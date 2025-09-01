Aprító, 3000 Series Aprító
Nagy teljesítményű, kompakt, egyszerű!
Ez a kompakt és egyszerűen használható aprító ideális konyhai társ házi ételek elkészítéséhez. A nagy teljesítményű motornak köszönhetően bármilyen hozzávalót felapríthat, miközben könnyedén elkészítheti kedvenc mártásait.
Aprító, 3000 Series Aprító
Aprító, 3000 Series
Aprító
Nagy teljesítményű, kompakt, egyszerű! Az ételkészítés még soha nem volt ilyen egyszerű. Kiváló aprítás a PowerChop technológiának köszönhetően Gyors és tökéletes eredmény a 450 W-os motor segítségével Készítse el kedvenc mártásait és szószait az 1 literes tálban A 2 sebességfokozatnak köszönhetően szabályozható az eredmény A tál és a pengék mosogatógépben moshatók Aprítóerő a kezében.
Gyors és tökéletes aprítás a 450 W-os teljesítményű motornak köszönhetően. Készítsen el bármilyen ételt pillanatok alatt.
PowerChop technológia a kiemelkedő aprítási teljesítményért
Egyenletesen apríthatja fel a puha és kemény hozzávalókat a PowerChop technológiának köszönhetően, amely a pengék, a vágási szög és a belső tál optimális kombinációját biztosítja.
Készítse el kedvenc mártásait az 1 literes tálban
Szereti a guacamole-t, vagy nagy rajongója a pestónak? Az 1 literes tálban bármit elkészíthet.
Két sebességfokozat, kétszeres pontosság!
A két sebességfokozatnak köszönhetően könnyedén apríthatja fel a hozzávalókat. A darabos állagért használja az első fokozatot néhány másodpercig, míg a második fokozattal egyenletes állagot érhet el.
Nincs több csúszás.
Aprítás egy kézzel a gumitalp által az aprítónak biztosított stabilitásnak köszönhetően.
Egyszerűen tisztítható
Ne aggódjon a tisztítás miatt. A tál és a pengék mosogatógépben moshatók.
Egyetlen eszköz, végtelen lehetőség!
A hagymától a mártásokig ez az aprító minden hozzávalót könnyedén kezel.
Gyors aprítás a 4 rozsdamentes acél pengének köszönhetően
A 4 pengénket kifejezetten arra terveztük, hogy bármit szétvágjanak, hogy az aprítás a lehető leggyorsabb legyen.
Készítsen saját mogyoróvajat.
Otthon könnyedén készíthet saját mogyoróvajat, és új, egészségesebb ízeket fedezhet fel. Csokoládékrémet is készíthet a gyerekeknek.
Összes funkció megjelenítése
Műszaki adatok
Általános műszaki adatok
Elsődleges anyag
Műanyag Másodlagos anyag
Műanyag Funkciók
1./2. sebességfokozat Termék típusa
Aprító Tanúsítványok
CB Kosár űrtartalma
Max. 1 l Csúszásmentes talp
Igen Kábel hossza
> 1,2 m Technológia
PowerChop technológia Mosogatógépben mosható alkatrészek
Igen Űrtartalom szintjelzése
Igen Kehely anyaga
Műanyag Penge anyaga
Rozsdamentes acél Fordulat per perc (ford./perc)
5000 BPA-mentes
Igen Pulzáló funkció
Igen Leválasztható pengék
Igen Jégaprításra alkalmas
Igen Forró alapanyagok turmixolására alkalmas
<60, de nem ajánlott Hallható zajszint (normál)
<80 dB Jótállás
2 év Szárazeledellel kompatibilis
Igen
Műszaki adatok
Tápellátás
450 W Feszültség
220–240 V Frekvencia
50-60 Hz Darabszám a csomagolásban
F-dobozonként 1 db
Kompatibilitás
Mellékelt tartozékok 1
S alakú penge
Biztonsági funkció
Biztonsági tanúsítvány
CB Automatikus pengeleállítás
<1,5 mp a biztonsági szabvány szerint
Tömeg és méretek
Termék hossza
141 mm Termék szélessége
141 mm Termék magassága
258 mm Termék tömege
1056 g Csomagolás hossza
145 mm Csomagolás szélessége
145 mm Csomagolás magassága
275 mm Csomagolás tömege
1282 g
Tartósság
Felhasználói kézikönyv
DFU
Származási hely
Gyártás helye
Kína
Az összes specifikáció megtekintése
Műszaki adatok
