Ilyen teljesítményű robotgépre nagyon régóta vágytam már. Elég erős ahhoz, hogy mindent elbírjon, amire szükségem van, a jég zúzásától a dió zökkenőmentes turmixolásáig. Használtam már levesalap készítésére, gyömbéres immunshotokra, sőt még kesudióvajra is, és mindegyikkel remekül működik, sima, krémes végeredményt kapok. Használata nagyon egyszerű, a két tartályméretnek köszönhetően kisebb és nagyobb adagokat is lehet készíteni, valamint a kupakokat használva magunkkal tudjuk vinni az italt, amit készítettünk vele. Az alkatrészek mosogatógépben moshatók, így a tisztítás kényelmes – csak egy gyors öblítés, mielőtt a mosogatógépbe tenném őket. Kicsit terjedelmesnek találom, így több helyet foglal el, mint néhány más modell, de erős és jól felépített, így nem bánom ezt a kompromisszumot. Nem halk, de egy robotgéptől nem is várom el, hogy az legyen. Én nagyon boldog vagyok vele, főleg, hogy ennek hála még több dolgot tudok magamnak elkészíteni otthon, egészségesebben, például protein smoothie-kat és mogyoróvajat.