      1000 Series Turmixgép

      HR2040/00

      Nagy teljesítményű turmixgép mindennapi smoothie-khoz

      Úgy tervezték, hogy javítsa a mindennapi turmixolási folyamatot a 350 W-os teljesítménynek és a pengék hatékonyságának köszönhetően, amelyek minden hozzávalót képesek feldolgozni, sőt még jeget is zúznak. Sima állagú keverék pillanatok alatt, minimális erőfeszítéssel.

      1000 Series Turmixgép

      1000 Series
      1000 Series

      Turmixgép

      Nagy teljesítményű turmixgép mindennapi smoothie-khoz

      Az Ön nélkülözhetetlen konyhai eszköze.

      • 350 wattos motor teljesítmény
      • Útravaló ivópohár, 0,6 l
      • Jég és kemény összetevők aprítása
      • Mosogatógépben tisztítható alkatrészek
      350 watt a sima turmixolásért bármikor

      350 watt a sima turmixolásért bármikor

      Készítse el mindennapi smoothie-ját gond nélkül a 350 W-os nagy teljesítményű motornak köszönhetően. Élvezze az egyenletes, daraboktól mentes italokat pillanatok alatt.

      Két sebességfokozat a finom turmixolásért

      Két sebességfokozat a finom turmixolásért

      A két sebességfokozat segítségével szabályozhatja a turmixgép gyorsaságát és a turmix állagát. Így minden alkalommal tökéletes turmixot készíthet.

      Jég és más kemény összetevők aprítása

      Jég és más kemény összetevők aprítása

      Akár mártást, akár egészséges smoothie-t készít, a mini turmixgép mindenre képes. A kivitől a jégkockáig mindennel megbirkózik, sőt még a kemény összetevőket is felaprítja.

      Ivópohár utazáshoz

      Ivópohár utazáshoz

      Élvezze a smoothie-kat bárhol az ivópohárnak köszönhetően. Egyszerűen turmixolja le a smoothie-t, zárja le a fedelet, és már indulhat is!

      Kompakt kialakítás: 10,8 cm.

      Kompakt kialakítás: 10,8 cm.

      Kompakt és modern kialakításának köszönhetően a mini turmixgépet akár a konyhapulton is tárolhatja, hogy mindig kéznél legyen – még a stresszes napokon is.

      Mosogatógépben mosható tartozékok

      Mosogatógépben mosható tartozékok

      Ne aggódjon a tisztítás miatt a smoothie készítése közben. A tartály és a pengék is mosogatógépben tisztíthatók.

      Tartós, rozsdamentes acél pengék

      Tartós, rozsdamentes acél pengék

      A tartós rozsdamentes acél pengék hosszabb ideig élesek maradnak, és ellenállnak a rozsdásodásnak és az elszíneződésnek.

      Nélkülözhetetlen konyhai eszközei

      Nélkülözhetetlen konyhai eszközei

      Fedezze fel a többi nélkülözhetetlen konyhai eszközünket, és állítsa össze saját konyhai szettjét azonos kialakítással, amely hosszú távú teljesítményt nyújt.

      2 éves garancia

      2 éves garancia

      És extra biztosítékként, a turmixgép 2 év garanciával jár.

      Műszaki adatok

      • Általános műszaki adatok

        Elsődleges anyag
        Műanyag
        Másodlagos anyag
        Fém
        Előre programozott beállítások
        Nem
        Funkciók
        Mixelés
        Termék típusa
        Miniaprító
        Adagok száma
        2
        Csúszásmentes talp
        Igen
        Felület
        Nyomógomb
        Kábel hossza
        0,85 m
        Vezetéktárolás
        Nem
        Beépített be-/kikapcsoló
        Igen
        Állítható hőfokszabályozó
        Nem
        Üzemi fény
        Nem
        Mosogatógépben mosható alkatrészek
        Igen
        Űrtartalom szintjelzése
        Igen
        Kehely anyaga
        Műanyag (PP)
        Penge anyaga
        Rozsdamentes acél
        Fordulat per perc (ford./perc)
        25000
        BPA-mentes
        Igen
        Pulzáló funkció
        Igen
        Leválasztható pengék
        Igen
        Jégaprításra alkalmas
        Igen
        Forró alapanyagok turmixolására alkalmas
        Nem
        Receptgyűjtemény
        Nem
        Hallható zajszint (normál)
        Lc = 86 dB(A)
        Jótállás
        2
        Szárazeledellel kompatibilis
        Nem
        Öntisztító funkció
        Nem

      • Műszaki adatok

        Tápellátás
        350 W
        Feszültség
        230 V
        Frekvencia
        50 Hz
        Darabszám a csomagolásban
        1
        Akkumulátoros termék
        Nem
        Energiahatékonysági besorolás
        Nem

      • Kompatibilitás

        Mellékelt tartozékok 1
        Ivópohár fedele
        Külön megvásárolható tartozékok – 1
        DFU
        Külön megvásárolható tartozékok – 2
        Garanciajegy

      • Biztonsági funkció

        Biztonsági tanúsítvány
        Igen

      • Tömeg és méretek

        Termék hossza
        10,8 cm
        Termék szélessége
        10,8 cm
        Termék magassága
        36,2 cm
        Termék tömege
        1,017 cm
        Csomagolás hossza
        14,1 cm
        Csomagolás szélessége
        23,1 cm
        Csomagolás magassága
        25,1 cm
        Csomagolás tömege
        1,38 kg

      • Tartósság

        Tok
        100% újrahasznosított tartalom
        Felhasználói kézikönyv
        100% újrahasznosított tartalom

      • Származási hely

        Gyártás helye
        Kína

