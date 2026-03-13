Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.
2 év jótállás.
-15% az első vásárlásra
30 napos visszaküldési garancia
Ételkészítés
Összes sorozat
Gyümölcscentrifuga
Gyártás megszűnt
Támogatás
HR1821/10
Ugrás az üzlethez
Jelentkezzen be vagy hozzon létre fiókot
Azonnal hozzáférést élvezhet kézikönyvekhez, személyre szabott támogatáshoz és sok minden máshoz. Ráadásul gyors és könnyű.
User Manual Philips Juicer
Ezzel a gyümölcscentrifugával könnyedén készíthet friss gyümölcslevet. A gyümölcscentrifuga a kompakt kialakításnak köszönhetően könnyen tárolható.
A Philips gyümölcscentrifuga kellemetlen szagot áraszt
Philips elérhetőségek
Örömmel segítünk Önnek ebben