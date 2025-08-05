Nagy teljesítményű turmixgép mindennapi smoothie-khoz
Úgy tervezték, hogy javítsa a mindennapi turmixolási folyamatot a 350 W-os teljesítménynek és a pengék hatékonyságának köszönhetően, amelyek minden hozzávalót képesek feldolgozni, sőt még jeget is zúznak. Sima állagú keverék pillanatok alatt, minimális erőfeszítéssel.
Nagy teljesítményű turmixgép mindennapi smoothie-khoz Az Ön nélkülözhetetlen konyhai eszköze. 350 wattos motor teljesítmény Útravaló ivópohár, 0,6 l Jég és kemény összetevők aprítása Mosogatógépben tisztítható alkatrészek 350 watt a sima turmixolásért bármikor
Készítse el mindennapi smoothie-ját gond nélkül a 350 W-os nagy teljesítményű motornak köszönhetően. Élvezze az egyenletes, daraboktól mentes italokat pillanatok alatt.
Két sebességfokozat a finom turmixolásért
A két sebességfokozat segítségével szabályozhatja a turmixgép gyorsaságát és a turmix állagát. Így minden alkalommal tökéletes turmixot készíthet.
Jég és más kemény összetevők aprítása
Akár mártást, akár egészséges smoothie-t készít, a mini turmixgép mindenre képes. A kivitől a jégkockáig mindennel megbirkózik, sőt még a kemény összetevőket is felaprítja.
Ivópohár utazáshoz
Élvezze a smoothie-kat bárhol az ivópohárnak köszönhetően. Egyszerűen turmixolja le a smoothie-t, zárja le a fedelet, és már indulhat is!
Kompakt kialakítás: 10,8 cm.
Kompakt és modern kialakításának köszönhetően a mini turmixgépet akár a konyhapulton is tárolhatja, hogy mindig kéznél legyen – még a stresszes napokon is.
Mosogatógépben mosható tartozékok
Ne aggódjon a tisztítás miatt a smoothie készítése közben. A tartály és a pengék is mosogatógépben tisztíthatók.
Tartós, rozsdamentes acél pengék
A tartós rozsdamentes acél pengék hosszabb ideig élesek maradnak, és ellenállnak a rozsdásodásnak és az elszíneződésnek.
Nélkülözhetetlen konyhai eszközei
Fedezze fel a többi nélkülözhetetlen konyhai eszközünket, és állítsa össze saját konyhai szettjét azonos kialakítással, amely hosszú távú teljesítményt nyújt.
2 éves garancia
És extra biztosítékként, a turmixgép 2 év garanciával jár.
Általános műszaki adatok
Elsődleges anyag
Műanyag Másodlagos anyag
Fém Előre programozott beállítások
Nem Funkciók
Mixelés Termék típusa
Miniaprító Adagok száma
2 Csúszásmentes talp
Igen Felület
Nyomógomb Kábel hossza
0,85 m Vezetéktárolás
Nem Beépített be-/kikapcsoló
Igen Állítható hőfokszabályozó
Nem Üzemi fény
Nem Mosogatógépben mosható alkatrészek
Igen Űrtartalom szintjelzése
Igen Kehely anyaga
Műanyag (PP) Penge anyaga
Rozsdamentes acél Fordulat per perc (ford./perc)
25000 BPA-mentes
Igen Pulzáló funkció
Igen Leválasztható pengék
Igen Jégaprításra alkalmas
Igen Forró alapanyagok turmixolására alkalmas
Nem Receptgyűjtemény
Nem Hallható zajszint (normál)
Lc = 86 dB(A) Jótállás
2 Szárazeledellel kompatibilis
Nem Öntisztító funkció
Nem
Műszaki adatok
Tápellátás
350 W Feszültség
230 V Frekvencia
50 Hz Darabszám a csomagolásban
1 Akkumulátoros termék
Nem Energiahatékonysági besorolás
Nem
Kompatibilitás
Mellékelt tartozékok 1
Ivópohár fedele Külön megvásárolható tartozékok – 1
DFU Külön megvásárolható tartozékok – 2
Garanciajegy
Biztonsági funkció
Biztonsági tanúsítvány
Igen
Tömeg és méretek
Termék hossza
10,8 cm Termék szélessége
10,8 cm Termék magassága
36,2 cm Termék tömege
1,017 cm Csomagolás hossza
14,1 cm Csomagolás szélessége
23,1 cm Csomagolás magassága
25,1 cm Csomagolás tömege
1,38 kg
Tartósság
Tok
100% újrahasznosított tartalom Felhasználói kézikönyv
100% újrahasznosított tartalom
Származási hely
Gyártás helye
Kína
