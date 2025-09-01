Keresőkifejezés

    Nagy teljesítményű, kompakt, egyszerű!
      Aprító, 3000 Series Aprító

      HR1501/00

      Általános értékelés / 5
      Nagy teljesítményű, kompakt, egyszerű!

      Ez a kompakt és egyszerűen használható aprító ideális konyhai társ házi ételek elkészítéséhez. A nagy teljesítményű motornak köszönhetően bármilyen hozzávalót felapríthat, miközben könnyedén elkészítheti kedvenc mártásait.

      Aprító, 3000 Series Aprító

      Nagy teljesítményű, kompakt, egyszerű!

      Az ételkészítés még soha nem volt ilyen egyszerű.

      • Kiváló aprítás a PowerChop technológiának köszönhetően
      • Gyors és tökéletes eredmény a 450 W-os motor segítségével
      • Készítse el kedvenc mártásait és szószait az 1 literes tálban
      • A 2 sebességfokozatnak köszönhetően szabályozható az eredmény
      • A tál és a pengék mosogatógépben moshatók
      Aprítóerő a kezében.

      Aprítóerő a kezében.

      Gyors és tökéletes aprítás a 450 W-os teljesítményű motornak köszönhetően. Készítsen el bármilyen ételt pillanatok alatt.

      PowerChop technológia a kiemelkedő aprítási teljesítményért

      PowerChop technológia a kiemelkedő aprítási teljesítményért

      Egyenletesen apríthatja fel a puha és kemény hozzávalókat a PowerChop technológiának köszönhetően, amely a pengék, a vágási szög és a belső tál optimális kombinációját biztosítja.

      Készítse el kedvenc mártásait az 1 literes tálban

      Készítse el kedvenc mártásait az 1 literes tálban

      Szereti a guacamole-t, vagy nagy rajongója a pestónak? Az 1 literes tálban bármit elkészíthet.

      Két sebességfokozat, kétszeres pontosság!

      Két sebességfokozat, kétszeres pontosság!

      A két sebességfokozatnak köszönhetően könnyedén apríthatja fel a hozzávalókat. A darabos állagért használja az első fokozatot néhány másodpercig, míg a második fokozattal egyenletes állagot érhet el.

      Nincs több csúszás.

      Nincs több csúszás.

      Aprítás egy kézzel a gumitalp által az aprítónak biztosított stabilitásnak köszönhetően.

      Egyszerűen tisztítható

      Egyszerűen tisztítható

      Ne aggódjon a tisztítás miatt. A tál és a pengék mosogatógépben moshatók.

      Egyetlen eszköz, végtelen lehetőség!

      Egyetlen eszköz, végtelen lehetőség!

      A hagymától a mártásokig ez az aprító minden hozzávalót könnyedén kezel.

      Gyors aprítás a 4 rozsdamentes acél pengének köszönhetően

      Gyors aprítás a 4 rozsdamentes acél pengének köszönhetően

      A 4 pengénket kifejezetten arra terveztük, hogy bármit szétvágjanak, hogy az aprítás a lehető leggyorsabb legyen.

      Készítsen saját mogyoróvajat.

      Készítsen saját mogyoróvajat.

      Otthon könnyedén készíthet saját mogyoróvajat, és új, egészségesebb ízeket fedezhet fel. Csokoládékrémet is készíthet a gyerekeknek.

      Műszaki adatok

      • Általános műszaki adatok

        Elsődleges anyag
        Műanyag
        Másodlagos anyag
        Műanyag
        Funkciók
        1./2. sebességfokozat
        Termék típusa
        Aprító
        Tanúsítványok
        CB
        Kosár űrtartalma
        Max. 1 l
        Csúszásmentes talp
        Igen
        Kábel hossza
        > 1,2 m
        Technológia
        PowerChop technológia
        Mosogatógépben mosható alkatrészek
        Igen
        Űrtartalom szintjelzése
        Igen
        Kehely anyaga
        Műanyag
        Penge anyaga
        Rozsdamentes acél
        Fordulat per perc (ford./perc)
        5000
        BPA-mentes
        Igen
        Pulzáló funkció
        Igen
        Leválasztható pengék
        Igen
        Jégaprításra alkalmas
        Igen
        Forró alapanyagok turmixolására alkalmas
        <60, de nem ajánlott
        Hallható zajszint (normál)
        <80 dB
        Jótállás
        2 év
        Szárazeledellel kompatibilis
        Igen

      • Műszaki adatok

        Tápellátás
        450 W
        Feszültség
        220–240 V
        Frekvencia
        50-60 Hz
        Darabszám a csomagolásban
        F-dobozonként 1 db

      • Kompatibilitás

        Mellékelt tartozékok 1
        S alakú penge

      • Biztonsági funkció

        Biztonsági tanúsítvány
        CB
        Automatikus pengeleállítás
        <1,5 mp a biztonsági szabvány szerint

      • Tömeg és méretek

        Termék hossza
        141 mm
        Termék szélessége
        141 mm
        Termék magassága
        258 mm
        Termék tömege
        1056 g
        Csomagolás hossza
        145 mm
        Csomagolás szélessége
        145 mm
        Csomagolás magassága
        275 mm
        Csomagolás tömege
        1282 g

      • Tartósság

        Felhasználói kézikönyv
        DFU

      • Származási hely

        Gyártás helye
        Kína

      Támogatás kérése ehhez a termékhez

      Termékekkel kapcsolatos tippek, gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági és megfelelőségi információk keresése.

