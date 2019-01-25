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Gyártás megszűnt

HR1565/80

HR1565/80

4.9
| (9) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
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4.9

5-ből

9

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

25/01/2019

Magyarország

Magyarország

Jó termék.

Nekem bevált ez a kézi mixer, tényleg szuper segítőtárs.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HR1565/55 Tálas mixerek

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HR1565/55 Tálas mixerek

07/05/2019

România

România

O alegere excelentă

Un mixer care face treaba singur :) Îl folosesc de circa 4 ani și sunt foarte mulțumită de produs. L-am folosit pentru bezea, tiramisu, diverse alte creme, aluaturi de brioșe, chec și cozonac și am obținut de fiecare dată produsele dorite, cu ușurință, rapiditate și calitate.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HR1565/40 Mixere cu suport

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HR1565/40 Mixere cu suport

07/11/2020

Україна

Україна

Класний вирiб

Користуюсь мiксером Philips вже багато рокiв. Дуже зручний у вииористаннi , потужний, надiйний. Раджу всiм рiдним i знайомим.

Előnyök

За

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HR1565/55 Стаціонарні міксери

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HR1565/55 Стаціонарні міксери

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.