Go to promotion

Nyári kedvencek! Akár 33% kedvezmény

15

n

23

ó

:

29

p

:

55

mp

Megnézem

TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • A tökéletesen alapos borotválkozás
  • A tökéletesen alapos borotválkozás
  • A tökéletesen alapos borotválkozás
  • A tökéletesen alapos borotválkozás
  • A tökéletesen alapos borotválkozás
  • A tökéletesen alapos borotválkozás
  • A tökéletesen alapos borotválkozás
  • A tökéletesen alapos borotválkozás
  • A tökéletesen alapos borotválkozás
  • A tökéletesen alapos borotválkozás
  • A tökéletesen alapos borotválkozás
  • A tökéletesen alapos borotválkozás
  • A tökéletesen alapos borotválkozás
  • A tökéletesen alapos borotválkozás
  • A tökéletesen alapos borotválkozás
  • A tökéletesen alapos borotválkozás
  • A tökéletesen alapos borotválkozás
  • A tökéletesen alapos borotválkozás
  • A tökéletesen alapos borotválkozás
  • A tökéletesen alapos borotválkozás
  • A tökéletesen alapos borotválkozás
  • A tökéletesen alapos borotválkozás

Gyártás megszűnt

SmartTouch-XLElektromos borotva

HQ9090

A tökéletesen alapos borotválkozás
A tökéletes megoldásokat kedvelő férfiak számára a kétkörkéses SmartTouch-XL borotva a speciális Speed-XL körkéseket és az egyedülálló SmartTouch kontúrkövető rendszert kínálja a gyors és alapos borotválkozáshoz kisebb irritációval.
Összes előny megtekintése
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

A világ első számú elektromosborotva-márkájától1

Tökéletesen alapos, még a nehezen hozzáférhető helyeken is

A tökéletesen alapos borotválkozás

Super Lift & Cut technológia

Super Lift & Cut technológia

Az elektromos borotva kettős vágóélrendszere megemeli a szőrszálat és a bőrfelszín alatt vágja el.

Precíziós vágórendszer

Precíziós vágórendszer

Az elektromos borotva hihetetlenül vékony körkéseinek rései a hosszú szőrszálakat, a lyukak pedig még a legrövidebb borostát is leborotválják.

Egymástól függetlenül mozgó körkések

A borotvaéles pengéket közelebb viszi a bőrfelszínhez, a kivételesen alapos borotválkozásért.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Pótalkatrész vagy tartozék keresése

Tovább a pótalkatrészekhez és tartozékokhoz

Alkatrészek és tartozékok

Értékelések

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján. 