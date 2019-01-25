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Gyártás megszűnt
4.9
5-ből
9
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Erzsi52
25/01/2019
Magyarország
Jó termék.
Nekem bevált ez a kézi mixer, tényleg szuper segítőtárs.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HR1565/55 Tálas mixerek
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HR1565/55 Tálas mixerek
ElenaBucuresteanu
07/05/2019
România
O alegere excelentă
Un mixer care face treaba singur :) Îl folosesc de circa 4 ani și sunt foarte mulțumită de produs. L-am folosit pentru bezea, tiramisu, diverse alte creme, aluaturi de brioșe, chec și cozonac și am obținut de fiecare dată produsele dorite, cu ușurință, rapiditate și calitate.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HR1565/40 Mixere cu suport
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HR1565/40 Mixere cu suport
07/11/2020
Україна
Класний вирiб
Користуюсь мiксером Philips вже багато рокiв. Дуже зручний у вииористаннi , потужний, надiйний. Раджу всiм рiдним i знайомим.
Előnyök
За
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HR1565/55 Стаціонарні міксери
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HR1565/55 Стаціонарні міксери