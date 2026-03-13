Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.
2 év jótállás.
-15% az első vásárlásra
30 napos visszaküldési garancia
Ételkészítés
Összes sorozat
Avance Collection Gyümölcsprés
Gyártás megszűnt
Támogatás
HR1895/80
Ugrás az üzlethez
Jelentkezzen be vagy hozzon létre fiókot
Azonnal hozzáférést élvezhet kézikönyvekhez, személyre szabott támogatáshoz és sok minden máshoz. Ráadásul gyors és könnyű.
EU Declaration of conformity Philips Avance Collection Masticating juicer HR1895/80 - English (US)
User Manual Philips Avance Collection Masticating juicer
Avance CollectionKifolyócső + cseppzáró
Avance CollectionAdagolócső
Avance CollectionBetöltő
Avance CollectionTölcsér bogyós gyümölcsökhöz
Avance CollectionKétrészes szűrő szűrt levek készítéséhez
Avance CollectionKétrészes szűrő rostos levek készítéséhez
Avance CollectionTömítőgyűrű
Avance CollectionEdény fedéllel
Avance CollectionGyümölcshúsgyűjtő
Philips elérhetőségek
Örömmel segítünk Önnek ebben