kontúrkövető rendszert kínálja a gyors és alapos borotválkozáshoz kisebb irritációval.