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Gyümölcscentrifuga

Gyártás megszűnt

Támogatás

Gyümölcscentrifuga

HR1821/10

Gyümölcscentrifuga

Gyártás megszűnt

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Útmutatók és dokumentumok

User Manual Philips Juicer

  • PDF fájl, 868.4 kB
  • 13 March 2026

Ezzel a gyümölcscentrifugával könnyedén készíthet friss gyümölcslevet. A gyümölcscentrifuga a kompakt kialakításnak köszönhetően könnyen tárolható.

  • PDF fájl
  • 8 April 2026

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