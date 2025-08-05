Nagy teljesítményű turmixgép mindennapi smoothie-khoz

Úgy tervezték, hogy javítsa a mindennapi turmixolási folyamatot a 350 W-os teljesítménynek és a pengék hatékonyságának köszönhetően, amelyek minden hozzávalót képesek feldolgozni, sőt még jeget is zúznak. Sima állagú keverék pillanatok alatt, minimális erőfeszítéssel.